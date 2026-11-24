Segunda negativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a las pretensiones de los altos cargos de ERC, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, para que les sea aplicada la amnistía de la que gozan ya todos los implicados en el golpe de Estado de 2017 y en los actos violentos del separatismo en años anteriores y posteriores a la asonada. Jové y Salvadó deberán esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva una cuestión prejudicial del TSJC que entró en el registro europeo en septiembre de 2024.

El TSJC ya se había negado a aplicar la amnistía de manera directa a los procesados Jové y Salvadó y así lo había comunicado a las defensas hace unas semanas, el pasado 3 de septiembre. Sin embargo, Jové, que ejerce de portavoz de ERC en el parlamento catalán, y Salvadó, "director general" de ERC, cargo creado para él, tienen prisa y sus nervios van en aumento.

Sin embargo, un día después de que el Tribunal Supremo haya declarado la extinción de la eventual responsabilidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig y decretado el archivo definitivo de la causa, el TSJC comunica que se mantiene a la espera de la resolución del TJUE, decisión que es irrecurrible.

El ponente de la resolución es el magistrado Jesús María Barrientos, presidente del TSJC y señalado por el separatismo como uno de sus máximos enemigos en la judicatura, tras los magistrados del Supremo Manuel Marchena, presidente de la sala que juzgó a los golpistas, y Pablo Llarena, instructor de la causa del Procés.

La decisión cuenta además con el respaldo del fiscal Pedro Ariche, para quien las cuestiones prejudiciales del Tribunal Constitucional ya resueltas por el TJUE no son de aplicación en el caso de la presentada por el TSJC y que requiere de la justicia europea una decisión en torno a la equiparación de malversación y corrupción.

En esta ocasión, el TSJC reprocha a la defensa de Jové que "con la notificación de nuestro auto de 3 de septiembre ya se hacía saber a las partes que contra aquella resolución no cabía recurso alguno". Y añade: "El efecto de la cosa juzgada formal y el carácter irrecurrible de una resolución judicial impide, singularmente a la parte que en ella ha visto rechazada una pretensión, reclamar su reconsideración al mismo Tribunal y a partir de la misma causa de pedir, en este caso, la identidad resolutiva con lo decidido por otros tribunales y la aplicación del art. 100 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia".

También se reprocha a la representación legal de Jové que no haya acudido al TJUE "reclamando un nuevo juicio de identidad, que ahora reitera ante nosotros a partir de varias resoluciones de tribunales nacionales que no hacen sino transponer los efectos de las SSTJUE recaídas en los asuntos C-523/24 y C-666/24, cuando en resolución anterior e irrecurrible habíamos remitido a las partes al juicio de identidad atribuido en el art. 99 del Reglamento europeo citado al preeminente y superior criterio del TJUE".

En resumen, que Jové y Salvadó todavía siguen pendientes de juicio por malversación, delito que se les imputa por haber organizado con fondos y medios públicos el simulacro de referéndum del 1 de octubre de 2017, cuando eran altos cargos del departamento de vicepresidencia y economía de la Generalidad cuyo titular era Oriol Junqueras.

Y palo en el Tribunal de Cuentas

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado el 2 de noviembre por Sociedad Civil Catalana (SCC) y rechaza devolver los avales depositados ante este organismo por Oriol Junqueras, Raül Romeva y otros seis implicados en el procedimiento por los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior de la Generalitat.

El Tribunal de Cuentas considera que, al haber recurrido SCC la sentencia sobre los gastos derivados del proceso separatista, no procede devolver los avales, tal como han solicitado los afectados. En una nota hecha pública por la entidad constitucionalista se indica que "queda abierto el procedimiento impulsado por SCC ante el Tribunal de Cuentas. Conforme a las previsiones del artículo 8 de la propia ley de amnistía, por lo que se refiera a la causa ante el TCu "no se extinguen las posibles responsabilidades civiles y contables que puedan exigirse".