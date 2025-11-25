Iñaki Urdangarín rompe su silencio: entrevista en TV y libro de memorias a la vista

Como ha contado en exclusiva Dani Carande, este fin de semana Iñaki Urdangarin ha estado en Budapest con Ainhoa Armentia. La noticia relevante es que Iñaki está leyendo un archivo en su ordenador, que le recita a Ainhoa, donde relata cómo fue el noviazgo con la infanta Cristina. ¿Estamos ante las memorias de Iñaki Urdangarin? A juzgar por la persona que se los encontró en el aeropuerto, Urdangarin estaba leyendo el momento en el que se reúne con sus padres y les comunica que su novia es la infanta Cristina, por lo que todo indica que podría ser así.

Para nuestros colaboradores, Urdangarin va a sacar sus memorias y ya está empezando a conceder entrevistas. ¿Qué editorial las va a publicar? ¿Habrá serie?. De momento, Iñaki va a ser el protagonista del programa 'Pla Seqüència' en La 2 Cat, donde hablará de su paso por la familia del rey y por todo lo que ello supuso, así como su condena y encarcelamiento.

Paloma Cuevas ha invitado a los mejores toreros a su casa para homenajear a su padre, Victoriano Valencia, con un almuerzo. 94 años y sigue disfrutando al hablar de toros. Por allí estuvieron El Juli, El Soro, Ortega Cano, el Litri, Javier Conde o El Fundi. Quien no pudo estar fue Luis Miguel, porque la reunión de amigos le ha pillado fuera de España. Nada de crisis ni separación de Paloma.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de prisión al exrepresentante de Belén Esteban, Toño Sanchís, al considerar probado que cobró durante años una comisión superior a la estipulada en su contrato, apropiándose de 475.571 euros entre 2009 y 2015.

El tribunal destaca que la relación entre ambos se basaba en una confianza "plena". Según la resolución, Esteban no supervisaba los cálculos ni la aplicación del porcentaje pactado y se limitaba a recibir las cantidades que Sanchís le abonaba. La sentencia afirma que la colaboradora televisiva "se desentendía de sus asuntos poniéndolos completamente en manos del acusado".

La sentencia, dictada por la sección cuarta de la Audiencia madrileña y a la que ha tenido acceso la agencia EFE, detalla que Sanchís percibió cerca de 400.000 euros aplicando una comisión mayor al 20% fijado en el contrato firmado entre su agencia de representación y la empresa de Belén Esteban. El tribunal considera acreditado que este incremento no estaba pactado y que derivó en un perjuicio económico continuado para la colaboradora televisiva. Además de la pena de prisión, los magistrados imponen al acusado una multa de 2.100 euros y le obligan a indemnizar a Esteban. La cuantía exacta se fijará en la fase de ejecución de sentencia y se calculará restando a los 475.571 euros considerados apropiados indebidamente los 49.000 euros ya percibidos por Esteban en un proceso civil previo, así como el valor obtenido por la adjudicación de una vivienda en ese procedimiento.

Cita judicial este jueves donde Isabel Pantoja ratificará la querella contra Mediaset y varios colaboradores de este grupo por difundir datos médicos privados. La querella fue admitida a trámite hace cuatro meses y pretende poner fin a lo que sus representantes legales consideran "años de invasión mediática".