El candidato de Vox por Barcelona, Juan José Aizcorbe, apuesta por limitar el número de alumnos que no dominen el catalán o el castellano en las aulas al considerar que perjudican al resto de compañeros. El dirigente propone apartar a estos estudiantes desde pequeños y trasladarlos a aulas de reenganche hasta que alcancen el nivel necesario para seguir las clases con normalidad.

Aizcorbe ha defendido esta medida en una entrevista en El Periódico de Catalunya, en la que ha cargado contra el modelo de inmersión lingüística en Cataluña. El candidato considera que ha fracasado y reclama un cambio de rumbo en las políticas lingüísticas. "Las lenguas están vivas y todo lo que sea oprimir o imponer no va bien y se debe evitar", ha afirmado.

El dirigente de Vox sostiene que los alumnos que no dominan alguna de las dos lenguas oficiales se encuentran en una situación de desventaja que, según él, termina afectando al conjunto de la clase. Por ello, defiende limitar su presencia en las aulas ordinarias y establecer mecanismos para que puedan mejorar su nivel antes de incorporarse al resto de estudiantes. Preguntado por dónde los situaría, ha respondido que en "aulas de reenganche para ver cómo lo pueden hacer".

Limitar los alumnos de otras culturas en las aulas

La propuesta de Aizcorbe coincide con las medidas educativas que Vox recoge en su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre. El partido plantea establecer un número máximo de alumnos "de otras culturas o con dominio insuficiente del español" por aula y crear espacios específicos de nivelación para quienes se incorporen tarde al sistema educativo español.

La formación defiende que estos estudiantes alcancen el nivel requerido antes de integrarse en sus clases, con el argumento de que así tendrán más posibilidades de éxito y no ralentizarán el aprendizaje de sus compañeros. El programa no especifica si esta medida se aplicaría únicamente a los centros públicos.

Vox también plantea dar prioridad a los españoles en la elección de centro, prohibir el burka y el niqab en los colegios, eliminar los menús halal de los comedores escolares y recuperar las reválidas. Entre sus propuestas figuran también una PAU única en toda España, garantizar la enseñanza en castellano en todo el territorio nacional, unificar los currículos y reforzar la autoridad del profesor.

Acabar con los menús halal

La formación ha vuelto a poner el foco en los comedores escolares y en la integración de los alumnos. La candidata de Vox al Congreso por Almería, Rocío de Meer, defendió este martes la eliminación de los menús halal en los centros públicos y concertados y apostó por priorizar los productos españoles en los comedores escolares.

El partido sostiene que la llegada de alumnos procedentes de otros países o que se incorporan una vez iniciado el curso puede ralentizar el funcionamiento de las clases. Por ello, también defiende la creación de aulas de nivelación en las que estos estudiantes puedan alcanzar el nivel requerido antes de incorporarse a su grupo.

De Meer ha situado igualmente entre las prioridades de Vox la eliminación de los contenidos que considera ideológicos en las aulas. La formación propone un currículo común en toda España, reforzar la inspección educativa, recuperar las reválidas y establecer una Selectividad idéntica en todo el territorio nacional.

La inmigración y el problema de la vivienda

En la entrevista, el candidato de Vox por Barcelona también ha atribuido el problema de la vivienda a la inmigración, tanto regular como irregular. Aizcorbe ha lamentado la falta de vivienda nueva para la población autóctona y ha defendido que "no hay casas por culpa de la inmigración. Sea regular o irregular", al tiempo que ha reclamado aumentar la construcción y reducir las trabas administrativas.

El dirigente apuesta por incentivos fiscales, cambios en la ley del suelo y una reducción de los trámites para aumentar la oferta de viviendas. También ha criticado las leyes del Gobierno que, a su juicio, impiden que los pisos salgan al mercado del alquiler y ha apuntado a la inseguridad jurídica como uno de los motivos que lleva a algunos propietarios a mantener sus inmuebles vacíos.

En cuanto a los salarios, Aizcorbe ha defendido que deben ser dignos y permitir a los trabajadores acceder a una vivienda y formar una familia, pero rechaza que el Estado decida cuánto deben cobrar. "Los salarios los tiene que decidir la empresa. El Estado no puede decidir qué salario pagar", ha afirmado. Como fórmula para mejorarlos, ha planteado reducir la presión fiscal y el gasto público.

Sobre la violencia machista, el candidato ha asegurado que nunca ha negado su existencia y ha calificado de "fracaso absoluto" las leyes que pretenden combatirla. "Existe y es el fracaso de una sociedad que lo permite", ha afirmado, para defender que quienes cometan estos delitos sean perseguidos y condenados. Vox propone derogar las actuales leyes y sustituirlas por medidas centradas en el orden y la seguridad.