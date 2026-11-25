El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en Cataluña desde 2018, asegurando que "nadie puede dudar" de que la comunidad autónoma representa hoy un modelo de "convivencia", "empatía" y "modernidad", pese a las críticas de distintos sectores sobre la situación de la seguridad ciudadana y el orden público en ciudades como Barcelona.

Durante una visita institucional a Ourense, el titular de Interior respondió a las preguntas de los medios de comunicación tras las recientes declaraciones del expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, quien afirmó que "no habrá referéndum hasta que lo haya" y aludió a las necesidades de poder de los partidos políticos españoles. Ante estas palabras, Grande-Marlaska evitó entrar en la confrontación directa y señaló que el dirigente independentista "puede decir lo que entienda conveniente u oportuno, pero nosotros no nos dedicamos a contestarle".

El ministro centró su intervención en reivindicar la evolución política y social de la región en los últimos ocho años. Según explicó, desde la llegada del Gobierno socialista en junio de 2018, se trabajó "por mandato del propio Sánchez" para revertir lo que calificó como una etapa "dramática", marcada por "una sociedad dividida y confrontada por los dislates".

"Nadie puede dudar de que la Cataluña de 2026 es muy distinta a la Cataluña de 2018; es una Cataluña de convivencia, de solidaridad, empatía, que cree en una integración en España con su identidad propia y en eso seguimos trabajando", sostuvo Marlaska, quien llegó a describir la situación actual de la comunidad como "una estampa de modernidad, de igualdad y de solidaridad y un faro para muchas otras sociedades".

Seguridad ciudadana y repunte de delitos graves

El balance presentado por el ministro del Interior contrasta con las denuncias formuladas desde partidos de la oposición, sindicatos policiales y asociaciones vecinales, que cuestionan el clima de normalidad institucional descrito por el Ejecutivo y ponen el foco en los problemas de seguridad en la capital catalana.

Estos sectores críticos señalan el repunte de delitos graves y la presencia del crimen organizado en el área metropolitana de Barcelona, haciendo referencia a episodios de violencia armada y ajustes de cuentas ocurridos en la vía pública, así como al impacto de las movilizaciones y jornadas de huelga general que en los últimos años han derivado en altercados callejeros y daños materiales. Mientras el Ministerio del Interior insiste en la mejora de la cohesión social y política en el territorio, la gestión del orden público y la criminalidad en Cataluña continúa siendo uno de los principales puntos de fricción en el debate político nacional.