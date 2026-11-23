Salvador Illa, presidente de la Generalidad de Cataluña, ha cerrado filas con Pedro Sánchez en la recta final de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre y ha descartado cualquier escenario en el que el presidente abandone el liderazgo del PSOE. Ante la pregunta por quién podría sustituirlo si los socialistas pierden el Gobierno, Illa ha defendido que Sánchez es "el mejor activo" de su partido y ha asegurado que no contempla esa posibilidad.

Durante su intervención en Los Desayunos del Ateneo, el dirigente socialista ha reivindicado la trayectoria política de Sánchez y ha destacado su proyección internacional, su defensa de las políticas sociales y su capacidad para representar los intereses de los trabajadores y las clases medias. "El mejor activo que tiene el Partido Socialista, sin ninguna duda, es Pedro Sánchez", ha afirmado. Illa ha añadido que el presidente del Gobierno ha hablado "con decencia, con claridad y con valentía".

Illa ha evitado entrar en cualquier escenario de sucesión dentro del PSOE. "No estoy en ese escenario", ha respondido. Además, ha insistido en que el objetivo de los socialistas debe ser "ganar las elecciones" y mantenerse al frente del Gobierno. El presidente de la Generalidad ha defendido que Sánchez ha demostrado tener "las agallas" necesarias para proteger los intereses de los ciudadanos, los trabajadores y las clases medias. También ha subrayado su defensa del Estado del bienestar, las pensiones públicas, la sanidad y el acceso a la vivienda, a pesar de que ha gobernado sin Presupuestos, España es el quinto país de la UE donde más se ha encarecido la vivienda respecto a los ingresos desde 2015: un 24,5%, más del triple que la media y se encuentra entre los cinco países de la UE con más pobreza.

Con estas declaraciones, Illa ha trasladado un respaldo explícito al actual secretario general del PSOE y ha evitado abrir el debate sobre posibles alternativas dentro del partido en caso de derrota electoral. Illa también ha aprovechado su intervención para lanzar un mensaje de movilización electoral. El presidente catalán ha identificado la abstención como "el principal adversario" de los socialistas y ha reclamado a los ciudadanos que acudan a votar el próximo domingo. "Lo que hay que hacer a seis días de ganar las elecciones es movilizar, movilizar, movilizar y movilizar", ha afirmado.

El dirigente socialista ha advertido de que la abstención "nunca" es neutral y ha sostenido que beneficia a quienes pretenden "involucionar", "retroceder" y "recortar derechos". "La mejor forma de garantizar que se gana y se gobierna es ir directos a quien puede garantizar esto, que son las candidaturas lideradas por Pedro Sánchez", ha añadido.

El dirigente catalán también ha valorado el desempeño de Sánchez en el cara a cara con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Por otra parte, Illa ha evitado criticar al expresidente socialista Felipe González, después de que este anunciara que votará en blanco en las elecciones del 29 de noviembre. Aunque ha reconocido que considera equivocada esa decisión, ha expresado su respeto hacia el histórico dirigente del PSOE. "No va a salir de mi boca una palabra de crítica a Felipe González, al que tengo mucho respeto, pero creo que se está equivocando", ha afirmado.

La entrevista de Puigdemont

A propósito de la entrevista de Carles Puigdemont a El Mundo, Illa ha reiterado que la sociedad catalana ha dejado atrás la etapa del proceso independentista. "Cataluña ha pasado página de la nostalgia del pasado y de Puigdemont", ha defendido. Respecto a un posible regreso del golpista catalán, Illa ha asegurado que actuaría "con normalidad" desde sus responsabilidades institucionales. También ha defendido la convivencia y la normalización política como objetivos que deben mantenerse.

Illa ha concluido reivindicando la identidad catalana, su lengua, su cultura y su capacidad de autogobierno, al tiempo que ha defendido el papel de Cataluña en la construcción de una España "democrática, abierta, europea y moderna".