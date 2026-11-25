El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha restado trascendencia política al anunciado regreso a España del expresidente de la Generalidad y líder de Junts, Carles Puigdemont, previsto para el próximo 12 de diciembre. El popular considera que la vuelta del dirigente separatista "no va a tener ningún efecto ni tampoco a nivel político va a tener ninguna influencia".

Durante una rueda de prensa celebrada este miércoles en la sede del partido, según recoge Europa Press, Albiol ha defendido que el regreso de Puigdemont no alterará la normalidad en Cataluña, "más allá de cuatro apariciones que pueda hacer".

El candidato popular también ha cargado contra la cabeza de lista de Junts por Barcelona, Miriam Nogueras, después de que esta asegurase que los votos de su formación no servirán para que PP y Vox puedan formar Gobierno. "Ha dicho que no quiere el cambio en España", ha sentenciado Albiol.

Más allá del voto del PP

A pocos días de las elecciones generales, Albiol y el secretario general del PP catalán, Juan Fernández, han presentado una nueva iniciativa electoral con la que pretenden captar el apoyo de ciudadanos que tradicionalmente no han votado al Partido Popular.

Bajo el lema "No quiero cambiar tu ideología", escrito en catalán, la formación ha desplegado una campaña de publicidad en carretera en la que predominan los colores amarillo y rojo y las cuatro barras de la bandera catalana.

El objetivo de Albiol es trasladar a las elecciones generales la fórmula que ya ha llevado "a la práctica" en Badalona, donde ha conseguido recabar el respaldo de electores que no votan a los populares en otros comicios.

"En estos momentos todavía hay miles de catalanes que están huérfanos de a quién votar porque no están de acuerdo con la radicalidad del PSC, no están de acuerdo con que ERC y Junts hayan sido la muleta del PSOE durante estos ocho años", ha señalado.

Por su parte, Fernández ha explicado que la iniciativa "quiere poner en valor no solo el potencial transversal" de Albiol, sino también la que considera una oportunidad histórica en estas elecciones generales.

Delincuencia y ocupación

La campaña consta de tres pantallas digitales instaladas en el nudo de la Trinidad, en Badalona y en el acceso al aeropuerto de Barcelona-El Prat. A través de ellas, los populares reivindican el orden y el sentido común y trasladan su rechazo a la delincuencia y a las ocupaciones ilegales.

Fernández, que también ejerce como director de campaña de Albiol, ha defendido la necesidad de situar los problemas de los ciudadanos por encima de las discrepancias políticas: "Lo hacemos sin mirar atrás, mirando exclusivamente hacia el futuro, poniendo en el centro del debate político las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos, más allá de las diferencias ideológicas".