La líder de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll (Gerona), Sílvia Orriols, ha llamado "farsante" al candidato de ERC y Podemos en Cataluña Gabriel Rufián, quien en una entrevista ha afirmado que vive de alquiler y destina la mitad de su salario como diputado al pago de la renta.

En una entrevista televisiva y ante la pregunta de si vive de alquiler o dispone de piso en propiedad, Rufián duda unos instantes para afirmar que vive en régimen de arrendatario. La siguiente pregunta es sobre el porcentaje de sueldo que destina al pago de la renta y tras dudar también unos instantes, Rufián dice que la mitad de su salario.

Ante semejante impostura, Sílvia Orriols define al dirigente republicano en la red social X en los siguientes términos: "Un farsante que duda a la hora de responder si vive de alquiler o de propiedad y que, cobrando 140.000 euros anuales, afirma que destina al alquiler la mitad de su nómina... ¿En dónde vives Gabriel Rufián? En un barrio obrero seguro que no... FARSANTE".

Un farsant que dubta a l'hora de respondre si viu de lloguer o de propietat i que cobrant 140.000 euros anuals afirma que destina al lloguer la meitat de la seva nòmina... A on vius @gabrielrufian? A un barri obrer segur que no... FARSANT pic.twitter.com/IzwDcxtzmC — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) November 23, 2026

El mensaje difundido por la líder de Aliança Catalana, cuyo partido no se presenta a las generales, incluye el fragmento del cuestionario televisivo en el que el propio Rufián se delata.

Este es el segundo encontronazo en campaña entre el candidato de ERC y la dirigente independentista catalana. En el primero, Rufián acusó a Orriols y a Santiago Abascal de ser los candidatos del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, para Cataluña y España.