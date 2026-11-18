La red ferroviaria de Cataluña continúa sufriendo este miércoles las consecuencias de la huelga celebrada durante la jornada anterior. Renfe ha tenido que cancelar once trenes de Rodalies y Regionales a primera hora de la mañana, mientras que varias líneas acumulan retrasos que complican los desplazamientos de los viajeros.

El origen de estas incidencias se encuentra en las alteraciones provocadas por los paros del martes. Según ha explicado una portavoz de Renfe, algunos convoyes no pudieron llegar a las estaciones desde las que debían iniciar sus recorridos este miércoles. Esta circunstancia ha obligado a suspender las primeras circulaciones previstas.

Los problemas también han afectado a la línea R4, donde dos trenes han tenido que iniciar su recorrido en Hospitalet de Llobregat en lugar de hacerlo desde Martorell (Barcelona).

Las líneas más afectadas

Las mayores demoras se concentran en la R4, la R2 Sur y la R1. Estas dos últimas conectan, respectivamente, San Vicente de Calders (Tarragona) con Barcelona, a través de Villanueva y Geltrú, y Hospitalet de Llobregat con Massanet-Massanas (Gerona).

Ante esta situación, Renfe ha advertido a los pasajeros de que podrían producirse incidencias durante la mañana, especialmente por los problemas de disponibilidad de trenes derivados de la huelga.

"Trabajamos para que el servicio de hoy se vea lo menos afectado posible, pero pueden registrarse alteraciones en los horarios", ha señalado la compañía, que también ha confirmado que se mantiene el refuerzo de autobuses interurbanos para facilitar los desplazamientos.

La Generalidad exige sanciones

Las incidencias de este miércoles llegan después de una jornada especialmente complicada para los usuarios del ferrocarril catalán. El martes, el incumplimiento de los servicios mínimos durante la huelga volvió a provocar una jornada de movilidad caótica, hasta el punto de que la Generalidad reclamó a Renfe medidas disciplinarias contra los trabajadores responsables.

La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, exigió a la operadora ferroviaria la apertura de expedientes a aquellos empleados que, pese a tener asignados servicios mínimos, no acudieron a sus puestos de trabajo. La responsable autonómica atribuyó estos incumplimientos a "un grupo reducido" de trabajadores.

Desde la Generalidad se ha planteado incluso la posibilidad de llegar al despido en los supuestos más graves de incumplimientos reiterados.

Aunque la potestad sancionadora corresponde a Renfe, Paneque aseguró que la Generalidad supervisará jurídicamente las actuaciones emprendidas por la compañía y que "llegará hasta donde podamos".

Polémica por las notificaciones

Uno de los principales puntos de fricción entre Renfe y los representantes sindicales se encuentra en la forma de comunicar los servicios mínimos a los trabajadores.

El director de Rodalies, Òscar Playà, defendió que todos los maquinistas afectados recibieron electrónicamente la comunicación correspondiente, por lo que rechazó que fuera imprescindible entregarles la notificación en persona.

Esta interpretación choca con la posición de algunos sindicatos, que defienden que las notificaciones deben realizarse físicamente y apelan al derecho a "la desconexión digital" de los empleados.

Mientras continúa la controversia sobre las responsabilidades por el incumplimiento de los servicios mínimos, los usuarios de Rodalies afrontan una nueva mañana de cancelaciones y retrasos, pese a que la jornada de huelga ya ha concluido.