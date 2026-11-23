Después del golpe de efecto de la entrevista del amnistiado Carles Puigdemont en El Mundo, lo tiene difícil Junts para sorprender en el curso de su errática campaña. De ahí que el manifiesto deslizado por el partido y que han firmado unos ochenta personajes, la mayoría de ellos vinculados de un modo u otro a Junts, no vaya a pasar a la historia de ese tipo de documentos.

Un grupo formado por exconsejeros de Convergencia y del PSC de orientación nacionalista, diputados de Junts en el Parlament y algunos ilustres de la política local han suscrito un manifiesto en el que piden el voto para el partido liderado por Carles Puigdemont y que presenta a Míriam Nogueras como cabeza de cartel en las elecciones generales del próximo domingo.

Entre los firmantes se encuentran Agustí Colomines, Ennatu Domínguez, Isaac Padrós y Carme Renedo, del Moviment d'Esquerres de Catalunya, diputados los cuatro de Junts en el parlamento autonómico. También consta el amnistiado Toni Comín, eurodiputado de Junts que procede del PSC pasando después por ERC, los exalcaldes socialistas Ezequiel Martínez Mulero, de Sant Joan de Vilatorrada, y Jordi Serra, de Sitges, exconcejales socialistas de Gerona y Sabadell, el exconsejero convergente Josep María Cullell, la exconsejera socialista de Sanidad Marina Geli, así como algunos profesores universitarios y gestores culturales. El nombre más conocido de todos ellos es el del abogado de Puigdemont, el letrado Gonzalo Boye.

En el documento que han firmado se sostiene que Junts es un "espacio de diversidad ideológica que reúne sensibilidades diferentes" unido por el objetivo de la independencia de Cataluña.

"Queremos una Cataluña soberana porque queremos una sociedad más justa, donde la riqueza se distribuya con equidad, los servicios públicos garanticen los derechos de todos y nadie quede condenado a la precariedad por su origen o condición social. La independencia es la expresión de la voluntad democrática de un pueblo y la herramienta para decidir qué país queremos construir", se dice en el manifiesto.