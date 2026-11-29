Cataluña no será determinante para la formación de un nuevo Gobierno en España. Los buenos resultados de PP y Vox en la región sumados a la notable caída del PSC hacen insuficiente el espectacular aumento de ERC para condicionar el futuro Ejecutivo.

La amplia mayoría de la previsible coalición entre el PP y Vox despeja de la ecuación postelectoral el factor catalán. En el conjunto de la región, el PSC ha pasado de los 19 escaños en 2023 a 15 en esta ocasión, cuatro menos que han ido a engrosar a la ERC de Gabriel Rufián, que ha pasado de 7 a 11, la mayor subida en la comunidad. El PP ha mejorado notablemente también sus resultados al obtener 9 escaños, tres más que en 2023. También Vox ha experimentado un fuerte crecimiento, de 2 a 5 diputados, si bien por debajo de unas expectativas que situaban a este partido emparejado o por encima del PP en Cataluña.

El partido de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, ha perdido las llaves de la gobernabilidad, aunque ha limitado la sangría que pronosticaban las encuestas. Pasa de 7 a 5 diputados. Además del PSC, el gran derrotado de la noche en Cataluña es el Frente Amplio liderado por Ada Colau. En 2023, la extrema izquierda tuvo 7 diputados. En estas elecciones se ha quedado en 3, todos ellos por la circunscripción de Barcelona. En Lérida, Gerona y Tarragona los de Ada Colau no han obtenido representación.

Fatiga del electorado socialista

El cuadro presenta un retroceso de la izquierda, la fatiga del electorado del PSC y del Frente Amplio, antes Sumar. Rufián es el personaje del momento en ese espectro. Su apuesta ha logrado arrebatar votos a socialistas y "colauistas" al tiempo que ahonda en la crisis de identidad de ERC, con unas bases contrarias a lo que consideran deriva "españolista" de su candidato en las generales frente al aparente esencialismo catalanista de Oriol Junqueras, un líder que mira cada vez con más recelo a su "hijo" político. A modo de contraste con la izquierda, los buenos resultados tanto del PP como de Vox.

En el caso de los populares, la candidatura encabezada por Xavier García Albiol ha logrado recuperar el diputado por Gerona y también el que perdió en Lérida en los pasados comicios. También sube uno en Barcelona y mantiene el de Tarragona. Misión cumplida por tanto de los populares. En cuanto a Vox, con Juan José Aizcorbe como cabeza de cartel por la capital catalana, avanza con tres diputados en Barcelona (uno más que en el 2023), otro en Gerona y otro en Tarragona. Los resultados desmienten la teoría de que una alta participación favorece a la izquierda y asientan la de que siempre es sinónimo de cambio de ciclo y de gobierno.

El PSC sigue siendo la primera fuerza de la región, pero sale de estos comicios muy tocado. Salvador Illa se queda prácticamente solo tras la derrota de Pedro Sánchez y sin la posibilidad de mantener el apoyo de ERC en Cataluña a cambio de concesiones del Ejecutivo, tal como ha venido sucediendo en la pasada legislatura. Asuntos como la financiación autonómica, el concierto catalán, la Agencia Tributaria catalana recaudando todos los impuestos, IRPF incluido, el traspaso de las competencias en inmigración o el de los trenes de cercanías entran en vía muerta y muy probablemente queden en papel mojado.

ERC se impone a Junts

Para los independentistas también hay lecturas particulares de estos resultados.

Por un lado, ERC ha arrasado a Junts en unas elecciones en las que no se ha tenido en cuenta por primera vez en más de una década la clave identitaria. Ha dominado el eje clásico de izquierda y derecha, lo que ha resultado fatal para Junts. Tampoco les ha ayudado el errático papel de Puigdemont, más preocupado por los preparativos y el boato de su regreso que por la campaña de su candidata, Míriam Nogueras, claramente superada por Rufián.

En los sectores más duros del separatismo, el cambio de Gobierno se contempla como una oportunidad de rearmar el proceso independentista. Contarán para contribuir a la inestabilidad con el Gobierno socialista de la Generalidad, principal baluarte socialista contra la nueva mayoría en España.