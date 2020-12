Los 7 mejores delineadores de ojos para principiantes

Para conseguir un mejor maquillaje en tus ojos debes asegurarte de tener todos los productos que necesites para conseguir un acabado profesional y muy llamativo. Por este motivo, contar con los mejores delineadores de ojos te puede resultar muy conveniente. De esta forma, podrás maquillarte como toda una profesional en tu hogar sin esforzarte más de lo necesario.

Sin embargo, debes tener en cuenta que en el mercado existen muchas opciones, marcas y precios, por lo que tomar una decisión puede ser muy difícil. Es por esto que hoy te traigo una selección con los mejores delineadores, y así conseguirás una mirada que cautivará en toda ocasión.

Así que, si te interesa conocer más respecto a delineadores de ojos y comprar entre las mejores opciones te invito a que sigas leyendo este post.

¿Cuál es el mejor delineador de ojos para principiantes?

Debes asegurarte de que el delineador de ojos que escojas no te produzca ningún tipo de irritación en tus ojos. También debes considerar otros aspectos como la forma de aplicación, el tiempo de duración, así como el rendimiento y el color. Es por esto que hoy te he seleccionado las mejores opciones con la finalidad de que puedas tener productos de maquillaje profesionales en tu neceser.

Estos son los mejores delineadores de ojos tras nuestro análisis:

1. Delineador de ojos NYX Professional Makeup Epic Ink Liner

Delineador de ojos NYX Professional Makeup Epic Ink Liner

Es uno de los mejores y más profesionales delineadores de ojos que podrás encontrar en el mercado. Ofrece un pincel altamente resistente al agua y que tiene una alta calidad de pigmentación, lo que lo convierte en adecuado para conseguir líneas definidas y con una gran variedad de looks. Es fantástico a la hora de manejarlo, lo que hace que sea muy cómodo si eres principiante.

Su tono negro es apto para cualquier color de ojos y ofrece un color vivo y de larga duración. Con su punta de pincel fina y flexible podrás controlar fácilmente el grosor de la línea variando la presión consiguiendo así un toque muy llamativo en tus ojos. Puedes conseguir líneas finas muy naturales, o gruesas y llamativas. Además, se puede aplicar de una forma muy suave, y no causará ningún tipo de irritación en tus ojos.

Este es un modelo que cuenta con muy buenas calificaciones por parte de las usuarias que lo han comprado afirmando que "aguanta perfectamente todo el día, y aporta un color negro intenso". También afirman que es "un gran delineador en cuanto a calidad y precio, siendo ideal para maquillase todos los días". Es una gran opción porque es altamente resistente durante todo el día, para mantener un look perfecto en tus ojos sin que se vea afectado por el lagrimeo.

Ver precio

2. Delineador de ojos líquido Maybelline New York Hyper Precise All Day

Delineador de ojos líquido Maybelline New York Hyper Precise All Day

Se trata de un delineador de alta calidad, que tiene una punta muy precisa para que consigas siempre el mejor acabado en tu maquillaje. Esta punta tiene tan solo 0.4mm de grosor, esto permite que se tenga un trazo definido y de alta precisión. De esta forma no cometerás ningún tipo de errores mientras que te maquillas siendo mucho más fácil de manejar.

Tiene una fórmula que no se corre, no se mancha y que es totalmente waterproof, lo que te garantizará que permanecerá en perfecto estado por más tiempo. Esto debido a que está hecho para durar 24 horas en perfecto estado. Es un modelo adecuado para personas que tengan ojos sensibles, y se puede usar con lentes de contacto sin ningún tipo de inconveniente. Está hecho para que consigas un trazo perfecto en las pestañas superiores, así como en el rabillo del ojo.

Según las opiniones que tienen las usuarias respecto a este modelo afirman que "es perfecto para crear una línea muy fina sin problema y sin dejar ningún tipo de grumos". Por otra parte, aseguran que "tiene una gran fijación, y debes tener cuidado al aplicarlo porque no se puede corregir sin desmaquillante". Muchas son las usuarias que echan en falta un precinto de seguridad para el producto.

Ver precio

3. Delineador de ojos líquido Rimmel London Exaggerate Automatic Eyeliner Waterproof

Delineador de ojos líquido Rimmel London Exaggerate Automatic Eyeliner Waterproof

No cabe duda de que si quieres una gran versatilidad y un gran rendimiento a la hora de maquillarte este es un delineador que debes tener en cuenta. Especialmente porque se trata de un delineador líquido con punta de fieltro de precisión para que puedas conseguir así un gran rendimiento. Su fórmula líquida muy pigmentada proporciona un look de ojos muy atrevido.

Su aplicador te permite una gran comodidad a la hora de utilizarlo para maquillarte tus ojos, y te permite crear una línea uniforme. De esta forma, podrás maquillar el contorno del ojo de una forma realmente sencilla. Tiene una fórmula que le confiere una duración de hasta 16 horas, siendo a prueba de roces. Además, está dermatológicamente y oftalmológicamente probado.

Son muchas las usuarias que dan su opinión positiva al respecto, afirmando que "tiene una punta ideal para el trazo fino y con un color que es bastante sólido". Además, aseguran que "tiene muy buena relación calidad-precio, y ofrece una pigmentación muy intensa". Este es un buen delineador y con su pincel de aplicar podrás conseguir una gran comodidad a la hora de usarlo.

Ver precio

4. Delineador de ojos L’Oréal París Perfect Slim Líquido

Delineador de ojos L’Oréal París Perfect Slim Líquido

Esta es una gran opción si buscas un perfilador líquido que te permita obtener un trazo fino en tus ojos. Se trata de un modelo de alta calidad que te dará un color negro intenso en el delineado de tus ojos. Gracias a su punta extra fina, puedes conseguir un trazo perfecto, delicado y elegante, y será más difícil que cometas errores en especial si eres principiante.

Su forma ergonómica te permitirá un manejo mucho más fácil, y se adaptará por completo a tu ojo de una forma sencilla. El trazo es completamente modulable, y dependerá de la presión que ejerzas siendo perfecto tanto para el párpado superior como para el rabillo del ojo. Su aplicación es muy rápida, y con tan solo una pasada ya conseguirás la máxima cobertura.

Las opiniones sobre este modelo son bastante positivas afirmando que es "muy fácil de usar y se puede conseguir un resultado perfecto, sin embargo, la durabilidad no es mucha". Por otra parte, aseguran que "el pincel es lo suficientemente duro para que no se vaya moviendo y se desliza genial para hacer la raya". A pesar de que es de muy buena calidad, este viene sin precinto por lo que es difícil saber si está usado.

Ver precio

5. Lápiz delineador de ojos Maybelline Tattoo Liner 900

Lápiz delineador de ojos Maybelline Tattoo Liner 900

Se trata de un lápiz delineador de ojos semi-permanente y que ofrece una gran duración manteniéndose en perfecto estado durante todo el día. Es resistente al agua, a los roces y al sudor, lo que te permite que puedas conseguir una gran resistencia. Por otra parte, su fórmula está elaborada con pigmentos de color intensos y con una textura cremosa que permite lograr una mayor comodidad para la aplicación.

Se aconseja aplicarlo dibujando la línea de las pestañas desde el interior del ojo hacia el exterior aumentando progresivamente el grosor de la misma. Para que no se vaya a correr, debes asegurarte de dejarlo secar por 30 segundos, y así no se transfiere. Este modelo requiere de agua micelar para removerlo o de cualquier desmaquillante, porque con agua normal no cae muy fácilmente.

Este modelo tiene muy buenas reseñas por parte de las clientas que lo han comprado, afirmando que "el lápiz es muy bueno y que pinta muy bien, pero es difícil de sacar la punta". Además, otras clientas afirman que "es muy fácil de aplicar, queda con mucho color y es duradero". Debes tener en cuenta que, este se seca en menos de 30 segundos, tiempo que debes tener en cuenta para que lo uses rápidamente y así evitar que se manche.

Ver precio

6. Lápiz Delineador de ojos Rimmel London Scandaleyes Waterproof Khol Kajjal Liners

Lápiz Delineador de ojos Rimmel London Scandaleyes Waterproof Khol Kajjal Liners

Este es un lápiz delineador de alta calidad, y que tiene una fórmula muy suave y cremosa que permite que la aplicación sea muy suave. Permite dibujar una línea fija sobre el ojo de una forma sencilla y con lo que podrás conseguir una mirada más intensa. Su color negro permitirá que puedas conseguir así un gran rendimiento y evitarás cualquier inconveniente.

Su fórmula es completamente resistente al agua, y permanece intacto por hasta 24 horas lo que garantizará que puedas conseguir un gran rendimiento. Tiene un color de alta intensidad que permite conseguir un impacto instantáneo. Es completamente probado dermatológicamente y oftalmológicamente, para que puedas conseguir así un gran rendimiento. Además, tiene una relación calidad-precio muy buena para que puedas ahorrar mucho dinero.

Se trata de un modelo que tiene muy buenas opiniones, asegurando que "dura intacto sin que se corra durante muchas horas, y ofrece un color negro intenso". También afirman que "es muy duradero y permite crear unos ahumados únicos y se extiende fenomenal". Esta es una gran opción, en especial porque tiene una gran durabilidad, y que es totalmente seguro para tus ojos.

Ver precio

7. Delineador de ojos en gel L’Oréal Paris Superliner Gel Intenza

Delineador de ojos en gel L’Oréal Paris Superliner Gel Intenza

El delineador en gel es una gran opción que debes tener en cuenta en especial porque este ofrece un gran nivel de pigmentación. Además, ofrece un acabado opaco que permite que puedas conseguir una mirada única. Gracias a su pincel aplicador podrás trazar unas líneas muy finas, o incluso puedes dar grandes pinceladas para que puedas conseguir una gran calidad.

Tiene una textura óptima para delinear los ojos de acuerdo a tu estilo de maquillaje, y así podrás conseguir una gran comodidad. Es suficientemente espeso, lo que hace que no se produzca ningún tipo de derrame del mismo. Además, no se resecará, lo que hace que puedas conseguir una gran durabilidad en tu producto. Podrás tener un total de 2,8gr de gel para que puedas conseguir así una gran comodidad.

La mayoría de las usuarias tienen opiniones positivas asegurando que "queda súper negro, y puede durar incluso durante todo el día incluso en un párpado graso". Además, aseguran que "es muy recomendable, porque se traza una línea muy negra y dura todo el día sin problemas con una textura de crema fácil de deslizar". Es una opción bastante interesante porque es muy fácil de utilizar, y conseguirás un maquillaje profesional en tus ojos.

Ver precio

Cómo elegir el delineador de ojos si eres principiante: Tips y consejos

Debes tener en cuenta algunos aspectos básicos para que puedas escoger un delineador de ojos que se ajuste por completo a tus necesidades. En todo caso, debes asegurarte de fijarte en algunos aspectos básicos para conseguir el que más se adapte a tus necesidades:

Tono ideal

Este es un aspecto que debes tener en cuenta, en especial porque el color negro es un clásico además porque va perfecto con cualquier tono de ojos. Sin embargo, debes tener en cuenta que también existen otros tonos como el color gris, ciruela o marrón. Debes asegurarte de escoger un tono neutro que sea ideal para el día a día.

Dependiendo del color de tus ojos puedes elegir un color que se ajuste mejor a tu mirada y que permita realzarla. Puedes encontrar múltiples tonalidades, pero sin duda es la mejor opción que puedes tener en cuenta siempre serán los tonos negros.

Acabado

Este es un aspecto que debes tener en consideración para que puedas elegir un modelo que se ajuste por completo a tus necesidades. En todo caso, un acabado mate te brindará un maquillaje más elegante y es perfecto para el día a día, en especial para ir al trabajo.

Sin embargo, si lo que quieres es lucir más llamativa y para relazar la mirada sutilmente un acabado brillante será una gran opción. Estos suelen ser una gran opción para los maquillajes para la noche.

Durabilidad

Debes tener en cuenta que dependiendo del tipo de delineador que escojas tendrás una duración media. En todo caso, una duración entre 8 y 16 horas puede ser suficiente, para que soporte en perfecto estado sin correrse durante todo el día.

Por otra parte, si optas por un delineador líquido estos suelen tener una durabilidad muy buena que llega a ser de 24 horas. Siempre debes tener en cuenta cuál es el objetivo de tu maquillaje, y de las horas que necesites estar perfectamente maquillada sin que este se vaya a correr.

Resistencia al agua

Por norma general, los delineadores son a prueba de manchas, y debes asegurarte de que sean totalmente resistentes al agua. Debes tener en consideración que un delineador impermeable será siempre una mejor opción, en especial porque no se correrá con el sudor o el agua.

Además, estos son completamente resistentes para las pieles grasas o mixtas, consiguiendo así un gran rendimiento. Por otra parte, los delineadores en gel y crema pueden ser borrosos y manchan y se pueden crear unos efectos muy interesantes.

Facilidad de uso

Los delineadores líquidos suelen ser mucho más recomendables en especial porque así podrás conseguir unos acabados profesionales en tu maquillaje. Sin embargo, si eres principiante estos pueden ser más difíciles de aplicar, en especial porque estos son muy complicados de utilizar.

Con un poco de práctica ya podrás dominarlo por completo. Pero lo ideal es utilizar un lápiz o un delineador líquido para ir practicando. En todo caso, será importante elegir uno que se adapte mejor a tus necesidades.

Sensibilidad de ojos y piel

Este es un aspecto que es completamente suave con la piel y los ojos, haciendo que no contenga ningún tipo de fragancia. Estos deben ser hechos con ingredientes de la más alta calidad, y siempre debes optar por las marcas más conocidas del mercado, para evitar cualquier tipo de inconveniente.

En todo caso, debes tener en cuenta que un buen delineador nunca tirará con fuerza de la piel, porque este debe ser suave a la hora de aplicarlo. Si eres una persona que sufre de alergias debes tener mucho cuidado a la hora de elegir este tipo de productos y así conseguirás un gran rendimiento.

Siguiendo estos consejos y teniendo en cuenta el presupuesto que tengas podrás escoger un modelo que se ajuste por completo a tus necesidades.

¿Para qué sirve el delineador de ojos?

Debes tener en cuenta que un lápiz de ojos o delineador es un elemento ideal para tu maquillaje, consiguiendo así que puedas conseguir un gran resultado. En todo caso, debes asegurarte de que la función específica es crear un delineado en el párpado superior para que puedas conseguir una mirada más llamativa.

Es un elemento que no puede faltar en tu neceser de maquillaje, y así podrás tener un maquillaje completamente profesional en casa. Estos permiten que puedas conseguir una mayor durabilidad, y así conseguirás una gran comodidad a la hora de utilizarlos.

Tipos de delineadores de ojos

Existen diferentes tipos de delineadores entre los cuales puedes escoger dependiendo de lo que busques. En todo caso, los más populares son los siguientes:

Lápices delineadores

Estos son los que se consiguen con más regularidad, en especial porque estos son los más baratos que encontrarás. Tienen una gran variedad de tonos, y son muy fáciles de utilizar, siendo ideales para principiantes en el maquillaje. Puedes encontrar lápices tanto firmes como cremosos, para que puedas elegir el que más se adapte a tus necesidades.

Delineadores en polvo

Son una gran opción, en especial cuando buscas un maquillaje con efecto ahumado o difuminado en tus ojos. Estos no se usan para hacer una línea nítida sino una línea con un efecto borroso. Es muy buena opción para eventos elegantes y para tu maquillaje de noche.

Delineadores de crema y gel

Estos delineadores son muy resistentes, y tienen una larga duración. Estos suelen ser a prueba de borrones, y se secan rápidamente después de su aplicación. Sin embargo, con este tipo de delineador la aplicación será mucho más difícil. Por lo tanto, necesitarás mucha práctica para conseguir siempre el máximo rendimiento.

Delineadores líquidos

Estos delineadores cada vez son más populares, y esto se debe a que son de los más duraderos. Por lo general, este tiene una durabilidad de hasta 24 horas de perfecto delineado y suelen tener unos niveles de pigmentación muy elevados. Suelen ser perfectos para hacer líneas delgadas o gruesas muy nítidas y brillantes, siendo una de las mejores opciones para hacer los ojos de gato.

¿Es mejor un lápiz delineador de ojos o uno líquido?

Debes tener en cuenta que ambas opciones son bastante diferentes y puedes tener en cuenta que debes asegurarte de elegir uno que se ajuste a tus gustos. Para las principiantes un lápiz delineador de ojos puede ser una mejor opción, en especial para aprender a usarlos y así conseguir un maquillaje perfecto.

Por otra parte, los delineadores líquidos son de los mejores que puedes adquirir en especial porque estos suelen ser más resistentes y se pueden usar en cualquier tipo de piel. Pero, estos son más difíciles de aplicar, pero se pueden conseguir unos looks mucho más profesionales.

En todo caso, debes asegurarte de escoger un delineador que vaya de acuerdo a tus necesidades, y así conseguirás un gran rendimiento. Es necesario que compres el que mejor se ajuste a tus necesidades, en especial porque así podrás conseguir la mirada llamativa que estabas esperando.

¿Cómo se usa el delineador de ojos?

Para que puedas conseguir un delineado perfecto en tus ojos debes fijarte en que existen varios consejos que te permitirán conseguir un efecto único en tus ojos. En todo caso, debes fijarte en lo siguiente para conseguir usar bien el delineador:

Es importante que luches contra la mano temblorosa para que no te vayas a manchar por completo

Si vas a usar delineador líquido puedes crear algunos puntos y después conectarlos, o incluso trazar algunos guiones para que puedas crear la línea fácilmente

No estires la piel cuando apliques el delineador

Si se presentan excesos en la línea lo mejor es utilizar maquillaje o corrector para eliminar los excesos

Puedes utilizar un poco de sombra de ojos que permita rellenar la línea del lápiz delineador

Procura poner el delineador también debajo de tu ojo para un mejor efecto

Para el delineado del ojo de gato puedes utilizar una cinta adhesiva para que quede perfecta y que no te manches

Puedes usar rímel como delineador usando un pincel

Debes tener en consideración que en ocasiones tu delineador puede tornarse un poco grumoso o se desmorona cuando lo intentas aplicar. Para solucionar este problema simplemente debes dejarlo en el congelador por 10 minutos antes de aplicarlo y así conseguirás evitar este inconveniente.

¿Cómo quitar delineador de ojos?

Cuando vas a quitarte el delineador de ojos después de todo el día, existen diferentes formas de hacerlo. Puedes utilizar aceites naturales, desmaquillante para ojos o con toallitas desmaquillantes, en especial si se trata de un delineador que tenga un efecto semi permanente.

En todo caso, cuando termines de retirar el delineador será importante que te enjuagues la cara con abundante agua y así podrás eliminar cualquier resto de desmaquillante o de delineador. Recuerda quitarte todos los días el delineador porque de lo contrario esto podría causarte daños a tus ojos y a las pestañas. Elige siempre el producto que más se ajuste a tus necesidades para eliminar por completo los restos de delineador de ojos.