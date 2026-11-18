El candidato del Partido Popular por Barcelona a las elecciones generales, Xavier García Albiol, ha vuelto a colocar la seguridad ciudadana en el centro del debate electoral con una llamativa campaña de vallas y lonas en el área metropolitana de Barcelona. El dirigente popular ha optado por un mensaje claro y directo para señalar tanto a los delincuentes multirreincidentes como a los okupas, exigiendo cambios legislativos urgentes que pongan fin a la impunidad en las calles.

El punto más visible de esta ofensiva se ubica en la autopista C-33, a su salida de Barcelona hacia Sabadell y Granollers, a la altura de la avenida Meridiana. Allí, los conductores se topan con un cartel de grandes dimensiones redactado en castellano y en árabe bajo un lema tajante: "Hola delincuentes, se acabó entrar y salir", refiriéndose a "entrar y salir" de la cárcel. Desde las filas del PP explican que el propósito de esta iniciativa es denunciar la situación que se vive con aquellos individuos que acumulan decenas de detenciones por hurtos y robos pero regresan a la calle casi de inmediato, por lo que urgen a reformar la ley para dar una respuesta penal eficaz a quienes parece que hacen del delito su estilo de vida.

De forma simultánea, Albiol ha puesto el foco sobre la okupación ilegal con la instalación de otras dos lonas gigantes en Badalona y Sant Boi, en las inmediaciones del aeropuerto de El Prat. Escritos íntegramente en castellano, estos carteles lanzan una advertencia directa a los okupas y un mensaje de respaldo a los propietarios que sufren esta situación: "Hola, okupa, 48 horas ¡y fuera!" y "Vuela tranquilo, tu casa te espera a la vuelta".

El 40% de las okupaciones de España se producen en Cataluña. Como defiende Albiol: tolerancia cero con la okupación. Okupas fuera en 48 horas.#ElCambioNecesario pic.twitter.com/AjPUoPBjDs — PP Barcelona (@PPBarcelona_) November 18, 2026

Esta campaña llamativa y con mensajes claros, como lleva haciendo el PP durante toda su campaña en las redes sociales, respalda las propuestas que el propio Albiol defendió el pasado sábado durante su visita a Terrassa, donde se comprometió a impulsar medidas contundentes contra la multirreincidencia, una lacra que golpea con especial virulencia a los municipios del cinturón metropolitano que ha recorrido en este arranque electoral. Durante su intervención, el candidato cuestionó la actual laxitud ante los delitos cotidianos: "No es razonable que una persona sea detenida por robar un móvil o una cartera y a las pocas horas vuelva a estar en la calle". Asimismo, subrayó que la seguridad no entiende de siglas ni trincheras, reclamando abordar el problema al margen de diferencias ideológicas porque lo sufren por igual los votantes de izquierdas y de derechas.

Gobernar para todos.

Solucionar los problemas de todos. Sabemos hacerlo y así lo haremos. pic.twitter.com/fzpcXgTFMk — PP de Catalunya (@PPCatalunya) November 14, 2026

En ese mismo acto en Terrassa, el líder popular también quiso hablar con claridad sobre el origen de parte de esta inseguridad en Cataluña, diferenciando a la población extranjera honrada de quienes llegan para cometer delitos. "La inmensa mayoría de las personas extranjeras que llegan a España han venido a trabajar, a adaptarse y a ganarse la vida, aunque con la misma sinceridad tenemos que decir que una parte ha venido a delinquir, y tenemos un problema de delincuencia con este determinado tipo de personas que están en Cataluña", sentenció Albiol.

Los extranjeros detrás del 84% de los hurtos y el 60% de las agresiones sexuales

Según un informe interno de los Mossos d'Esquadra publicado en mayo de este año, en 2025 los extranjeros fueron responsables de la mayoría de detenciones por robos, hurtos y agresiones sexuales en Cataluña. El informe de la Policía de la Generalidad refleja que los extranjeros representan el 84,3% de los arrestos por hurtos y el 73% en robos con violencia e intimidación. En este último apartado, los Mossos contabilizaron 1.968 detenciones de españoles frente a 5.335 de extranjeros.

Dentro del bloque extranjero, destaca el peso del grupo procedente de África, que acumula 3.899 detenciones en esta tipología, según el documento policial. En los robos con fuerza en el interior de vehículos, el patrón se repite, con una mayoría de arrestos correspondientes a ciudadanos no españoles, especialmente con personas del mismo origen.

El informe también recoge datos de delitos considerados más graves. En agresiones sexuales, los Mossos registraron 664 detenciones de españoles frente a 1.008 de extranjeros, lo que supone aproximadamente el 60% del total.

En el caso de homicidios y asesinatos consumados o en tentativa, los extranjeros representan el 55% de las detenciones. También aparecen por encima en lesiones, amenazas y otros delitos vinculados a la violencia interpersonal. Según el documento, Cataluña cuenta con una población donde los extranjeros representan el 18,7%.