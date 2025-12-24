Los detalles y novedades del discurso de Navidad del Rey: en el Palacio Real y con un formato más moderno

El mensaje de Navidad de Felipe VI en Nochebuena es uno de los discursos más seguidos y analizados cada año en España. Un mensaje institucional que tiene como propósito realizar un balance anual, presentar reflexiones sobre la situación actual, las perspectivas futuras del país, además de felicitar la Navidad.

Por ese motivo, una de las intenciones del nuevo equipo de comunicación del Palacio de la Zarzuela ha sido introducir algunos cambios. Aunque no han adelantado cuáles van a ser dichas novedades, sí se han filtrado una serie de informaciones para adaptarlo a los nuevos tiempos, que sea más ágil y marcar diferencias con los discursos de años anteriores.

El duodécimo mensaje de Navidad de Felipe VI fue grabado en la tarde del lunes 22 de noviembre en el Palacio Real de Madrid, el mismo escenario elegido en 2015 y 2024, un escenario más solemne y con mayor simbolismo institucional que el Palacio de la Zarzuela. Aunque el mensaje ya está grabado, los equipos se dejan preparados por si surgiera algún acontecimiento excepcional, garantizando que el mensaje pueda adaptarse a cualquier circunstancia relevante de última hora.

El Rey en su discurso de 2015 en el Palacio Real

Según adelantó la revista ¡Hola! la idea es que Don Felipe realice su mensaje de Navidad de pie para romper con la imagen estática y tradicional. No sería la primera vez que un Rey de España realice un mensaje de Navidad de pie, ya que Juan Carlos I en 2012, debido a una reciente operación de cadera, tuvo que realizarlo apoyado en la mesa de su despacho. Un cambio más dinámico inspirado en otros monarcas europeos como el rey Guillermo-Alejandro de Países Bajos quien desde hace años realiza su mensaje de pie, incluso el rey Carlos III de Inglaterra, que en su primer mensaje de Navidad como Rey lo realizó de pie desde la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor o en 2024, también de pie, desde la Capilla Fitzrovia en el centro de Londres.

En cuanto a otras novedades técnicas, la idea es incorporar planos de secuencia lo más largos posible y tomas grabadas con un dron, lo cual tampoco es una novedad. El pasado mes de septiembre, con motivo del viaje de Estado de los Reyes a Egipto, un dron grabó y transmitió la ceremonia de bienvenida que el presidente Al-Sisi, ofreció a los Reyes en el Palacio de Al-Ittihadiya en El Cairo. La novedad sería introducir un dron en un espacio amplio pero cerrado, como es el Palacio Real.

El Rey enviará su tradicional felicitación navideña en nombre de doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, e incluirá la felicitación en castellano, euskera, catalán y gallego, tal y como se ha venido haciendo en los últimos años.

En su primer discurso de 2014, dejó claro que la corrupción "debemos cortar de raíz y sin contemplaciones". En 2015, llamó al diálogo sin aludir a la corrupción ni a la crisis política que vivía el país, defendiendo los valores de la Constitución. En 2016, decidió centrarse en aspectos sociales. En 2017, habló del problema catalán: "2017 ha sido en España, sin duda, un año difícil para nuestra vida en común marcado por la situación en Cataluña". En 2018, se centró en el importante papel de los jóvenes en nuestra sociedad. En 2019, en su discurso de más de 12 minutos las palabras más repetidas fueron "España", "sociedad", "Constitución", "convivencia", "valores" o "preocupación". En 2020, la irrupción del coronavirus en nuestras vidas fue el eje central del discurso. En 2021, se centró de nuevo en la pandemia y mostró su apoyo a los damnificados por el volcán de La Palma. En 2022, pidió "un ejercicio de responsabilidad que trabaje atendiendo al interés general de los españoles". En 2023, se centró en el poder de la Constitución, la unidad del país y a la convivencia entre los españoles. En 2024, estuvo marcado por la dana y aprovechó para reivindicar el espíritu de consenso.

Los detalles y curiosidades del mensaje navideño del Rey

El mensaje de Navidad es una tradición que los monarcas europeos importaron de la Casa Real británica. El primero fue el del rey Jorge V, en 1932, quien auspiciado por el fundador de la BBC, pronunció su primer discurso navideño por radio en un estudio improvisado desde su residencia de Sandringham. Jorge VI, padre de la reina Isabel II, institucionalizó el mensaje y lo convirtió en una tradición anual que se emite el día de Navidad a las 15:00.

En España, el primer discurso de Juan Carlos I fue en 1975, un mes y pocos días después de haber sido proclamado Rey de España. Un mensaje grabado en el Palacio de la Zarzuela, en una escena familiar hogareña. Felipe VI tenía siete años, era infante y todavía no había tomado posesión del título de Príncipe de Asturias. Desde 1979, el discurso ha sido protagonizado únicamente por el Rey.

Don Felipe comparece en solitario, en una escenografía donde se cuidan hasta los últimos detalles del lenguaje de los símbolos. Nunca falta un Nacimiento, ni libros ni fotografías que pueden resumir el año en nuestro país o en la Familia Real, por eso este año podría haber una fotografía familiar con motivo de la entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía, haciendo referencia a la mayoría de edad de la infanta Sofía o la formación castrense de la princesa Leonor.

También hay otros detalles que se miran con lupa, desde la palabra que más se repite, y que suele ser "unidad", "convivencia" o "España" a otras curiosidades como el color de la corbata del Rey. Por ejemplo, en 2015 y 2016 optó por el color rojo carmesí, el mismo color de su guion como jefe del Estado. Asimismo, 2015 fue el único año en el que Felipe VI no llevó barba.