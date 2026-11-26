La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a dos jóvenes que habían sido condenados en 2023 por delitos de terrorismo yihadista cuando todavía eran menores de edad. Ambos habían vuelto a implicarse presuntamente en actividades relacionadas con el terrorismo durante el cumplimiento de sus condenas, lo que llevó a considerarlos un "riesgo concreto, real y grave para la seguridad nacional".

Los arrestos se produjeron el pasado 17 de noviembre, en una operación en la que los agentes actuaron contra los dos jóvenes como presuntos responsables de un nuevo delito de terrorismo yihadista. Según ha informado la Policía Nacional, durante el cumplimiento de sus condenas, ya siendo mayores de edad, se detectó que habían retomado su actividad y mantenían su adhesión a los postulados "más radicales" de la organización terrorista Daesh.

Esta reincidencia y continuidad en las actividades terroristas motivó el operativo policial, que incluyó dos registros domiciliarios en la provincia de Barcelona. Durante las entradas, los agentes intervinieron diverso material informático cuyo análisis permitió acreditar la adhesión de ambos detenidos a las posiciones más extremistas de la organización yihadista.

Los dos arrestados fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, plaza número 5, de la Audiencia Nacional, que decretó su ingreso en prisión.

Más detenciones en el mismo mes

Esta nueva operación se suma a la detención, el pasado 7 de noviembre, de otro presunto yihadista reincidente en Barcelona. En aquella ocasión, la Policía Nacional arrestó a un simpatizante de Daesh acusado de enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista a través de las redes sociales, por los mismos delitos por los que ya había sido condenado por la Audiencia Nacional.

El detenido había sido arrestado por primera vez en 2018 y, tras cumplir condena, quedó en libertad vigilada en 2021. Entre las medidas cautelares que se le impusieron figuraban la obligación de permanecer localizable mediante dispositivos electrónicos, comparecer cada quince días ante la Policía y no acceder a entornos virtuales que pudieran favorecer su radicalización.

Sin embargo, los investigadores comprobaron que había incumplido estas restricciones y que mantenía varios perfiles en redes sociales con contenido radical, además de contactos continuados con usuarios que difundían proclamas yihadistas. Durante el registro de su domicilio, los agentes intervinieron distintos dispositivos informáticos. La Audiencia Nacional también decretó su ingreso en prisión.

La Policía Nacional ha advertido de que, en el último mes, ya son tres las personas detenidas por terrorismo yihadista que habían sido condenadas previamente por hechos similares y que presuntamente habían continuado desarrollando actividades terroristas tras esas condenas.