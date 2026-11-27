Junts no se resigna a perder la llave de la gobernabilidad de España. A dos días de las elecciones generales, la candidata de la formación de Carles Puigdemont al Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha replicado este viernes a Pedro Sánchez, quien ha aventurado que los resultados del domingo le permitirán formar Gobierno sin necesidad de recurrir a los separatistas de Junts.

La cabeza de lista del partido de Puigdemont ha atribuido las palabras del presidente del Gobierno a su deseo de no tener que volver a negociar con los separatistas catalanes. "No quiere volver a depender de Junts porque sabe, perfectamente, que los únicos que le hemos obligado a poner la agenda catalana sobre la mesa", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press.

Nogueras, que durante la campaña electoral se ha afanado en presentar a Junts como la única formación de estricta obediencia catalana, ha llegado a identificar el futuro de Cataluña con el de su partido. "Si no hay Junts no hay Cataluña Si hay Junts hay Cataluña y el dinero de los catalanes se quedarán en Cataluña", ha proclamado.

La pretensión de los de Puigdemont pasa por reeditar el escenario que se produjo tras las elecciones generales de 2023, cuando sus siete diputados en el Congreso resultaron determinantes para la investidura de Sánchez. La ley de amnistía y la mesa de negociación en Suiza fueron algunas de las contrapartidas del pacto entre socialistas y separatistas.

El referéndum separatista

Precisamente, Nogueras ha esgrimido esta semana el precedente de la amnistía para poner en duda la negativa de Sánchez a conceder un referéndum de independencia. El pasado lunes, la candidata de Junts recordó que el presidente del Gobierno también había descartado amnistiar a los implicados en el proceso separatista antes de las elecciones de 2023.

La formación de Puigdemont ha descartado durante la campaña facilitar la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras que ha puesto precio político a una eventual negociación con el PSOE: la sustitución de Pedro Sánchez por otro candidato socialista.

Entretanto, las perspectivas electorales de Junts han llevado a la formación a movilizar a la vieja guardia del nacionalismo catalán. El pasado domingo, los expresidentes de la Generalidad Jordi Pujol y Artur Mas arroparon a Puigdemont y Nogueras en el mitin central de campaña en Castelldefels. Los separatistas se han volcado en tratar de conservar el peso parlamentario que les permitió condicionar la anterior investidura de Sánchez.