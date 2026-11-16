Un tranvía centenario de Barcelona acaba en Wallapop: piden casi 45.000 euros por él

El futuro de uno de los vehículos históricos del Tranvía Azul de Barcelona podría estar en manos de cualquier comprador dispuesto a desembolsar 44.760 euros. Esa es la cantidad que se pide en Wallapop por un tranvía construido en 1901 que, lejos de circular por las calles de la capital catalana, pasó parte de su historia convertido en una tienda de recuerdos del parque de atracciones del Tibidabo.

El anuncio, del que se ha hecho eco El Nacional, corresponde a la unidad número 4 de este emblemático medio de transporte. Aunque conserva su valor histórico, el vehículo ha perdido su capacidad para circular: carece de motor, no dispone de las prestaciones técnicas necesarias para funcionar y necesita una restauración.

Su puesta a la venta ha llamado la atención de los aficionados a la historia de Barcelona, pero también ha suscitado las protestas de una entidad dedicada a la conservación del patrimonio del transporte, que exige la intervención de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

Ha tornat a passar: un Tramvia Blau a la venda a wallapop 😱😱 https://t.co/4IBKQVjPRe pic.twitter.com/6NLkwrJMBg — Històries de Barcelona (@historiesdebcn) November 15, 2026

De tienda de recuerdos a objeto de colección

La historia de este tranvía dio un giro en 1979, cuando fue reconvertido en un establecimiento de recuerdos dentro del parque de atracciones del Tibidabo. Allí permaneció durante años, alejado de las vías y utilizado como atractivo turístico.

Ahora, su propietario busca un comprador interesado en darle una nueva utilidad. El anuncio lo presenta como "un pedazo de la historia de Barcelona" y plantea distintos destinos para el vehículo, al que considera "ideal para coleccionistas, museos, restaurantes, hoteles o proyectos turísticos singulares".

La operación tampoco constituye un caso aislado. Algunas unidades del Tranvía Azul terminaron en manos particulares y ya existen antecedentes de su comercialización. En 2018, otro de estos vehículos salió a la venta con un precio inicial de 22.000 euros. La cantidad solicitada ahora supera en más del doble aquella cifra.

Reclaman que TMB compre el vehículo

La posibilidad de que esta pieza centenaria sea adquirida para un uso comercial ha provocado el rechazo de la Coordinadora pro Museu del Transport de Barcelona.

"O es una broma o es una auténtica vergüenza", ha denunciado la organización tras conocer el anuncio. La entidad considera que el vehículo debería preservarse como parte de la historia de la ciudad y ha pedido a TMB que lo adquiera como "pieza del patrimonio histórico de Barcelona".

O és una broma.. o és una autèntica vergonya !!!!! pic.twitter.com/d126ZtrwtE — Coordinadora Pro Museu Transport de Barcelona (@MuseuTransport) November 15, 2026

La controversia coincide con el 125 aniversario del Tranvía Azul, una celebración que ha incluido jornadas de puertas abiertas en las cocheras de este transporte barcelonés.

Sin embargo, el aniversario llega sin que los tranvías hayan recuperado su actividad. El servicio permanece suspendido desde hace años y su vuelta depende de una reforma integral que permita recuperar la circulación por la avenida del Tibidabo.

Así, mientras continúa pendiente la rehabilitación de este histórico medio de transporte, una de sus antiguas unidades busca nuevo propietario en una plataforma de compraventa de segunda mano.