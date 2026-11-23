Un equipo de paleontólogos ha recuperado en el yacimiento del Molí del Piteu, situado en Isona (Lérida), los restos fósiles de un titanosaurio cuyo cuello podría ser el de mayor tamaño extraído hasta la fecha en Europa. El animal, que habitó la zona hace aproximadamente 70 millones de años, presenta un cuello de hasta siete metros de longitud y unas dimensiones que han despertado el interés de los investigadores, que tampoco descartan que se trate de una nueva especie.

El descubrimiento ha sido realizado por especialistas del Museu de la Conca Dellà y del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), que comenzaron a investigar el terreno tras localizar varios fragmentos óseos. La aparición de huesos de mayor tamaño permitió comprobar que se encontraban ante un hallazgo de especial relevancia.

El director del Museu de la Conca Dellà e investigador del ICP, Àngel Galobart, ha explicado que los primeros trabajos permitieron identificar "una parte del cuello, o posiblemente el cuello entero".

Las primeras observaciones apuntan a que este dinosaurio podría superar en tamaño al Abditosaurus, otro titanosaurio cuyos restos fueron localizados en Orcau en 2014. El cuello de aquel ejemplar, considerado entonces el mayor recuperado en Europa, pertenecía a un animal que podía alcanzar entre 15 y 18 metros de longitud. Sin embargo, las costillas recuperadas en la nueva excavación son todavía más largas, lo que hace pensar a los especialistas que se encuentran ante un dinosaurio de mayores proporciones.

El hallazgo no se limita al cuello. Durante los trabajos también se han localizado huesos correspondientes al pecho, las extremidades delanteras y parte del cráneo, elementos que no se recuperaron durante la excavación del ejemplar de Orcau. Además, algunas vértebras parecen mantener su disposición anatómica original, una circunstancia que sugiere que el esqueleto no sufrió grandes desplazamientos como consecuencia de corrientes de agua u otros procesos naturales posteriores a la muerte del animal.

La preparadora paleontológica Elena Nieto ha señalado que todavía será necesario determinar el estado de conservación de los fósiles y comprobar si el cuello se encuentra completo. Aunque sus características podrían corresponder a una especie desconocida, los investigadores consideran que, por el momento, los restos apuntan a "otro tipo de titanosaurio".

Una extracción compleja

La extracción de los restos se llevó a cabo el miércoles 18 de noviembre mediante una operación que se prolongó durante aproximadamente cuatro horas. Debido a las dimensiones del conjunto, los responsables de la excavación tuvieron que recurrir a maquinaria pesada para retirar la tierra que rodeaba los fósiles.

Antes de proceder a su traslado, los especialistas aplicaron resina acrílica sobre los restos y construyeron una estructura protectora de hierro y poliuretano. Este sistema, conocido coloquialmente como "momia", se utilizó para proteger los fósiles durante la operación.

Una gran retroexcavadora permitió voltear y cargar en un remolque un bloque de roca de aproximadamente siete metros cúbicos y 18 toneladas de peso, en cuyo interior se encontraba el cuello del dinosaurio. No obstante, durante la maniobra se desprendió una parte de la zona delantera del bloque, por lo que los investigadores deberán examinar los restos para determinar si alguno de los huesos ha resultado dañado.

Superada esta fase, los paleontólogos afrontan ahora una tarea que podría prolongarse durante años. Los trabajos consistirán en eliminar cuidadosamente la roca que envuelve los fósiles, limpiar cada una de las piezas y analizar sus características anatómicas para determinar a qué especie pertenecen.

Este proceso se desarrollará en Isona, inicialmente al aire libre y posteriormente en un espacio cubierto, con la intención de que los restos puedan incorporarse a la exposición del Museu de la Conca Dellà. Además, está previsto organizar visitas para que el público pueda conocer de primera mano la evolución de los trabajos de restauración.

Los investigadores confían en reducir los plazos respecto a los trabajos realizados con el Abditosaurus, cuya preparación requirió aproximadamente seis años. Su identificación como una especie nueva no llegó hasta una década después de la extracción. En esta ocasión, el museo dispone de un equipo que trabaja de manera continuada en su laboratorio de preparación paleontológica.

Posible alimento de carnívoros

Otro de los aspectos que ha llamado la atención de los investigadores es la presencia de numerosos dientes de dinosaurios carnívoros en el mismo yacimiento. Este descubrimiento plantea la posibilidad de que el cuerpo del titanosaurio fuera devorado por otros animales después de su muerte.

Los titanosaurios eran grandes dinosaurios herbívoros que se caracterizaban por sus largos cuellos, sus colas y sus cuatro extremidades robustas. Según ha explicado Elena Nieto, estos animales se desplazaban en grupo y frecuentaban entornos próximos a la costa, especialmente aquellos donde abundaba el agua.

Los yacimientos de la Conca Dellà han permitido documentar ejemplares de dimensiones muy diferentes. Mientras que algunos alcanzaban aproximadamente los 12 metros de longitud, otros, como el Abditosaurus, podían medir entre 15 y 18 metros.

Los nuevos fósiles recuperados en Isona podrían ampliar considerablemente el conocimiento sobre estos animales. Sin embargo, será necesario completar su preparación y estudio antes de confirmar si pertenecen a una especie desconocida y si sus dimensiones permiten considerarlo el mayor titanosaurio recuperado hasta ahora en Europa.