Santi Almarcha, un estudiante catalán de 22 años vinculado a Vilassar de Mar (Barcelona), lleva alrededor de diez días internado en un centro de detención de inmigrantes en Georgia, Estados Unidos, después de ser arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su situación, denunciada por su abogada, Regina Pitarch, es cada vez más preocupante: apenas recibe comida, comparte los recursos de comunicación con otros 150 internos y permanece en unas instalaciones donde, según su defensa, las condiciones de vida son muy precarias. Mientras tanto, su familia sigue sin saber cuándo podrá regresar a España.

El caso ha adquirido una nueva dimensión después de que el propio ICE confirmase este martes la detención y anunciase que el joven continuará bajo custodia a la espera de su proceso de deportación. La agencia federal sostiene que Almarcha permaneció en Estados Unidos más tiempo del autorizado. Sin embargo, su abogada mantiene que el problema tiene un origen estrictamente administrativo y que el estudiante perdió su permiso de residencia después de que la Universidad de Misuri le diese de baja por estar siguiendo las clases en modalidad online.

La explicación del ICE y la versión de su abogada

En un comunicado remitido a EFE, el Servicio de Inmigración estadounidense aseguró que Santi Almarcha Senpau, al que identificó como ciudadano español en situación irregular, fue arrestado el 15 de noviembre después de que el Departamento de Agricultura de Florida lo interceptase durante un control de tráfico en el condado de Suwannee. Según la versión oficial, el joven había entrado por última vez en Estados Unidos el 14 de enero y había excedido el periodo autorizado de estancia.

La abogada Regina Pitarch ofrece una explicación diferente sobre las circunstancias que llevaron a esta situación. En declaraciones a EFE, sostiene que su defendido no cometió ningún delito y que la pérdida de su situación legal estuvo relacionada con la decisión administrativa de la universidad. "Lo están tratando como si fuese un criminal que haya matado a alguien o que haya robado", denuncia la letrada, que considera desproporcionadas las condiciones en las que permanece internado.

Otra de las informaciones publicadas sobre el caso señala que el joven tenía un visado vigente hasta 2029. Este dato contrasta con la comunicación del ICE, que sostiene que había excedido su estatus legal. La cuestión de su situación administrativa resulta, por tanto, central para entender el procedimiento que mantiene al estudiante bajo custodia.

Un mono naranja, poca comida y noches sin dormir

Las condiciones del centro de internamiento constituyen uno de los aspectos que más preocupan a su defensa. Según Pitarch, Almarcha lleva un mono naranja y se encuentra en un entorno con numerosos internos enfermos, gritos durante la noche y luces que permanecen encendidas e impiden descansar con normalidad.

La falta de alimentación suficiente es otra de las denuncias de la abogada, que asegura que el joven está pasando hambre. Su situación habría empeorado con el paso de los días y, según la letrada, no fue hasta después de más de una semana de internamiento cuando pudo salir al exterior para ver la luz del sol.

Tampoco resulta sencilla la comunicación con su familia. El estudiante dispone de una tableta que debe compartir con alrededor de 150 personas, por lo que tiene que esperar su turno para realizar llamadas o videoconferencias. Con su abogada mantiene el contacto mediante un chat privado.

De un control de tráfico en Florida a un centro de detención en Georgia

La detención se produjo cuando Almarcha estaba ayudando a un amigo con una mudanza a mediados de noviembre. En ese momento aparecieron varios agentes del ICE, que lo esposaron y se lo llevaron. Según Pitarch, el joven colaboró en todo momento con los agentes.

Inicialmente fue trasladado a un centro penitenciario de Suwannee, en Florida. Allí le ofrecieron firmar unos documentos que su abogada sospecha que podían estar relacionados con una deportación voluntaria. Posteriormente fue trasladado a un centro de detención del ICE en Georgia, donde permanece desde hace aproximadamente una semana.

Pitarch también ha explicado que la universidad habría retirado el permiso de residencia a otros estudiantes en circunstancias similares, aunque en esos casos los afectados recibieron una comunicación previa. En el caso de Almarcha, sostiene que no tuvo conocimiento de la retirada de su permiso hasta después de ser detenido.

La Generalidad ofrece pagar el billete de vuelta

La situación ha provocado la intervención de las administraciones españolas. El Gobierno catalán se ha ofrecido a sufragar el billete de avión para facilitar el regreso del estudiante, aunque, según ha explicado la portavoz de la Generalidad, Sílvia Paneque, la Administración estadounidense ha rechazado la propuesta al considerar que su normativa no contempla esa posibilidad.

Paneque ha informado de que el consejero de Acción Exterior y Unión Europea, Jaume Duch, mantiene el contacto con la familia y trabaja de manera coordinada con el Gobierno de España. La Generalidad asegura que está actuando con discreción para conseguir que el joven reciba un trato en condiciones dignas y pueda regresar a Cataluña cuanto antes.

La abogada, por su parte, ha confirmado que cuenta con ayuda del Gobierno para intentar establecer comunicación con el departamento de Inmigración estadounidense y con el propio centro de internamiento. Su intención es continuar presionando hasta conseguir una solución para su defendido.

El ICE promociona la autodeportación de Trump

En paralelo, el ICE ha aprovechado la difusión del caso para promocionar el programa de autodeportación impulsado por la Administración de Donald Trump. La agencia ha difundido un mensaje en el que sostiene que "estar detenido es una elección" y anima a los extranjeros en situación irregular a utilizar la aplicación CBP Home para organizar su salida de Estados Unidos.

En ese mismo comunicado, el organismo asegura que ofrece 3.000 dólares y un vuelo gratuito a quienes decidan autodeportarse. Una oferta que contrasta con la situación de Almarcha, cuya familia sigue pendiente de conocer cuándo podrá abandonar el centro de Georgia y regresar a España.

Por ahora, el estudiante continúa bajo custodia mientras se tramita su procedimiento de deportación. Su defensa insiste en que el origen del problema fue administrativo y reclama una solución que permita poner fin a un internamiento que, según denuncia, está deteriorando cada día más sus condiciones de vida.