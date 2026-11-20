Un antiguo proyectil de mortero, posiblemente conservado durante décadas como recuerdo del servicio militar, ha aparecido entre los residuos de un descampado de Hospitalet de Llobregat (Barcelona). El hallazgo, registrado el pasado lunes 16 de noviembre en las inmediaciones del Hospital de Bellvitge, obligó a movilizar a los especialistas en explosivos de los Mossos d'Esquadra, aunque finalmente se comprobó que el artefacto no suponía ningún peligro.

La pieza presenta una particularidad: no pertenece al armamento empleado durante la Guerra Civil, como ocurre con numerosos artefactos que todavía se encuentran en distintos puntos de Cataluña. Según informa El Caso, se trata de una granada de mortero de los años 60, utilizada en territorio africano durante el periodo en el que parte de Marruecos permanecía bajo administración española.

Su procedencia ha llevado a plantear la posibilidad de que perteneciera a un antiguo soldado que hubiera realizado allí el servicio militar obligatorio. La principal hipótesis apunta a que este hombre se habría llevado el proyectil como recuerdo y lo habría conservado durante años.

El propietario, que en la actualidad tendría más de 80 años, podría haber fallecido, lo que explicaría que sus familiares hubieran decidido desprenderse de sus pertenencias. Entre los objetos desechados se encontraban documentos, muebles y el propio artefacto, que acabaron depositados en un terreno utilizado para arrojar basura.

💣 Localitzen un projectil de morter abandonat entre deixalles en un descampat de l'Hospitalet de Llobregat, molt a prop de l'Hospital de Bellvitge. Ens alerten i activem els TEDAX, que es desplacen al lloc i el retiren amb seguretat. pic.twitter.com/9hLYeBXGbJ — Mossos (@mossos) November 19, 2026

Un hallazgo junto al hospital

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 17.00 horas en la calle Feixa Llarga, muy cerca del Hospital de Bellvitge. Allí, entre los desperdicios acumulados, se encontraba el proyectil, cuya presencia llamó la atención por la forma en la que había sido abandonado.

La granada estaba apoyada sobre uno de sus extremos, en posición vertical, y no enterrada ni escondida bajo los demás objetos. Esta disposición permitía distinguirla fácilmente del resto de materiales esparcidos por el terreno.

La Policía Local tuvo conocimiento del hallazgo y comunicó la situación a los Mossos d'Esquadra. Ante la posibilidad de que el proyectil conservara material explosivo, la policía autonómica activó el procedimiento previsto para este tipo de intervenciones.

La intervención de los TEDAX

Los especialistas en desactivación de explosivos acudieron al lugar para inspeccionar la pieza y comprobar su estado. Las verificaciones permitieron descartar cualquier riesgo: el proyectil carecía de carga explosiva y su interior estaba vacío.

Los agentes pudieron retirarlo poco antes de las 19.00 horas, sin que fuera necesario llevar a cabo ninguna explosión controlada.

El procedimiento habría sido diferente si la granada hubiera conservado su contenido explosivo. En ese supuesto, según explica El Caso, se habría procedido a su detonación controlada en Gavá.

En cambio, los artefactos de estas características que ya no representan un peligro pueden trasladarse al museo de los TEDAX, situado en el Complex Central d'Egara, en Sabadell, donde se conservan como parte de su colección. Cuando los especialistas ya disponen de una pieza del mismo modelo, también existe la posibilidad de destruirla.

La investigación sobre la procedencia del mortero se mantiene, por tanto, en el terreno de las hipótesis. Aunque su antigüedad y características apuntan a que pudo ser un recuerdo de la mili, no se ha podido establecer a quién pertenecía ni quién lo abandonó junto al hospital.