La acampada por el acceso a la vivienda que durante casi 50 días ha ocupado la plaza de Cataluña de Barcelona ha obligado al Ayuntamiento a modificar sus planes para las próximas fiestas navideñas. Sin embargo, el desalojo llevado a cabo por la Guardia Urbana durante la madrugada del lunes ha cambiado el escenario. El Gobierno municipal ha decidido seguir adelante con la instalación del alumbrado diseñado para este emblemático espacio de la ciudad.

La decisión llega después de varias semanas de incertidumbre. Según informa El Periódico, el Consistorio había reconocido a principios de noviembre que la permanencia de los manifestantes impedía disponer del tiempo necesario para montar la decoración prevista. La situación había llevado incluso a descartar su instalación, aunque la retirada de las tiendas de campaña ha permitido recuperar el proyecto original.

El alcalde, Jaume Collboni, ya había planteado esta posibilidad tras la intervención policial. Este martes, fuentes municipales han confirmado al citado diario que la plaza contará con la iluminación inicialmente proyectada. No obstante, queda por resolver una cuestión: si los trabajos podrán completarse antes del 26 de noviembre, cuando Barcelona celebrará el encendido oficial de sus luces de Navidad.

El Festival de Navidad

El alumbrado no era el único proyecto afectado por la protesta. La ocupación de la plaza también había obligado al Ayuntamiento a buscar posibles alternativas para el Festival de Navidad, uno de los acontecimientos previstos en este espacio durante las fiestas.

De hecho, el Instituto de Cultura de Barcelona había estudiado trasladar parte de la programación al parque de la Ciudadela ante la posibilidad de que la acampada continuara. Ahora, el concejal de Cultura e Industrias Creativas, Xavier Marcé, considera que el festival podrá mantenerse en su emplazamiento original "si no hay nada que lo impida".

En cualquier caso, Marcé ha insistido en que el Consistorio dispone de "todo tipo de alternativas" y ha restado importancia a la dependencia de un único escenario. Según ha explicado, el Festival de Navidad está "centrado en los barrios" y contará con actividades repartidas por diferentes puntos de la ciudad.

"Tendrá muchas propuestas descentralizadas, pequeñas 'performances', actuaciones musicales en muchos lugares de Barcelona", ha señalado el concejal.

Aunque el Ayuntamiento todavía no ha anunciado una decisión definitiva sobre el emplazamiento, la programación se presentará oficialmente el próximo 1 de diciembre.

Huelga de hambre en Sant Jaume

Mientras la plaza de Cataluña recupera progresivamente su actividad, las protestas por la vivienda se han trasladado también a la plaza Sant Jaume. Allí, en la esquina con la calle Ciudad, seis antiguos participantes de la acampada han comenzado una huelga de hambre.

Su presencia coincide con los preparativos para instalar el árbol de Navidad que el Ayuntamiento quiere colocar en esta plaza. Por ahora, el Consistorio no ha aclarado si contempla intervenir para desalojar a los manifestantes. Preguntado por esta cuestión, Marcé se ha limitado a afirmar que "si todo va bien, habrá árbol en la plaza de Sant Jaume".

Estas declaraciones se han producido durante la presentación de la propuesta audiovisual que el Ayuntamiento y la Generalidad de Cataluña han preparado conjuntamente para la plaza Sant Jaume.

El espectáculo, creado por la artista visual Alba G. Corral, utilizará proyecciones de arte digital generativo sobre las fachadas de las dos instituciones. Las imágenes estarán acompañadas por música compuesta por la islandesa Björt Rùnars.

La programación se completará con dos actuaciones corales, previstas para los días 27 de noviembre y 19 de diciembre.