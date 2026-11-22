Un autobús de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha quedado totalmente calcinado este domingo a última hora de la tarde tras declararse un incendio en la calle Biada, en la esquina con Torrent de l'Olla, en el barrio barcelonés de Gracia, sin que se hayan registrado heridos.

El vehículo, de doce metros de largo, pertenecía a la línea 39, que conecta la plaza de Urquinaona con la plaza Catalana - Mascaró, y funcionaba con tecnología de gas. En el momento del suceso transportaba a doce pasajeros y al conductor, quienes pudieron salir ilesos.

El fuego comenzó alrededor de las 20:00 horas por la parte delantera del autobús y derivó en una explosión que generó una columna de fuego y llevó las llamas hasta los balcones de edificios próximos, favorecido por la estrechez de las calles de la Vila de Gracia.

Extinción del fuego, revisión técnica y ventilación de inmuebles

Hasta el lugar se desplazaron diez dotaciones de los Bomberos de Barcelona, que recibieron el aviso a las 20:01 horas y extinguieron el fuego a las 20:49 horas tras trabajar durante casi una hora. Por el momento se desconocen las causas del incendio, y el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que este lunes, 23 de noviembre, los ingenieros iniciarán las revisiones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Una vez apagadas las llamas, los bomberos comenzaron a revisar y ventilar cuatro fincas y dos locales situados en el entorno de la calle Biada y Torrent de l'Olla afectados por el humo. Asimismo, el consistorio activó el Servicio de Urgencias y Emergencias Sociales para atender a los vecinos de los inmuebles afectados, sin que se registraran atenciones médicas o asistenciales en torno a las 21:15 horas.