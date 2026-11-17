La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, está teniendo un notable protagonismo en la campaña en Cataluña de las elecciones generales. Y eso que no se presenta. Su nombre está en boca de casi todos los candidatos como sinónimo de las plagas de Egipto. La pelea por el voto huérfano de Orriols implica a Junts, Vox y el PP. Hay un cierto consenso en que Vox podría ser el partido más beneficiado por la renuncia de Aliança Catalana a participar en las generales. A fin de ahondar en esa tendencia, Rufián ha señalado directamente al líder de Vox, Santiago Abascal, y a la de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, a quienes acusa de estar financiados por Israel y de ser los candidatos de Netanyahu para España y para Cataluña.

Rufián ha aprovechado una entrevista en el periódico elDiario.es para verter esa acusación. Orriols ha reaccionado difundiendo en su cuenta el fragmento de la entrevista en el que Rufián asegura que no hacen falta pruebas para asegurar que ella cobra de Israel. En el mensaje, la también alcaldesa de Ripoll escribe: "Con la misma arbitrariedad y contundencia yo podría decir que eres un drogadicto, un mujeriego o un traficante de prostitutas... ¿no? Dejémoslo en que eres un vividor, que eso lo podremos demostrar siempre".

"Porque lo digo yo"... no calen proves, no calen demostracions, no cal re... Amb la mateixa arbitrarietat i contundència jo podria dir que ets un drogadicte, un faldiller o un traficant de meuques...no? Deixem-ho amb que ets un vividor, que això ho podrem demostrar sempre. pic.twitter.com/eocDjSonaM — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) November 17, 2026

Rufián ha contestado con un "stop, sicaria" que ha dado pie a una discusión en X entre ambos políticos. Orriols le ha replicado en estos términos: "No te motives tanto, rey, el derecho de Israel a existir y a combatir el terrorismo islámico lo defiendo gratis... no todos vamos con billetes de cincuenta euros encanutados en la chaqueta".

"Podéis existir sin asesinar niños, sicaria. Nos veremos en el Parlament", ha respondido el candidato de ERC. "Te espero", ha dicho ella. Rufián declaró este lunes que su objetivo es presidir la Generalidad de Cataluña una vez que haya sido president Oriol Junqueras, de modo que ese "nos veremos en el Parlament" vendría a ratificar su presunta intención de regresar a Cataluña para convertirse en presidente de la Generalidad tras medirse con Orriols, quien ahora mismo es la preferida de todos los sondeos.