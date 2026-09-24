El gesto que puede cambiar el resultado de tus alimentos en la freidora de aire

Hay pequeños gestos en la cocina que pueden marcar una gran diferencia. En el caso de la air fryer, uno de ellos es tan sencillo como agitar la cesta o dar la vuelta a los alimentos a mitad de la cocción. Aunque pueda parecer un paso prescindible, hacerlo puede ayudar a conseguir un resultado más uniforme y ese acabado dorado y crujiente que buscamos en muchos platos.

¿Por qué es importante mover los alimentos?

La air fryer funciona haciendo circular aire caliente alrededor de los alimentos. Esta circulación es la que permite cocinarlos rápidamente y conseguir una textura dorada utilizando muy poco aceite. Sin embargo, cuando los alimentos permanecen exactamente en la misma posición durante toda la cocción, algunas zonas pueden recibir más calor que otras.

Por eso, agitar la cesta o dar la vuelta a los alimentos a mitad del proceso ayuda a que el aire caliente llegue de manera más uniforme a las distintas superficies.

Este gesto resulta especialmente útil al preparar patatas, verduras, pollo, alimentos empanados o cualquier elaboración en la que busquemos un acabado crujiente.

No llenes demasiado la cesta

Mover los alimentos es importante, pero hay otro detalle que puede cambiar completamente el resultado: la cantidad que ponemos en la cesta.

Si la llenamos demasiado, los alimentos quedan amontonados y el aire tiene más dificultades para circular entre ellos. El resultado puede ser menos uniforme, con algunas piezas más doradas que otras.

Por eso, conviene respetar la capacidad de la cesta y, cuando sea necesario, cocinar en varias tandas. Puede parecer que lleva algo más de tiempo, pero ayuda a conseguir una cocción más homogénea.

¿Hay que utilizar aceite?

Una de las ventajas de las freidoras de aire es que permiten cocinar con muy poco aceite o incluso sin añadirlo, dependiendo del alimento y de la receta. En determinadas preparaciones, una pequeña cantidad de aceite puede ayudar a potenciar el dorado y el sabor.

Lo importante es no pensar que añadir más aceite solucionará un problema de cocción. La cantidad de alimentos, su distribución y ese pequeño gesto de agitarlos o darles la vuelta son igualmente importantes.

Un gesto sencillo para mejorar tus recetas

La próxima vez que utilices una air fryer, no te limites a introducir los alimentos y esperar a que termine el temporizador. Consulta las indicaciones de la receta y, si es adecuado para ese alimento, agita la cesta o dale la vuelta a mitad de la cocción.

Las freidoras de aire Moulinex están diseñadas para conseguir resultados crujientes utilizando poco aceite y cuentan con diferentes capacidades y funciones según las necesidades de cada hogar.

Al final, conseguir un buen resultado no siempre depende de hacer algo complicado. A veces, un pequeño gesto en el momento adecuado es suficiente para que tus alimentos queden mucho mejor.