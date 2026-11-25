El Palau Sant Jordi de Barcelona ha advertido este miércoles de la comercialización de entradas para una velada de boxeo que supuestamente iba a celebrarse en sus instalaciones el próximo sábado, 28 de noviembre. El recinto ha desmentido que vaya a albergar el espectáculo, pese a que las localidades siguen a la venta en diferentes plataformas de internet.

Bajo el nombre de 'LFN Bare Knuckles 1', el evento se promociona como una competición de boxeo a puño limpio que incluiría 14 combates profesionales. Sin embargo, el recinto barcelonés ha aclarado a través de sus redes sociales que el espectáculo "no forma parte de nuestra programación" y que "no lo organiza ni lo acoge".

Asimismo, los responsables del Palau Sant Jordi han instado a los usuarios a consultar su programación oficial y a adquirir las entradas únicamente a través de los canales de venta autorizados.

Entradas de más de 12.000 euros

A pesar del desmentido, la plataforma Entradium mantiene activa la venta de localidades para el espectáculo, cuyo inicio está anunciado para las 15:00 horas del próximo sábado. Los precios oscilan entre los 56,33 euros de la entrada general y los 12.290,40 euros de una de las categorías VIP.

La página de venta identifica como organizadora del evento a LFN Promotion & Co. En la descripción del espectáculo se promete una velada de "máxima intensidad" y "una atmósfera donde cada golpe encarna emoción, empuje y potencia pura".

Entre las distintas categorías de entradas figuran localidades en pista con precios superiores a los 1.000 euros. Según Entradium, los importes incluyen los gastos de gestión, así como la asistencia y protección al comprador.

Entradium no es el único portal en el que se publicita la competición. Otras dos plataformas de venta de entradas también anuncian el espectáculo y sitúan su celebración en las instalaciones del Palau Sant Jordi.

Otro evento en Torrevieja

LFN Promotion & Co figura también como organizadora de otra competición deportiva, denominada 'LFN 26 - Pride Rules MMA', cuya celebración está anunciada para el próximo 19 de diciembre en la New Fight Arena de La Mata, en Torrevieja (Alicante).

En esta ocasión, la descripción del espectáculo anuncia 20 combates profesionales de artes marciales mixtas y presenta las instalaciones como un nuevo recinto con capacidad para 70.000 espectadores. El precio de las localidades alcanza los 15.363 euros en el caso de las entradas VIP Ringside, mientras que las más económicas cuestan 56,33 euros.

La devolución del dinero

En sus condiciones de compra, Entradium recoge el derecho de los clientes a recuperar el importe abonado por las entradas en caso de que el espectáculo sea suspendido, cancelado o sufra modificaciones sustanciales.

Según establece la plataforma, el reembolso deberá efectuarse en un plazo máximo de diez días desde que el organizador comunique la cancelación o desde que la compañía tenga conocimiento de algún hecho que acredite la imposibilidad de celebrar el evento.

Entradium precisa, no obstante, que su función se limita a actuar como intermediaria en la venta de localidades y que no organiza los espectáculos ni fija sus precios o condiciones de acceso. En su aviso legal también contempla la posibilidad de que los usuarios comuniquen la existencia de contenidos que consideren engañosos o que puedan vulnerar sus derechos.