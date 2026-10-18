Cuando la baronesa Thyssen fue desahuciada por las estafas de su marido Espartaco Santoni

Los acontecimientos recientes acerca del desahucio de Mari Carmen, ampliamente difundidos por los medios de comunicación, han puesto de relieve esas medidas judiciales. Le afectaron en su día a Carmen Cervera, cuando estaba casada con el actor y productor cinematográfico Espartaco Santoni. Boda, por cierto, anulada al comprobarse que el citado personaje venezolano aún era esposo de su primera mujer.

Las trapisondas del mentado Santoni afectaron a Carmen Cervera, quien residía en un piso alquilado en la madrileña calle de Argensola, muy cerca de la hoy sede del Partido Popular. Por las deudas acumuladas por Espartaco Santoni, la hoy millonaria baronesa Thyssen fue desahuciada. Seguí de cerca ese episodio, del que di cuenta informativamente en la revista Semana.

Tal y como reza la ley, los enseres de su vivienda quedaron reducidos a una cama, una mesa y una silla. "Embargaron mi casa y estuve 15 días sin luz ni calefacción. Solo nos dejaron la cama, lo único que autoriza la ley", confesó, devastada.

Espartaco, su entonces esposo, pasó un mes en la cárcel de Carabanchel acusado de presunta estafa, de donde salió en libertad provisional tras pagar una fianza de un millón de pesetas. Después de 3 años de matrimonio, a principios de 1978, la propia Carmen confirmó la separación y el inicio del proceso de divorcio.