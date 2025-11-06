Menú

La dura confesión de Kiko Rivera sobre su ruptura con Irene Rosales: 'Me llegó a molestar su presencia'

Kiko Rivera regresa a televisión, incumpliendo su promesa de no lucrarse con su separación y desvela las causas del fin de su matrimonio.

Tras años alejado de los platós de TV, Kiko Rivera concede una entrevista en "¡De viernes!" para hablar de su vida privada.

A pesar de que prometió que no iba a hablar de su vida privada, ni iba a sacar partido, ni iba a hacer declaraciones en TV, tal y cómo contó en su comunicado con motivo de la ruptura con Irene Rosales, ya hemos podido ver un primer adelanto de la entrevista, en el que Kiko llega a afirmar que "quizá ver cómo mi matrimonio se iba desgastando día a día. También la ausencia de mi madre, de mi hermana…".

Asimismo, de estas declaraciones se deduce cuál fue el motivo de su separación y que decidieran tomar caminos por separado: "La relación estaba rota. Ese deseo, esas ganas de estar [juntos] ya no estaban", añade. Además, Kiko confiesa que incluso empezaron a estar incómodos el uno con el otro: "Me atrevo a decir que hasta me llegó a molestar su presencia".

Kiko Rivera cuenta que ha sido infiel a Irene Rosales, reconociendo que "no me siento orgulloso, pero que no puede borrar. Tan solo pedir perdón".

Irene, que no parece guardar rencor a su ex, se siente tranquila ante la entrevista de Kiko, tal y cómo ha señalado ante las cámaras de Europa Press: "Estoy tranquila en todos los sentidos" y que "no me molesta" que se siente a hablar, "todo lo contrario". Además, ha asegurado que "ojalá le salgan muchos más proyectos televisivos y obviamente de música, que estoy segura que sí", demostrando así que su apoyo sigue siendo incondicional a pesar de haber tomado caminos diferentes. Tampoco le preocupa que Kiko vuelva a estar en el foco mediático porque "lleva siendo foco mediático desde el día que nació" dejando claro que "sé con la persona que he estado y no se puede evitar".

