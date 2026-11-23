Un estudiante catalán de 22 años permanece detenido en Estados Unidos desde el pasado 13 de noviembre después de que la universidad en la que cursa sus estudios le retirara la autorización vinculada a su estancia en el país. El joven, matriculado en Administración de Empresas en la Universidad de Misuri, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pese a que, según su abogada, dispone de un visado vigente hasta 2029.

El caso, adelantado este lunes por RAC1, ha llegado hasta la Generalidad de Cataluña, que asegura estar realizando gestiones para conseguir su puesta en libertad. Mientras tanto, la familia denuncia las condiciones en las que permanece recluido y las dificultades para comunicarse con él.

Una detención sin comprobar su visado

La abogada del estudiante, Regina Pitarch, ha explicado a RAC1 que el arresto se produjo después de que la universidad cancelara, sin comunicárselo, la autorización vinculada a su condición de estudiante. Según la letrada, la decisión del centro educativo estuvo motivada por el hecho de que el joven seguía sus clases por internet.

Pitarch sostiene que, a pesar de esta circunstancia, su cliente conserva un visado cuya fecha de validez se extiende hasta 2029. No obstante, la vigencia del documento no implica necesariamente que mantenga su situación migratoria regular.

La abogada también ha cuestionado la actuación de los agentes estadounidenses, a quienes acusa de no haber comprobado la documentación del estudiante antes de proceder a su arresto.

"Lo pararon y lo detuvieron, sin preguntar, no miraron si tenía visado, solo le dejaron una llamada y avisó a su compañero de piso", ha relatado Pitarch a la emisora catalana.

Trasladado de Florida a Georgia

Tras su detención, el joven fue trasladado inicialmente a un centro penitenciario de Florida. Posteriormente, fue conducido a unas instalaciones del ICE en Georgia, donde continúa recluido.

Su familia ha expresado su preocupación por las condiciones en las que se encuentra y la incertidumbre sobre su posible liberación. Los allegados aseguran que apenas pueden mantener contacto con él y desconocen cuándo podrá abandonar el centro.

También han denunciado que no saben si el estudiante está recibiendo el dinero que le envían para que pueda adquirir alimentos durante su estancia en las instalaciones.

La Generalidad interviene

Ante esta situación, el consejero de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalidad de Cataluña, Jaume Duch, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico sigue "de cerca" el caso y mantiene contactos con las personas e instituciones implicadas.

"Estamos haciendo todas las gestiones necesarias, en contacto con las personas e instituciones implicadas, para contribuir a resolver la situación y conseguir su liberación lo antes posible", ha señalado Duch en una publicación en redes sociales.

Seguim de prop la situació del jove català detingut per l'ICE als EUA. Des del @govern estem fent totes les gestions necessàries, en contacte amb les persones i institucions implicades, per contribuir a resoldre la situació i aconseguir el seu alliberament al més aviat possible. — Jaume Duch (@jduch) November 23, 2026

Por el momento, no existe una fecha confirmada para la puesta en libertad del estudiante, mientras su familia continúa pendiente de las gestiones para resolver su situación.