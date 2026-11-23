El narcotráfico podría estar detrás del último asesinato con arma de fuego registrado en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra investigan si la muerte de un hombre de nacionalidad dominicana, tiroteado este lunes frente a un bar del barrio de Pueblo Seco, responde a un ajuste de cuentas entre personas vinculadas al tráfico de drogas. Se trata del sexto homicidio cometido con armas de fuego en la capital catalana en lo que va de año, según informa ElCaso.com.

La víctima, un hombre de unos 35 años conocido como 'el Chivo', era una persona habitual en el barrio. Los investigadores sospechan que podría mantener algún tipo de relación con las redes de distribución de estupefacientes que operan en Barcelona, aunque todavía no se ha determinado cuál sería su papel dentro de estas organizaciones.

La principal línea de investigación apunta a un episodio de violencia "intercriminal", término utilizado para describir los enfrentamientos entre personas vinculadas a actividades delictivas. No obstante, por el momento se desconoce la identidad del responsable y las circunstancias que motivaron el ataque.

Cuatro disparos y una huida en bicicleta

Los hechos ocurrieron poco después de las seis de la mañana en las inmediaciones del número 18 de la calle Salvà, donde se encuentra el bar Bocao, un establecimiento frecuentado por miembros de la comunidad dominicana después de salir de fiesta.

Según la información publicada por ElCaso.com, el presunto asesino se acercó a la víctima en bicicleta, vestido con una sudadera y la capucha puesta. Una vez junto a él, efectuó al menos cuatro disparos, uno de los cuales le alcanzó en la cabeza.

El hombre fue trasladado al Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) Manso, donde terminó falleciendo como consecuencia de la gravedad de las heridas.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra ha asumido las pesquisas, que permanecen bajo secreto de sumario. Por el momento no se han practicado detenciones y el autor del tiroteo continúa en paradero desconocido.

Los agentes han interrogado a testigos y personas del entorno de la víctima con el objetivo de reconstruir sus últimos movimientos y determinar quién podría tener motivos para acabar con su vida.

Preocupación por las armas de fuego

El asesinato se suma a otros cinco homicidios cometidos con armas de fuego en Barcelona durante 2026. Entre los episodios más destacados figuran los crímenes registrados en la calle Balmes y en una terraza del barrio de Pueblo Nuevo, ambos investigados en un contexto de posibles enfrentamientos entre delincuentes.

Según recoge ElCaso.com, las autoridades policiales están especialmente preocupadas por el recurso a las armas de fuego para resolver disputas relacionadas con el narcotráfico. Aunque estos ataques suelen dirigirse contra personas vinculadas a actividades criminales, existe el riesgo de que los disparos alcancen a ciudadanos ajenos a los enfrentamientos.

Fuentes policiales citadas por el mencionado medio advierten de que los autores del tiroteo de Pueblo Seco habrían actuado con menor precisión que los pistoleros implicados en otros asesinatos recientes. Una circunstancia que aumenta el peligro para quienes se encuentren cerca del lugar de los hechos.

La preocupación se extiende también a otros puntos de Cataluña. Hace unas semanas, un ciudadano turco presuntamente vinculado a una organización mafiosa de su país fue asesinado en una habitación del Hospital Juan XXIII de Tarragona. La víctima ya había sobrevivido a un intento de asesinato en Salou.

Las quejas de los vecinos

Mientras avanza la investigación, el asesinato también ha puesto el foco sobre los problemas de convivencia que denuncian algunos residentes de la calle Salvà.

Varios vecinos han explicado a ElCaso.com que los fines de semana son frecuentes las discusiones y peleas en las inmediaciones del bar Bocao, donde se produjo el tiroteo.

La encargada del establecimiento, Carolina, ha rechazado que el negocio funcione como un after y ha asegurado que intenta evitar los conflictos con los residentes. Según su versión, el local abre por las mañanas para ofrecer desayunos y vuelve a funcionar por las tardes.

La responsable ha explicado que, poco antes del crimen, pidió a varios clientes que esperasen fuera porque no había mesas disponibles. Entre ellos se encontraba la víctima, a la que conocía por ser un cliente habitual.

Los investigadores tratan ahora de esclarecer si el asesinato fue consecuencia de una disputa previa y de identificar al pistolero que logró escapar del lugar.