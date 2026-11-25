El líder de Junts y expresidente de la Generalidad de Cataluña Carles Puigdemont ha anunciado que prepara un nuevo plan para conseguir la independencia de Cataluña. En una comparecencia de prensa en el club de prensa de Bruselas, lugar donde hizo sus primeras declaraciones tras fugarse de España hace nueve años, el dirigente separatista ha sacado pecho por haber derrotado a España, según su tesis.

Puigdemont ha asegurado que fue despojado de la presidencia de la Generalidad "ilícitamente" por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que fue acordada por el PP y el PSOE, ha recordado. En su opinión, ha resistido una "represión feroz" y ajena a toda razón jurídica, ha sido víctima de una "persecución" y ha derrotado a un Estado "que había hecho de mi encarcelamiento una prioridad nacional".

El dirigente golpista ha explicado que superó tres intentos de extradición y ha acentuado que Pedro Sánchez prometió hace siete años sentarle en el banquillo ante la justicia española. En cuanto a la derrota de España de la que tanto habla Puigdemont últimamente, además de la amnistía incluye la celebración del 1-O de 2017, por lo que su supuesta victoria no ha sido solo contra el PSOE, sino que empezó con el PP.

Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 6, 2019

"Ni permiso, ni perdón"

También se ha jactado de que "el Estado español ha renunciado a su propósito de encarcelar y humillar a quien consideran el máximo representante de la derrota que sufrió" y de que podrá regresar "sin haber renunciado a nada y sin tener que pedir permiso ni perdón". Además, ha recordado las tres veces que el líder socialista catalán Salvador Illa negó que fueran a negociar una amnistía y cómo Sánchez, tres días antes de las elecciones de 2023, prometió que no habría amnistía.

Puigdemont ha informado de que regresará el próximo 12 de diciembre, sábado, que llegará al aeropuerto de El Prat en un vuelo procedente de Bruselas y que acto seguido se dirigirá al Parlamento catalán, donde está previsto que se le rinda un homenaje que está organizando el presidente de la cámara, el también amnistiado Josep Rull. Además, tendrá un encuentro con el presidente de la Generalidad, Salvador Illa.

Su intención es participar en el último pleno del Parlamento catalán, del que es diputado, pero no ha querido desvelar su futuro político. Dependerá de la lectura que haga de su regreso. No obstante, ha asegurado que está preparando un nuevo plan para la independencia. "Soy consciente de que debemos modificar la estrategia para alcanzar la independencia de Cataluña", ha señalado. Y a tal efecto ha anunciado una conferencia pública ya en Cataluña el próximo 17 de diciembre.

Un nuevo referéndum

Puigdemont ha insistido en que "hemos derrotado a uno de los Estados más potentes de la Unión Europea aunque hayamos tardado nueve años" y se ha mostrado optimista en relación a la eventual celebración de un referéndum de independencia acordado con el Estado. "No descartamos nada, porque todo es posible cuando se trata de políticos españoles necesitados de poder". La puya iba dirigida a Pedro Sánchez, pero el dirigente separatista la ha hecho también extensiva al PP al recordar cómo, antes de los pactos del Majestic, la militancia del partido conservador cantaba "Pujol, enano, habla castellano".

El líder de Junts ha señalado que en su regreso quiere hablar con todo el mundo, independentistas o no. Preguntado si ese diálogo con la gente incluiría a Aliança Catalana, ha evitado confirmar o desmentir ese extremo y se ha escudado en que las relaciones entre los partidos son una cosa y su propósito de reencuentro con la sociedad catalana, otra.