La búsqueda de Manuel Ferrero Álvarez, conocido como 'El Ruso', ha provocado este lunes un importante despliegue policial en Manresa (Barcelona) que finalmente ha resultado ser una falsa alarma. Según la información policial recogida en las últimas horas, los investigadores han descartado que el fugitivo se encontrase en la localidad después de comprobar que el sospechoso al que seguían la pista era, en realidad, un delincuente habitual de la zona que ya ha sido identificado y detenido.

Ferrero Álvarez permanece en paradero desconocido desde el pasado 10 de noviembre, cuando presuntamente disparó contra una menor de 17 años en el barrio de Villafría, en Oviedo. Ese mismo día, la explosión de un artefacto oculto en una mochila acabó con la vida del subinspector de la Policía Nacional Juan José Rodríguez y de su perro policía, Deny, además de causar heridas graves a otro agente de los TEDAX.

La alerta en Manresa se originó a raíz de una comunicación interna de la Guardia Civil en la que se advertía de un "posible avistamiento" del fugitivo en la estación de autobuses. Posteriormente, alrededor de las 8.30 horas, se informó de que un individuo que respondía a su descripción había sido visto en el bar Atenes, situado en el paseo de Pedro III.

Según ha relatado una camarera del establecimiento al diario Regió7, el hombre entró con aparente normalidad y pidió un cortado. La trabajadora, identificada como Anna, explicó que el cliente llevaba una camisa verde, una chaqueta negra y una mochila. Tras consumir el café, aseguró que necesitaba salir a sacar dinero para pagar, pero no regresó.

Unos 45 minutos después, dos agentes de paisano de la Guardia Civil acudieron al local y mostraron a la empleada una fotografía de 'El Ruso'. La camarera creyó reconocer en ella al cliente que acababa de atender. Los investigadores también solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento para comprobar la identidad del individuo.

Un despliegue que afectó a Rodalies

Ante la posibilidad de que se tratase del hombre buscado, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra coordinaron un dispositivo de búsqueda en distintos puntos de Manresa. Agentes uniformados y de paisano recorrieron las inmediaciones de los lugares donde supuestamente había sido visto el sospechoso y revisaron los autobuses que cubren el trayecto hasta Barcelona.

Las comprobaciones se extendieron también al transporte ferroviario. La Benemérita y la policía autonómica catalana interceptaron e inspeccionaron dos trenes de la línea R4 de Rodalies procedentes de Manresa a su paso por Moncada y Reixach.

Según la información recogida por Telecinco, los pasajeros tuvieron que abandonar los convoyes mientras los agentes comprobaban sus identidades y registraban los vagones con ayuda de unidades caninas y equipos especializados.

La intervención provocó la interrupción temporal de la circulación ferroviaria entre Moncada Bifurcación y Manresa. Según la misma fuente, el servicio no quedó restablecido hasta las 13.30 horas, después de que las inspecciones concluyeran sin localizar al fugitivo.

Una confusión con un delincuente habitual

Las pesquisas terminaron por desmontar la hipótesis inicial. El individuo que había despertado las sospechas de los investigadores no era 'El Ruso', sino un hombre conocido por las fuerzas de seguridad por sus antecedentes delictivos en la zona.

Según la información policial, el detenido cuenta con antecedentes por quemar contenedores y abandonar establecimientos de hostelería sin abonar sus consumiciones.

Una vez localizado e identificado el individuo, los agentes confirmaron que se trataba de una confusión y descartaron la presencia de Ferrero Álvarez en Manresa. Por el momento, no han trascendido los motivos concretos de su detención.

La búsqueda de 'El Ruso' continúa activa en el conjunto del territorio nacional. El dispositivo general para localizar al fugitivo ha llegado a movilizar a unos 300 agentes, con controles en carreteras y estaciones, batidas en zonas boscosas y registros en distintos puntos de Asturias y otras comunidades autónomas.