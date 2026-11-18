La Guardia Urbana de Barcelona ha desalojado este miércoles a primera hora a los activistas que permanecían en la plaza de Sant Jaume, donde seis personas habían iniciado una huelga de hambre tras el desmantelamiento de la acampada de la plaza de Cataluña. La intervención se ha producido alrededor de las seis de la mañana, en el espacio situado entre las calles de Jaume I y Ciutat, y ha obligado a los manifestantes a abandonar el punto concreto que ocupaban desde el lunes.

Según recoge El Nacional.cat, citando fuentes municipales que han informado a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), el dispositivo policial se ha desarrollado "sin incidentes". Sin embargo, los participantes en la protesta ofrecen una versión diferente y denuncian que cuatro de ellos presentaban lesiones, por lo que solicitaron asistencia sanitaria.

Jorge Fernández, uno de los portavoces del colectivo, ha explicado a la citada agencia que tuvieron que llamar a una ambulancia porque cuatro activistas tenían "lesiones". También ha señalado que el desalojo se produjo por "motivos de limpieza", una explicación que atribuye a la actuación de los agentes municipales.

La protesta continúa

Pese a la intervención policial, los manifestantes han permanecido en las inmediaciones de la plaza, concretamente sentados en la calle Ciutat, desde donde han reiterado su intención de continuar con la huelga de hambre.

Fernández ha criticado la actuación municipal y ha defendido el "derecho de reunión" de los participantes. "Seguiremos en la plaza de Sant Jaume ejerciendo el derecho a reunión; si tenemos que estar de pie en huelga de hambre y haciendo turnos sin dormir, pues haremos eso", ha declarado a la ACN.

El portavoz también ha insistido en la importancia de desarrollar este tipo de protestas en lugares céntricos y representativos de la ciudad, al considerar que su visibilidad resulta fundamental para dar a conocer sus reivindicaciones.

Los participantes en la movilización reclaman una negociación urgente con el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalidad de Cataluña y el Gobierno central para buscar soluciones habitacionales destinadas a las personas sin hogar, según la información difundida por la ACN.

El conflicto se remonta al pasado lunes, cuando la Guardia Urbana desalojó la acampada instalada en la plaza de Cataluña. Después de aquella intervención, los participantes trataron de trasladar sus tiendas a la plaza de Sant Jaume, aunque los agentes municipales impidieron que establecieran un nuevo campamento.

Ese mismo día, seis integrantes del colectivo anunciaron el inicio de una huelga de hambre. Desde entonces, alrededor de una docena de personas habían permanecido en uno de los extremos de la plaza, algunas de ellas durante dos noches consecutivas, hasta la intervención de este miércoles.

El árbol de Navidad

El lugar del que han sido desplazados los manifestantes coincide con el emplazamiento habitual del árbol de Navidad que Mercabarna ofrece a Barcelona con motivo de las fiestas.

Precisamente, el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Xavier Marcé, se refirió el martes a esta cuestión durante la presentación de la instalación artística navideña prevista para la plaza de Sant Jaume.

"El objetivo es que el tratamiento sea el previsto; aquí va un árbol y si se puede, estará", afirmó el edil, al expresar la intención del Ayuntamiento de mantener el elemento decorativo en su ubicación tradicional, siempre que las circunstancias lo permitieran.

La intervención de este miércoles se produce después de que el Consistorio manifestara su intención de instalar el árbol navideño en ese punto de la plaza. Los activistas, por su parte, aseguran que continuarán con la huelga de hambre en el mismo entorno, pese a haber sido desalojados del espacio que ocupaban desde el lunes.