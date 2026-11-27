Santi Almarcha, el estudiante catalán de 22 años detenido en Estados Unidos por una irregularidad en su documentación migratoria, cumple este viernes dos semanas privado de libertad sin saber cuándo podrá regresar a España. El joven permanece recluido en el D. Ray James Processing Center, un centro privado de detención migratoria situado en Folkston (Georgia), donde presenta problemas de salud.

Su abogada, Regina Pitarch, ha detallado en declaraciones a El Periódico las condiciones en las que se encuentra su cliente. A las deficiencias en la alimentación se suman las dificultades para conciliar el sueño "porque dejan las luces encendidas". La letrada asegura, además, que el joven no ha sido sometido a pruebas médicas pese a encontrarse indispuesto.

"Sobre su estado de salud, sabemos que Santi se encuentra mal, pero no le han hecho pruebas. Sólo le han dado un ibuprofeno. Respecto a su vuelta, no sabemos nada nuevo", ha explicado Pitarch.

Coincidiendo con las celebraciones del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, la familia sigue sin conocer la fecha de regreso del estudiante. Sus allegados reclaman su repatriación inmediata e incluso se han ofrecido a sufragar los gastos del viaje. Por el momento, las autoridades estadounidenses no han contemplado esta posibilidad, pese a que Almarcha aceptó y firmó su deportación tras ser detenido en Florida.

La supuesta acusación por hurto

Según su representante legal, Almarcha fue arrestado el pasado 13 de noviembre en el condado de Suwannee (Florida). La letrada sostiene que la detención "fue en un control de tráfico, supuestamente rutinario, y que, al ver que el permiso de residencia estaba inactivo, lo trasladaron a ICE y le ofrecieron la deportación, algo que aceptó".

En cuanto a las informaciones que apuntan a que el estudiante podría haber sido acusado de hurto, Pitarch asegura que no le consta "que haya tenido problemas de ese tipo, ni nos ha sido transmitida esa información desde ninguna fuente oficial".

El joven se trasladó a Estados Unidos en 2022 tras conseguir una beca deportiva para cursar estudios de Administración de Empresas en la Missouri Valley University. El origen de sus problemas con las autoridades migratorias estaría en su decisión de continuar sus estudios a distancia durante este trimestre. La universidad le habría retirado el permiso de residencia sin comunicárselo, según la versión recogida por el citado diario.

Las gestiones diplomáticas

Fuentes próximas al caso en Estados Unidos consultadas por El Periódico aseguran que la representación diplomática y consular española ya ha contactado tanto con Almarcha como con sus familiares. Sin embargo, no puede acelerar los plazos de su traslado a España.

Estas mismas fuentes, a las que tampoco les consta ninguna denuncia por hurto, aseguran que "se está intentando ayudar al chico y acelerar los plazos para que regrese a su casa cuanto antes".

Mientras tanto, el entorno del estudiante trata de mantener el contacto diario con él "mediante un Ipad que comparten todos los detenidos de aquel centro". Pese a sus problemas de salud y a la incertidumbre sobre su deportación, sus allegados aseguran que el joven "se encuentra esperanzado en regresar a casa" cuanto antes.