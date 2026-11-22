La caída de un árbol en la avenida Meridiana de Barcelona durante la celebración de la Cursa de les Dones ha dejado nueve personas heridas, ninguna de gravedad, según datos provisionales del Ayuntamiento. El incidente se ha producido este domingo debido a las fuertes rachas de viento que afectan a Cataluña y ha movilizado a efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Bomberos de Barcelona y Guardia Urbana.

El árbol ha caído a la altura de la iglesia de Felip II, cuando las participantes recorrían los primeros tramos de la carrera. El incidente ha afectado a la cola de la prueba, que no ha sido suspendida, según las primeras informaciones municipales.

Despliegue de ambulancias y bomberos

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del SEM y de Bomberos de Barcelona. Según los datos facilitados, también han acudido siete ambulancias, tres vehículos de bomberos y al menos diez unidades de la Guardia Urbana. La avenida Meridiana en sentido de entrada a Barcelona permanece cortada mientras los bomberos trabajan en el troceado y retirada del árbol caído.

La carrera, que ha reunido a miles de participantes, tenía previsto un recorrido de 7,5 kilómetros, con salida en la confluencia de Bac de Roda con la calle de Huelva, en el distrito de Sant Martí, y meta en las inmediaciones del parque de la Ciutadella. Este año contaba con 31.000 mujeres inscritas.

Barcelona activa el plan por fuertes rachas de viento

El Ayuntamiento de Barcelona activó su Plan de Actuación Municipal por viento, en fase de alerta, y decretó el cierre de los parques de la ciudad. Protección Civil de la Generalidad mantiene también activada la alerta por este episodio meteorológico.

Las rachas han rozado los 80 kilómetros por hora en varios puntos de Cataluña y han alcanzado los 135,4 km/h en el Puig Sesolles. También se han registrado 101,2 km/h en Portbou-Coll dels Belitres, 77,4 en el Perelló y 74,5 en el pantano de Siurana.

⚠️ Es manté l'alerta del #VENTCAT per avui diumenge, amb ratxes de vent que poden superar els 72 km/h. Afectarà especialment comarques del litoral i prelitoral, la Catalunya Central i zones del Pirineu i Prepirineu. Extremeu les precaucions! https://t.co/OCYYQtDOM4 — Protecció civil (@emergenciescat) November 22, 2026

Los Bomberos de la Generalidad han recibido 41 avisos relacionados con el temporal, principalmente por árboles y otros elementos caídos en la vía pública. El teléfono de emergencias 112 ha recibido además ocho llamadas por el vendaval.

Protección Civil ha pedido extremar las precauciones en las actividades al aire libre. El Ayuntamiento recomienda asegurar puertas y ventanas, bajar persianas, recoger toldos y retirar macetas y objetos de balcones y ventanas que puedan caer a la calle.

El tiempo en el resto de España

Este domingo estará marcado por la llegada de un anticiclón tras el paso de un frente atlántico el sábado, lo que traerá mayor estabilidad general, pero también un descenso térmico en gran parte del país. Conforme avance el día, los cielos tenderán a quedar poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, salvo en los litorales gallego y cantábrico y en los Pirineos, donde persistirán los intervalos nubosos y las precipitaciones débiles. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos o con nubes altas.

El viento y el temporal marítimo serán protagonistas. Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco estarán en aviso amarillo por fenómenos costeros, con rachas muy fuertes en el litoral cantábrico. En la Península y Baleares dominarán los vientos del oeste y noroeste, moderados en el Cantábrico, la mitad este y el alisio canario, y más intensos en Baleares, mientras que en el resto soplarán flojos.

Por último, las temperaturas bajarán de forma generalizada en la Península, con pocos cambios en los archipiélagos. Destacan los descensos superiores a seis grados en las máximas de los sistemas béticos y en las mínimas de la meseta norte, con heladas débiles en montañas del norte y, de forma puntual, en Castilla y León.