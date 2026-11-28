La crisis de Rodalies está modificando los hábitos de movilidad de miles de catalanes. Los continuos retrasos, las incidencias en la infraestructura y los problemas derivados de las huelgas han provocado que muchos viajeros abandonen el tren y busquen alternativas en autobuses interurbanos y coches compartidos. El cambio está trasladando parte de la presión de la red ferroviaria a las carreteras, donde algunas líneas que conectan con Barcelona empiezan a quedarse sin capacidad en las horas punta.

El deterioro del servicio ferroviario ha tenido un reflejo directo en las cifras de viajeros. Durante octubre, Rodalies perdió más de dos millones de pasajeros respecto al mismo mes de 2025, lo que representa un descenso del 25 %. Una caída que evidencia las dificultades que atraviesa el transporte ferroviario catalán y que está obligando a los usuarios a reorganizar sus desplazamientos diarios.

El autobús se ha convertido en una de las principales alternativas, especialmente para quienes necesitan llegar a Barcelona desde municipios del área metropolitana y comarcas próximas.

El trasvase de pasajeros está provocando problemas de capacidad en varias líneas interurbanas. Una de las zonas donde más se aprecia esta situación es el Maresme, donde numerosos viajeros han sustituido los trenes de la línea R1 por autobuses para evitar las incidencias de Rodalies.

La conexión entre Mataró y Barcelona refleja las dificultades de esta alternativa. En las horas punta, los vehículos llegan a las primeras paradas prácticamente completos, lo que impide que otros pasajeros puedan subir.

Las colas ante las paradas son cada vez más largas y algunos usuarios denuncian que los autobuses no tienen capacidad suficiente para absorber el aumento de la demanda. En determinados trayectos, los pasajeros viajan de pie e incluso sentados en el suelo.

El problema no se limita a las molestias durante el desplazamiento. La falta de plazas puede dejar a trabajadores y estudiantes sin posibilidad de utilizar el primer autobús disponible, obligándoles a esperar al siguiente y aumentando la incertidumbre sobre la hora de llegada a sus destinos.

La situación también ha impulsado otras fórmulas de movilidad, como compartir coche con otros viajeros que realizan recorridos similares.

Plataformas ciudadanas y grupos de WhatsApp para organizarse

Ante las dificultades para utilizar el transporte público, los propios usuarios han comenzado a organizarse para reclamar mejoras y compartir información sobre el estado de los servicios.

En el Maresme han surgido iniciativas como Moviment 807, Millorem Bus Baix Maresme y Moviment 11 Mataró. Estas plataformas ciudadanas han trasladado sus reivindicaciones hasta el Parlamento de Cataluña para reclamar mejores conexiones y más capacidad en los autobuses interurbanos.

La organización también se ha trasladado a las redes sociales y, especialmente, a los grupos de WhatsApp. Estas conversaciones permiten a los viajeros conocer en tiempo real las incidencias, los retrasos y las alternativas disponibles cuando se producen problemas en el transporte.

La información compartida entre usuarios cobra especial importancia durante las jornadas de huelga ferroviaria, cuando los desplazamientos pueden verse alterados y resulta más complicado prever los tiempos de viaje.

Rosa Martínez, portavoz de Millorem Bus Baix Maresme, ha explicado a EFE algunas de las principales reivindicaciones de los pasajeros. "Reivindicamos buses articulados de más capacidad y seguridad en el transporte. La gente va de pie en hora punta. Vamos como sardinas en lata", señala.

Sus reclamaciones apuntan a la necesidad de aumentar la capacidad de los vehículos para atender el incremento de viajeros que han dejado de utilizar Rodalies.

La Generalidad refuerza dos líneas del Maresme

El Gobierno catalán ha anunciado medidas para responder al aumento de la demanda en el transporte interurbano. Dentro del segundo plan de choque del autobús, que entrará en funcionamiento el próximo lunes 30 de noviembre, se reforzarán dos líneas del Alto Maresme.

La primera es la línea 618, que conecta Pineda de Mar, Calella y Sant Pol de Mar con Barcelona. La segunda, la línea 621, une Tordera y Blanes con la capital catalana.

El refuerzo pretende mejorar la capacidad de estas conexiones y atender las necesidades de los pasajeros que han optado por el autobús ante los problemas ferroviarios.

Sin embargo, la experiencia de los usuarios muestra que el funcionamiento de estas líneas depende también de las circunstancias de cada jornada.

Diana, una estudiante de Granollers que ha sustituido Rodalies por el autobús para sus desplazamientos habituales, explica a EFE que el servicio que utiliza suele funcionar correctamente, con retrasos que no superan los 15 minutos.

El problema aparece cuando se producen grandes incidencias en Renfe. En esas jornadas, según relata, se forman colas muy largas y numerosos viajeros se quedan sin poder subir al primer autobús.

Rodalies podría bajar de los cien millones de viajeros

La pérdida de pasajeros preocupa también a las entidades especializadas en transporte público. Mercedes Vidal, vicepresidenta de la Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP), considera que la situación de Rodalies es muy grave y advierte del riesgo de que la red pueda caer por debajo de los cien millones de usuarios anuales por primera vez en lo que va de siglo.

Las cifras de los últimos ejercicios reflejan una evolución descendente. Rodalies registró 117,4 millones de viajeros en 2024, mientras que en 2025 la cifra bajó hasta los 111,6 millones.

La caída de octubre añade presión sobre una tendencia que ya venía manifestándose en los últimos años.

Vidal, especialista en ecología urbana y movilidad sostenible, señala que no se observaba un retroceso de esta magnitud en el transporte público desde la crisis económica de 2007, con la excepción del periodo de la pandemia.

No obstante, destaca una diferencia respecto a aquella etapa: mientras entonces disminuyeron los usuarios de distintos medios de transporte, ahora el descenso se concentra en Rodalies.

Según explica, entre 2014 y 2015 comenzó una recuperación de los viajeros del transporte público. Rodalies también aumentaba sus cifras, aunque a un ritmo inferior debido a los problemas que arrastraba la red. Esa evolución se ha interrumpido y el tren es actualmente el único medio de transporte público que pierde usuarios.

Las obras llegan después de años de falta de inversión

La situación de Rodalies está vinculada también a los problemas acumulados en su infraestructura. Las obras ferroviarias se aceleraron a partir de 2019, después de décadas de falta de inversión.

Sin embargo, Mercedes Vidal considera que estas actuaciones han contribuido a empeorar las condiciones del servicio durante su ejecución.

La vicepresidenta de la Asociación para la Promoción del Transporte Público apunta a una paradoja: las inversiones necesarias para modernizar la red han llegado demasiado tarde para evitar el deterioro del sistema.

Entre las actuaciones en marcha figura el desdoblamiento de la línea R3, una de las intervenciones de mayor envergadura en la red ferroviaria catalana.

Pese a la pérdida de viajeros, Vidal considera que el descenso puede ser coyuntural. Su previsión es que los usuarios regresen progresivamente al tren cuando finalicen las obras y se recupere la confianza en el servicio.

Mientras tanto, miles de pasajeros siguen buscando alternativas para llegar a sus destinos, en un escenario en el que el autobús, que debía servir como alternativa a Rodalies, también empieza a sufrir problemas de saturación.