La agenda de Messi en los Premios Princesa de Asturias: visita exprés y sin pronunciar discurso

El futbolista Leo Messi es una de las presencias que más expectación despierta en esta edición de los Premios Princesa de Asturias 2026 que se celebran el próximo viernes 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo. El argentino ha sido distinguido en la categoría de Deporte por "su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

Está previsto que Lionel Messi llegue a Oviedo el jueves 22 de octubre por la mañana. Ya por la tarde, a las 17:30 horas, mantendrá un encuentro con la comunidad educativa en el Palacio de los Deportes de Oviedo, en un encuentro orientado a alumnos de los centros educativos que han participado en "El juego del 10", una iniciativa integrada dentro del programa educativo "Toma la Palabra" que busca promover la reflexión y la inclusión, difundir el compañerismo y los valores del fútbol de base.

El viernes 23 por la mañana, los ocho galardonados de esta edición mantendrán una audiencia con los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en lo que será el reencuentro de Messi con la Familia Real tras la final del Mundial de Fútbol de Estados Unidos.

Será por la tarde cuando Leo Messi se traslade desde el Hotel Reconquista hasta el Teatro Campoamor con el resto de los premiados. Mucha gente esperaba que Messi pudiera intervenir en los discursos de la ceremonia, pero finalmente no será así, y correrán a cargo del escritor Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras; la astronauta Christina Koch, Premio Princesa de Asturias de la Concordia; el profesor Timothy Garton Ash, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales; y la cantante y escritora Patti Smith.

Cuando se le notificó el premio, Messi comentó: "Quiero agradecer de corazón al jurado y a la Fundación Princesa de Asturias por este reconocimiento, que para mí es un orgullo enorme. España y Cataluña son parte de mi vida: ahí crecí como futbolista, viví muchísimos años y nacieron mis hijos. Siempre sentí mucho cariño de la gente, y por eso este premio tiene un valor muy especial para mí. Siempre digo que nada de lo que conseguí lo hice solo: atrás de cada logro hay compañeros, familia y muchísima gente que me ayudó en el camino. Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña". Un reconocimiento por el que Messi entra a formar parte del grupo de premiados entre los que se encuentran Rafa Nadal, Miguel Induráin, Carolina Marín, Arantxa Sánchez Vicario, Fernando Alonso, Carlos Sainz o Serena Williams, entre otros.

Asimismo, se espera que, tras finalizar la gala, Messi vuele a Estados Unidos, ya que al día siguiente tiene partido frente al New York RB, por lo que su visita a Oviedo será muy breve.