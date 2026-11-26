Una conductora de Monbus ha obligado este martes a los pasajeros de un autobús de la línea que une la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) con Igualada a bajarse del vehículo en Barcelona tras equivocarse de ruta, según el testimonio de la madre de uno de los afectados que recoge El Periódico. La trabajadora ha reconocido ante los viajeros que no se aclaraba con las indicaciones del GPS y se ha marchado sin ofrecerles ninguna alternativa para llegar a sus destinos.

Ester Ballesteros, vecina de Villanueva del Camino y madre de uno de los pasajeros, ha denunciado lo sucedido. Su hijo ha tenido que recurrir al metro para desplazarse hasta María Cristina, donde ha conseguido ser el último pasajero en coger el directo. Muchos de los usuarios que debían apearse en alguna de las paradas intermedias de la línea, como Abrera, Esparraguera o El Bruch, se han visto obligados a recurrir al ferrocarril.

El incidente se ha producido en el servicio de la tarde. Según el relato de la denunciante, eran las 18:00 horas y la recogida de los pasajeros en el campus universitario de Bellaterra se ha producido con retraso. Con el autobús prácticamente lleno, la conductora ha emprendido la marcha hacia Cornellá, en lugar de seguir el itinerario correspondiente.

Al ser preguntada por los pasajeros acerca del rumbo que había tomado, la trabajadora, siempre según la versión de Ballesteros, "reconoció que no se aclaraba con el GPS". De nada ha servido que varios de los presentes se hayan ofrecido a guiarla. La conductora ha hecho caso omiso de sus indicaciones y ha proseguido hacia Barcelona.

Sin explicaciones ni alternativas

El viaje ha concluido poco antes de las 19:15 horas en Palacio Real, donde la conductora ha abierto las puertas y ha ordenado a los pasajeros que desalojaran el vehículo. La trabajadora, según el testimonio recogido por el citado diario, lo ha hecho "sin ninguna palabra más ni ofrecer alternativa". Una vez que los viajeros han descendido, ha cerrado las puertas y se ha marchado, dejando a los usuarios "abandonados, lejos de los destinos" a los que se dirigían.

Tampoco han encontrado una solución en el servicio de atención al cliente de Monbus. Ballesteros afirma que los empleados de la compañía "aseguraron desconocer el incidente" y "admitieron que no podían localizar a la conductora". La mujer ha denunciado, además, el trato desagradable que han dispensado a los afectados.

Años de deficiencias en el servicio

El episodio ha reavivado las quejas de Ballesteros sobre el funcionamiento de Monbus. La madre de uno de los pasajeros considera que lo ocurrido es "la gota que colma el vaso" tras años de incidencias tanto en la línea que conecta Igualada con la universidad como en la que une dicho municipio con Barcelona.

"Hace años que sufrimos retrasos, averías y una gestión deficiente", ha lamentado la denunciante, que reclama a la compañía y a las administraciones competentes que "tomen medidas urgentes" y confía en que la repercusión pública del incidente contribuya a ello.