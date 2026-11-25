La campaña electoral también deja escenas de lágrimas. Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, rompió a llorar durante una intervención en la que hablaba de la ley ELA y del trabajo de su formación para sacar adelante esta norma. La dirigente independentista no pudo contener el llanto al recordar el sufrimiento de los enfermos y reivindicar la labor de su partido.

💬 @miriamnoguerasM trenca a plorar quan recorda la tramitació de la llei per a les persones amb ELA 🎙️ No us perdeu l'entrevista aquí 👉🏼 https://t.co/tAMRw5AE5t pic.twitter.com/rf4FaFzkaM — Jofre Llombart Anton (@jofrellombart) November 24, 2026

"Ay, no puedo evitarlo, este tema", reconoció Nogueras antes de relatar su encuentro con Ilde, un enfermo de ELA al que conoció cuando todavía podía caminar. "Cuando yo lo conocí caminaba. Ahora no", explicó. También recordó una frase que, según contó, él suele repetir: "Hoy es el mejor día".

La portavoz de Junts aprovechó el momento para reivindicar la ley y el papel de su formación en su aprobación. "Luchar con esta gente para que tengan esta ley ha sido duro y al mismo tiempo muy bonito, porque yo ahora estoy llorando, porque pienso en todo lo que sufre mucha gente", afirmó. "Es una de las cosas más bonitas que hemos hecho, que es poder ayudar", añadió.

Nogueras también defendió que, aunque se trata de un colectivo pequeño, necesita el respaldo de las instituciones. "Sí, es un colectivo pequeño, pero si no les ayudamos nosotros, no les ayuda nadie", aseguró. Asimismo, destacó el trabajo de Pilar Calvo y del equipo que ha participado en esta iniciativa.

Los usuarios no se creen sus lágrimas

La intervención también ha generado comentarios críticos en redes sociales. Algunos usuarios han cuestionado el tiempo que se ha tardado en aprobar la ley y han reprochado a la portavoz de Junts la actuación de los políticos ante los enfermos de ELA.

"¿Ahora? ¿Tanto tiempo sin aprobar la ley? Pero tú, llorona, chupando dinero, y no hiciste nada", reprochaba uno de los usuarios.

Ahora? Tanto tiempo sin aprobar la ley? Pero tú , llorona chupando dinero, y no hiciste nada — doña tuiter (@TuiterDona) November 25, 2026

Otro comentario ironizaba sobre el llanto de la dirigente independentista: "Políticos… Lo hace bien, lo reconozco. Buena actriz".

Politics…ho fa bé, ho reconec.

Bona actriu. No oblideu que ha sigut qui ha mantingut en Pedrito al Gobierno 8 anys…ehh? — L'Indi 4th (@indi4th) November 24, 2026

mira que era facil. FOTEU FORA EL PSICOPATA DEL SANCHEZ — CryptoBuffett (@Buffett_esp) November 24, 2026

También hubo mensajes que aprovecharon la publicación para cargar contra Pedro Sánchez. "Mira que era fácil. ¡Echad fuera al psicópata de Sánchez!", escribía otro usuario.