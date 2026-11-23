Un hombre ha muerto este lunes tras recibir varios disparos delante de un bar del barrio del Poble-sec, en el distrito barcelonés de Sants-Montjuïc. Los Mossos d'Esquadra investigan lo sucedido y, por el momento, no constan detenidos.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 6:00 horas de la madrugada, cuando varios testigos han alertado a la policía catalana de una pelea en la calle de Salvà. Los agentes desplazados hasta el lugar han tenido conocimiento de que un hombre había resultado herido por arma de fuego y había sido trasladado a un centro sanitario, donde finalmente ha fallecido.

Según ha publicado ElCaso.com, el tiroteo se ha producido frente al establecimiento El Bocao, situado a la altura del número 18 de la calle de Salvà. La víctima habría recibido cuatro disparos, uno de ellos en la cabeza, y ha muerto en el CUAP Manso, adonde había sido trasladada tras el ataque.

El citado medio también señala que el presunto autor de los disparos habría escapado en bicicleta. De acuerdo con las primeras informaciones recibidas por la sala de mando de los Mossos, el sospechoso vestía una sudadera con capucha. Además, uno de los testigos asegura disponer de una grabación en la que se vería al supuesto pistolero mientras huía.

Los Mossos investigan el tiroteo

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de las pesquisas para esclarecer las circunstancias del crimen. La investigación permanece bajo secreto de las actuaciones y la policía catalana no ha concretado qué papel desempeñó cada una de las personas implicadas en la pelea.

En cuanto a las posibles causas del suceso, el citado medio apunta que una de las principales líneas de investigación contempla la posible participación de varias personas, también de nacionalidad dominicana, y una eventual relación con el narcotráfico. Por el momento, esta hipótesis forma parte de las pesquisas y no se han comunicado detenciones.

Según el mismo medio, algunos vecinos han descrito el entorno como una zona conflictiva, donde se producen incidentes con cierta frecuencia. También han señalado que hace aproximadamente dos semanas tuvo lugar otra pelea en las inmediaciones, durante la cual unos desconocidos destrozaron la puerta de uno de los establecimientos próximos al bar donde se ha producido el tiroteo.

El crimen supone el decimosexto homicidio registrado en Barcelona en lo que va de 2026 y el sexto cometido con arma de fuego.