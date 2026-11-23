Después de haber marcado los últimos días de campaña con la entrevista en El Mundo en la que daba cuenta de cómo Pedro Sánchez accedió a todas sus peticiones para lograr los votos de Junts a su investidura, Carles Puigdemont vuelve al primer plano con la notificación oficial de que el Tribunal Supremo le aplica definitivamente la ley de amnistía. Precisamente sobre esa norma Puigdemont explicó en la entrevista que había sido redactada por sus propios beneficiarios.

Lo primero que ha hecho Puigdemont tras conocer su amnistía es escribir un texto en X con la recomendación de un singular poema en catalán dedicado a sus enemigos y que concluye así:

"A todos vosotros, estimadísimos enemigos míos, cada día mayores en dones y en número, os debo dar gracias eternas por todas estas continuadas razones que me regaláis constantemente para que me muera de ganas de daros por el culo".

Quan vaig llegir aquest poema d'en @jaumeponsalorda, del seu llibre "El Corc" (LaBreu Edicions), vaig pensar que un dia tindria l'ocasió per recomanar-lo. El dia ha arribat. (Compreu el llibre, per cert, que n'hi trobareu més i uns "deliciosos propòsits de procreació" finals que… pic.twitter.com/b6gZXY8262 — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 23, 2026

Se trata de una pieza firmada por Jaume Pons Alorda (que agradece al líder de Junts su elección) y perteneciente al poemario El Corc (La Carcoma). "Cuando leí este poema de Jaume Pons de su libro La Carcoma pensé que algún día tendría ocasión de recomendarlo. El día ha llegado. (Comprad el libro, por cierto, que encontraréis más poemas y unos 'deliciosos propósitos de procreación' finales que os ayudarán a disfrutarlo)", señala Puigdemont en su primer mensaje en redes sociales como amnistiado.