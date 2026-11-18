Cataluña ha registrado dos movimientos sísmicos de magnitud superior a 2 en apenas dos días. El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha detectado un terremoto frente al litoral de Badalona, en la provincia de Barcelona, que, según los datos actualizados del organismo, alcanzó una magnitud de 2,1. El temblor se produjo este martes 17 de noviembre, a las 15:29 horas, sin ocasionar daños materiales.

El epicentro del seísmo se localizó en el mar, entre los municipios de Badalona y Mongat, en una zona próxima a la costa barcelonesa. Aunque las primeras informaciones situaron la magnitud del terremoto en 2,3, los registros posteriores del ICGC la rebajaron a 2,1 y establecieron su profundidad en cuatro kilómetros.

Según la información facilitada por el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el temblor apenas fue perceptible en las localidades más cercanas al epicentro. Tampoco se han comunicado desperfectos como consecuencia del episodio sísmico.

Confirmació de #Terratrèmol de magnitud 2.​3 a Costa del Barcelonès dlvr.​it/TWMfHz — ICGC. Generalitat (@ICGCat) November 17, 2026

Segundo seísmo de la semana

El movimiento registrado frente a Badalona se produjo apenas un día después de otro episodio sísmico en Cataluña. Este lunes, la comarca gerundense del Bajo Ampurdán registró un terremoto de magnitud 2,1 que pasó inadvertido para la población.

Al igual que en Badalona, el temblor del Bajo Ampurdán no provocó daños materiales. De esta manera, ambos episodios se han sucedido en un intervalo de aproximadamente 24 horas, aunque en ninguno de los dos casos se han registrado consecuencias materiales.

Actividad sísmica en Cataluña

Los terremotos de baja magnitud son relativamente habituales en Cataluña, aunque la mayoría pasan inadvertidos para la población. La actividad sísmica se concentra especialmente en el Pirineo, en comarcas como el Ripollés, la Garrocha, la Cerdaña y el Pallars, según recoge RTVE.

Aunque Barcelona no se encuentra entre las zonas catalanas con mayor actividad sísmica, también se han registrado temblores en su entorno. Uno de los antecedentes se produjo el 23 de marzo de 2023, cuando un terremoto de magnitud 2,7 tuvo su epicentro en Arenys de Mar, en la comarca del Maresme. Aquel movimiento fue percibido, pero tampoco ocasionó daños.

El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya dispone de una red de vigilancia que permite registrar y analizar estos fenómenos, incluidos los movimientos de escasa magnitud que no llegan a ser percibidos por los ciudadanos.