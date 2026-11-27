La Torre Glòries de Barcelona ha sido escenario este viernes por la tarde de una nueva escalada ilegal. Dos conocidos deportistas especializados en trepar edificios de gran altura, Anthony Andolfo y Titouan Leduc, han ascendido por el exterior del emblemático rascacielos barcelonés hasta alcanzar su parte superior, recorriendo los 145 metros de fachada que separan la base de la cima.

La acción, que se prolongó durante aproximadamente media hora, se realizó sin autorización de la propiedad del edificio ni del Ayuntamiento de Barcelona. Los escaladores utilizaron las láminas que recubren la estructura para completar el ascenso, mientras varias patrullas policiales vigilaban la operación después de recibir avisos de que se estaba produciendo una actividad prohibida.

El episodio volvió a situar en el centro de la atención a uno de los edificios más reconocibles del paisaje urbano de Barcelona, conocido anteriormente como Torre Agbar, y a los deportistas que han convertido la escalada de rascacielos sin permiso en una de sus principales actividades.

Una pancarta a dos días de las elecciones

Uno de los elementos más llamativos de la intervención fue el mensaje que ambos escaladores desplegaron a media altura de la fachada. La pancarta mostraba la frase "No hay poder más grande que un pueblo unido", en vísperas de las elecciones del domingo.

La actuación tuvo así un componente reivindicativo, además de su dimensión deportiva y visual. La organización de la performance confirmó que no existía autorización ni por parte de la Torre Glòries ni del consistorio barcelonés.

Poco después de iniciarse la escalada, varios vehículos policiales se personaron a los pies del edificio para seguir lo que estaba ocurriendo. La actividad se desarrolló bajo la vigilancia de los agentes, que habían sido alertados previamente de la presencia de los escaladores.

La empresa Globotent patrocinó la acción, que volvió a utilizar uno de los edificios más representativos de Barcelona como escenario para una intervención de gran impacto visual.

Una práctica que ya ha provocado denuncias

No es la primera vez que alguien escala sin permiso la fachada exterior de la Torre Glòries. De hecho, en los últimos años se han producido otros episodios protagonizados por deportistas que han trepado por el edificio, una práctica que ha generado preocupación por los riesgos que puede implicar tanto para quienes la realizan como para otras personas.

Algunos de estos escaladores han sido denunciados por poner en peligro su propia seguridad y la ajena al realizar ascensos sin autorización ni las medidas de protección correspondientes.

Uno de los precedentes más conocidos fue el protagonizado por Alain Robert, apodado el Spiderman francés. En 2022, cuando tenía 60 años, consiguió coronar la Torre Glòries después de escalar su fachada exterior.

Anthony Andolfo, entre los protagonistas

Anthony Andolfo cuenta también con antecedentes en este tipo de actividades. El deportista fue condenado en Australia por hechos similares relacionados con la escalada de edificios.

Su participación junto a Titouan Leduc en la intervención de este viernes ha vuelto a poner de actualidad una modalidad de escalada urbana que combina la dificultad física y técnica con el desafío de ascender estructuras de gran altura sin contar con autorización.

En esta ocasión, los dos deportistas consiguieron recorrer los 145 metros de fachada de la Torre Glòries, equivalente a 34 plantas, y completar una acción que duró alrededor de treinta minutos.

La escalada terminó dejando una nueva imagen insólita en el skyline barcelonés: dos deportistas encaramados a uno de sus edificios más emblemáticos y una pancarta reivindicativa visible desde el exterior. Todo ello en una intervención que no contaba con los permisos necesarios y que obligó a desplegar vigilancia policial en las inmediaciones del inmueble.