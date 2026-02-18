Albares se adelanta a Felipe VI y se reúne con el embajador de EEUU antes de que entregue su carta credencial

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reunió ayer martes con Benjamín León el nuevo embajador de Estados Unidos en España. Un encuentro que tuvo lugar al día siguiente de la llegada del embajador León a Madrid, y justo el día antes en el que entregue las cartas credenciales ante Felipe VI, en una solemne ceremonia que se celebra en el Palacio Real de Madrid.

Un recibimiento inmediato por parte del ministro Albares, que es tan poco frecuente, excepcional e inusual en el caso de los nuevos embajadores destinados en nuestro país, que no ha dudado en adelantarse al Rey y ser el primero en entrevistarse con el nuevo embajador, y olvidándose de que el Jefe del Estado es siempre la primera autoridad que recibe a un embajador extranjero, tal y cómo establece el artículo 63 de la Constitución: "el Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él".

Según indica Exteriores en un comunicado con fotografías difundido tras la reunión, la entrevista ha servido para abordar "los principales asuntos de la agenda bilateral" y el ministro ha aprovechado para recalcar "la importancia del vínculo transatlántico en el año que se conmemora el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos". En la misma nota, el departamento recuerda que "España y Estados Unidos mantienen unas sólidas relaciones bilaterales que ambos países confían en seguir fortaleciendo y estrechando, en los ámbitos político, de seguridad, económico, cultural y científico, entre otros".

¿Cómo es el procedimiento habitual de acreditación?

Cuando un nuevo embajador llega a nuestro país, lo habitual es que entregue las llamadas "copias de estilo" o copias de las cartas credenciales que le permiten no solo acreditar su llegada a España sino también la de comenzar con sus tareas diplomáticas, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde es recibido por la Introductor de Embajadores, uno de los cargos más antiguos de la administración pública española.

Posteriormente, el embajador es citado en el Palacio Real para la entrega formal de las cartas credenciales al Rey. Se trata de la entrega del documento que lo reconoce y acredita como el representante y máxima autoridad diplomática de su país en España.

A pesar de que la ceremonia de presentación de cartas credenciales es una de las más antiguas y vigentes en el mundo, así como uno de los actos más solemnes que se celebran en España, José Manuel Albares no suele acudir a esta ceremonia ya que, en los dos últimos años, Albares solo ha acompañado a Don Felipe en la entrega de cartas credenciales en dos ocasiones en dos años: el 12 de enero de 2024 y el 12 de septiembre de 2025. Este miércoles será la tercera y no delegará en el subsecretario de Exteriores, Xavier Martí Martí, como suele ser habitual.

En el día de hoy, Albares ha hecho una excepción y ha acudido a un acto que ha tenido varias curiosidades o anomalías con respecto a lo que es habitual. Generalmente, desde que un embajador presenta sus copias de estilo suele tener que esperar varias semanas hasta que haya un cupo de 6 para organizar el acto. En esta ocasión el cupo ya estaba completo, y en tiempo récord, se ha incluido a León que llegó a nuestro país el lunes, pasando de 6 a 7, y Casa Real ha decidido incluir al diplomático a solicitud de Exteriores.

León ha sido el último de los siete embajadores que han presentado sus cartas al monarca junto a los embajadores de Haití, Japón, Malasia, Grecia, Uruguay y Bulgaria.