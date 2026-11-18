La Dirección General de la Policía ha abierto una información reservada a dos agentes de la Brigada Móvil (BRIMO) de los Mossos d'Esquadra por su actuación durante las movilizaciones celebradas en Barcelona con motivo de la huelga general del pasado 11 de noviembre. Los policías fueron grabados mientras golpeaban con sus defensas a un hombre en plena calle, una intervención que ahora está siendo examinada para esclarecer las circunstancias en las que se produjo.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 11 de noviembre en la Rambla de Cataluña, en el centro de la capital catalana. Según muestran las imágenes difundidas por La Directa, los dos antidisturbios golpearon en dos ocasiones con sus porras las piernas de un hombre, que terminó cayendo al suelo.

En la grabación también se observa cómo, tras la intervención, los agentes abandonan el lugar sin atender al hombre, que permanece tendido en el suelo y grita de dolor. Es entonces cuando un peatón que paseaba a su perro por la zona se acerca para auxiliarle.

Els Mossos d'Esquadra pegant amb porra un home a la Rambla de Catalunya mentre crida "no em pegueu". Dos antiavalots contra un ciutadà que caminava. Això és "mantenir l'ordre" o simplement apallissar qui no es pot defensar? #11N #Mossos #FrenteAmplio pic.twitter.com/Uu7kKpKsXe — 198 Mind (@198_mind40806) November 12, 2026

Investigación interna

La apertura de la información reservada fue adelantada por Ser Catalunya y posteriormente confirmada a la agencia EFE por fuentes policiales. La División de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra será la encargada de investigar la actuación de los dos agentes implicados, que ya han sido identificados.

Según la información publicada por la cadena de radio, los Mossos trabajan ahora en la recopilación de nuevas grabaciones que permitan esclarecer lo sucedido. Además, está previsto que los dos policías presten declaración en el marco de la investigación, en la que se examinarán otras imágenes más allá de las que se han difundido a través de las redes sociales.

El vídeo, que alcanzó una amplia difusión tras la huelga general, ha generado numerosas reacciones en las redes sociales. Sin embargo, por el momento se desconocen las circunstancias que precedieron a los golpes y lo que ocurrió después de la secuencia grabada.

Altercados en Barcelona

El incidente se produjo en el contexto de las movilizaciones convocadas durante la huelga general del 11 de noviembre, una jornada marcada por graves disturbios en el centro de Barcelona.

Tras finalizar la manifestación, grupos de encapuchados protagonizaron altercados, durante los cuales se produjeron destrozos en establecimientos comerciales y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los incidentes también incluyeron la instalación de barricadas con contenedores y vehículos incendiados.

Ante esta situación, los Mossos d'Esquadra desplegaron unidades de orden público en distintos puntos del centro de la ciudad, entre ellos la plaza de Cataluña, la Rambla, la calle Pelayo, la plaza de la Universidad y la Gran Vía. El operativo se prolongó durante aproximadamente dos horas con el objetivo de restablecer la seguridad en las zonas afectadas.

Fue en el marco de este dispositivo cuando se produjo la intervención de los dos antidisturbios que ahora investiga la División de Asuntos Internos.