Antoni Gaudí quiso que su patrimonio sirviera para financiar la construcción de la obra a la que había consagrado los últimos años de su vida. Así lo revela el inventario de la herencia del arquitecto catalán, que ha salido a la luz este mes de noviembre al cumplirse cien años de su firma. Entre los bienes que dejó tras su muerte figuraban cerca de 3.000 pesetas repartidas en dos cuentas bancarias y la vivienda en la que había residido en el Park Güell de Barcelona.

El documento, conservado en el Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, incorpora una copia de 1926 del testamento original, otorgado en 1911 en Puigcerdà y destruido en el incendio de la notaría que lo custodiaba al comienzo de la Guerra Civil, en 1936.

Según recoge la agencia EFE, Gaudí confió el destino de su patrimonio a personas de su círculo más cercano: el sacerdote Gil Parés i Vilasau, capellán de la Sagrada Familia; el médico Pere Santaló i Castellví, amigo personal del arquitecto, y Domènec Sugrañes i Gras, discípulo suyo y quien asumiría la dirección de las obras del templo. Este último intervino como sustituto testamentario de Francesc Berenguer i Mestres, colaborador de Gaudí fallecido en 1914.

Los tres comparecieron ante el notario Luis Rufasta en calidad de herederos de confianza, una figura propia del derecho sucesorio catalán. Allí revelaron el encargo que habían recibido del arquitecto de forma confidencial: vender la totalidad de sus bienes y destinar el dinero recaudado a sufragar las obras de la Sagrada Familia.

Una casa de 45.000 pesetas

Desde el Colegio Notarial de Cataluña destacan que el inventario pone de manifiesto "la austeridad y el desprendimiento material" que caracterizaron los últimos años de vida del arquitecto.

Gaudí disponía de 1.870 pesetas en una cuenta corriente de la sucursal barcelonesa del Banco de España y de otras 1.121 en una libreta de ahorros de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis.

El único inmueble que figura en el inventario es la casa unifamiliar del Park Güell, situada en el antiguo municipio de Gracia, que los albaceas valoraron en 45.000 pesetas a efectos de venta. Una cifra que, según las estimaciones del Colegio Notarial de Cataluña, constituiría un "patrimonio normal" para la época y equivaldría a unos 150.000 euros actuales.

La firma de Manuel Azaña

Una de las particularidades del documento es que incorpora un certificado de últimas voluntades firmado por Manuel Azaña, quien por aquel entonces era funcionario de Justicia y que, una década después, se convertiría en presidente de la Segunda República.

El decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, ha explicado que este tipo de documentos están sujetos al secreto de protocolo, salvo en circunstancias de interés general, como una investigación judicial o fiscal. Una vez transcurridos cien años desde su firma, adquieren carácter histórico y pasan a ser de consulta pública.

El inventario de los bienes de Gaudí se formalizó en noviembre de 1926, cinco meses después de su fallecimiento. A partir de ahora, quienes deseen estudiar el documento podrán hacerlo en las instalaciones del Colegio Notarial de Cataluña.

Entre los fondos de su archivo se encuentran otros documentos vinculados a la historia de la Sagrada Familia, como el acta de colocación de la primera piedra del templo, firmada antes incluso del nombramiento de Gaudí como director de las obras.

A ella se suma la escritura que firmaron el pasado mes de junio el papa León XIV y el arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, autorizada por el propio Marín, en la que quedó constancia de la finalización de la Torre de Jesús y del estado de las obras de la basílica.