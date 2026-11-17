Míriam Nogueras... y Camero. La portavoz de Puigdemont en la capital de España ha sacado a relucir sus orígenes maternos para enfrentarse a Gabriel Rufián, el candidato de ERC y Podemos en Cataluña que ha hecho de la procedencia de sus padres —Jaén y Granada— una bandera política. De modo que Nogueras ha decidido enfrentarse a Rufián en ese terreno y reivindica, contra todo pronóstico a tenor de su trayectoria pública, que la familia de su madre procede de Dos Hermanas. Su apellido materno, Camero, es habitual no sólo en Camas sino también en Dos Hermanas, Sevilla y otras localidades de la provincia. Alude al oficio de hacer y vender camas.

La 'confesión' de Nogueras es una respuesta al discurso de Rufián, que reivindica el papel en la conformación de la Cataluña actual de los emigrantes andaluces, extremeños y murcianos, entre otros, que recalaron en Cataluña a mediados del siglo pasado. El candidato republicano acusa además a Junts de no respetar la diversidad de los catalanes y de pretender anular esas diferencias. Y las encuestas, por el momento, señalan que ERC podría pasar de siete a diez escaños mientras que Junts pasaría de siete a cuatro.

Así las cosas, Nogueras pretende ampliar el arco de su discurso y llegar también a los llamados "otros catalanes" y también "charnegos". Para ello, nada mejor que presumir de madre de origen andaluz al tiempo que asegura que "catalán es quien ama, respeta, arraiga, cuida, protege, trabaja y defiende Cataluña". Se trata de una ampliación de la consigna pujolista de que "es catalán quien vive y trabaja en Cataluña y quiere serlo". El uso obligatorio del catalán queda fuera de ambas definiciones por razones electoralistas.

No habla español

Lo que no ha hecho todavía Nogueras en esta campaña es hablar en español. De hecho, sólo lo utiliza en intervenciones para medios nacionales mientras que todos sus discursos en el Congreso de los Diputados son en catalán, lo que obliga a Pedro Sánchez y a muchos otros parlamentarios a ponerse el pinganillo para enterarse de las quejas, peticiones y lista de la compra de los de Carles Puigdemont.

Nogueras representa además al sector más fanático del independentismo en el seno de Junts. Formó parte de la campaña que se opuso al pago de los peajes en las autopistas, pertenece al Cercle Català de Negocis, un grupo de empresarios separatistas, y es una de las dirigentes de Junts con más posibilidades de sustituir a Puigdemont y aspirar a la presidencia de la Generalidad.

Nogueras es considerada la Sílvia Orriols de Junts por episodios como el de apartar la bandera española de una de las salas del Congreso para que no entrara en el plano de su rueda de prensa. Ahora, con unas perspectivas electorales no precisamente positivas, Nogueras se acuerda de su madre y de sus orígenes.