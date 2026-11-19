El expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont ha irrumpido en campaña con una entrevista en El Mundo en la que desvela los entresijos del acuerdo de investidura con Pedro Sánchez y las posteriores negociaciones en Suiza con José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán. El dirigente que proclamó la república catalana asegura en dicha entrevista que "mi percepción de Pedro Sánchez, que para mí es una persona amoral y con una ambición desmedida, era hasta dónde podíamos empujarle, hasta dónde lo podíamos llevar para que nosotros pudiéramos sacar provecho".

Según relata Puigdemont, las negociaciones con los emisarios de Sánchez eran inopinadamente sencillas: "Les pedíamos de todo y nos decían a todo que sí, no nos lo creíamos". En esa línea, el amnistiado explica su estrategia de este modo: "Pensamos 'vamos a probar a dónde llega su ambición por el poder y su cinismo'. Nos lo tomamos con mucha tranquilidad espiritual, porque les dejamos claro desde el primer día que nosotros no confiábamos nada en ellos, que éramos muy escépticos con su voluntad de cumplimiento, pero que íbamos a intentar aprovecharnos de su ambición política para intentar conseguir cosas que ellos mismos habían dicho que eran imposibles".

Dardo a Illa

En cuanto a la amnistía, Puigdemont aún sigue sorprendido por la facilidad con la que arrancó esa medida de gracia. "Es que había dicho explícitamente que no. Es más, Salvador Illa, presidente de la Generalidad hoy, dijo dos veces: 'No va a haber amnistía ni nada de eso'. Y lo repito para que quede claro. ¿Cómo te puedes imaginar que esta gente va a ser capaz? Bueno, han demostrado que son capaces de esto y más. Por eso, de alguna forma nosotros nos hemos aprovechado de esta ambición desmedida de poder para infligir algunas derrotas de España que no habríamos podido llevar a cabo. En definitiva, nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España", se jacta el político separatista.

La amnistía "fue bastante fácil"

Sobre la amnistía también explica que "aceptaron culturalmente la idea de amnistía. Esto fue bastante fácil y ahí vino mi sorpresa porque yo pensaba que iban a lucharlo un poco más. Era evidente que aquello era una derrota que el PSOE iba a propiciar a España y que era una victoria del campo independentista. Pensaba que lo lucharían un poco más, pero para mi sorpresa agradable fue que no".

A lo largo de la entrevista, Puigdemont muestra su sorpresa por la facilidad con la que arrancaban de los socialistas concesiones como el traspaso de las competencias de inmigración y cómo sus interlocutores se ofrecían a destinar ingentes partidas económicas para Cataluña.

También relata algunas discrepancias: "Cuando en un momento determinado intentaron hacer pasar el cumplimiento de la Ley de Amnistía como algo de lo que debíamos estar satisfechos y, por tanto, deberíamos colaborar más con el Gobierno, les dijimos: 'Jamás'. Esto fue un acuerdo de investidura. Ya pagamos el precio, que es la investidura, y de esto no se habla más. Si les das medio limón te hacen una crema catalana, por tanto, no les puedes dar ni medio limón".

El referéndum

Preguntado sobre si el Gobierno le ofreció la celebración de un referéndum para recomponer las negociaciones en Suiza, Puigdemont lo niega para añadir a continuación que "de esto hablamos y está escrito en el acuerdo de Bruselas que reivindicamos. Nosotros les propusimos crear las condiciones para hablar de la celebración de un referéndum de independencia y autodeterminación en Cataluña, porque creíamos y creemos que encaja perfectamente, incluso en la propia Constitución. No sólo en el Derecho europeo, después de la última sentencia del TJUE, que es clara en ese sentido, sino en la propia Constitución actual. Es una cuestión de voluntad política. Pero no llegamos a crear las condiciones para abordar estas carpetas porque se iban embarrando, yo creo que de forma deliberada, el cumplimiento de los acuerdos a los que ya habíamos llegado".

El líder de Junts destaca que logró forzar al máximo al Gobierno con la negociación sobre inmigración. "Los llevamos bastante al límite en la negociación de la Ley Orgánica de Delegación de Competencias en materia de inmigración. Había dos o tres puntos en los que no se querían bajar del burro de ninguna forma. Sólo a última hora, con la ruptura asegurada en la mesa, claudicaron con la presencia de Mossos d'Esquadra en los controles fronterizos, con que el NIE lo hiciera la administración catalana y algún otro punto más en ese sentido. Nos dijeron 24 horas antes de cerrar el acuerdo que esto no se iba a producir jamás, muy taxativos. Supongo que esta vez, cuando les dijimos 'pues ya se ha acabado, no tenemos que volver a vernos más', se lo creyeron", manifiesta.

La primera oferta de Sánchez

Puigdemont explica también que en julio de 2023 Sánchez le envió un emisario que le ofreció el indulto, algo que el PSOE negó en su momento. El entonces prófugo comenta al respecto que "yo creo que aunque no compartan para nada mis opiniones, los lectores de El Mundo sabrán quién miente y quién no en esta operación. Efectivamente fue una persona que vino a verme tres veces. No diré que me ofendiera porque no fue así, pero pensé: 'Qué poco han analizado mi persona o mi trayectoria'. Porque si quieren venir a ofrecerme soluciones personales, no hace falta que hablemos, no las voy a aceptar".

Y añade: "El primer día que me vi con esta persona me dijo: 'Nos ha llegado que quieres regresar'. Le contesté: 'Mira, estoy contento de que penséis eso, porque quiere decir que los Servicios Secretos funcionan mal. Justamente hoy vengo de visitar una de las escuelas internacionales donde quiero matricular a mis hijas en los próximos cursos. Por tanto, muchas ganas y expectativas de volver a corto plazo no tengo. Me alegro porque quiere decir que no sabéis demasiado lo que estamos tramando. Dejé meridianamente claro que si me tenía que quedar toda la vida en el exilio me quedaba".

Soberanía fiscal

Los tratos entre Puigdemont y los emisarios de Sánchez también abordaron aspectos económicos. Según el dirigente separatista, en ese terreno también se llegó al límite: "Nosotros no quisimos hablar de ningún otro modelo de financiación que no pasara por la soberanía fiscal de Cataluña. Aunque nos ofrecieron de todo, incluso chantaje narrativo: '¿Cómo vais a renunciar a tanto dinero?', nosotros no quisimos entrar en esta lógica".

Sin embargo, Puigdemont dice que no rompió ante ese desacuerdo porque Sánchez "hubiera encontrado una excusa perfecta para rehabilitarse ante sus votantes más españolistas y hacerse perdonar las cesiones que nos hicieron y las heridas que les hemos provocado. Yo creo que habría sido demasiado fácil para ellos".