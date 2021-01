Las 8 mejores máscaras o rimmel de pestañas

Cuando te vas a maquillar los ojos, no cabe duda de que las máscaras o rimmel de pestañas son básicos, en especial porque te darán una mirada muy llamativa. Un mal producto puede acabar cayéndose rápidamente, y es por este motivo que debes elegir bien tu máscara de pestañas. Hoy te traemos una selección de las mejores que encontrarás, siendo nuestra favorita Estée Lauder 34752, porque tiene la mejor calidad.

En el mercado, te puedes encontrar con una gran variedad de opciones a la hora de comprar máscaras de pestañas. Pero, no todas tienen las mismas características, ni te ofrecerán los mismos acabados en el maquillaje de tus pestañas. Por este motivo, hemos seleccionado las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado, y al mejor precio.

Así que, si quieres comprar una nueva máscara de pestañas para tener una mirada vibrante, te invitamos a que sigas leyendo.

Cuál es la mejor máscara de pestañas

Puede que no sepas cuál es la mejor máscara de pestañas que puedes encontrar en el mercado, y es que nos encontraremos con una variedad excepcional. Hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones para que puedas conseguir un toque profesional en el maquillaje de tus ojos y evitar cualquier tipo de inconvenientes. De esta forma, lograr unas bonitas y llamativas pestañas no será en absoluto un problema.

Estas son las mejores máscaras de pestañas tras nuestro análisis:

1. Rimmel de pestañas Estée Lauder 34752

Se trata de una máscara de pestañas premium que te brindará un toque realmente único para tus ojos. Esta cuenta con una alta concentración de pigmentos, y podrás conseguir un toque único en tu mirada. Su base acuosa, permite que no se vaya a causar ningún tipo de irritación en tus ojos, y ofrece una larga durabilidad.

Es una máscara de pestañas orientada a aumentar el volumen de tus pestañas, haciendo que luzcan mucho más largas. Esto te permitirá disfrutar de una mirada mucho más penetrante y que sin duda llamará la atención. Este modelo cuenta con una gran calidad en sus materias primas, y a pesar de tener un precio un poco elevado, merece la pena pagarlo por la calidad que tiene para ofrecer.

Las opiniones que tienen las usuarias que han comprado este modelo aseguran que "es bastante buena y su cepillo separa las pestañas sin que la máscara se corra". Además, aseguran que "es una gran opción con su cepillo extralargo que cubre todas las pestañas en una sola pasada, alargando y dando volumen". Es una máscara perfecta para conseguir un toque perfecto en tus pestañas y se puede retocar fácilmente incluso cuando está seca.

2. Máscara de pestañas Clinique High Power Mascara

Se trata de una máscara de pestañas de la más alta calidad, que permite tener el máximo volumen y definición posible en tus pestañas. Esta cuenta con una gran calidad, y es totalmente con una base de agua para evitar cualquier tipo de irritación en tus ojos. Es una máscara que te ofrecerá un acabado realmente único y que te permitirá conseguir la mayor comodidad para su aplicación.

Simplemente, bastará con aplicarla desde la raíz, haciendo vibrar el cepillo hasta la punta, repitiendo la operación hasta conseguir el efecto deseado. Esta pestaña permite que puedas tener unas pestañas mucho más largas, y para hacer varias aplicaciones se recomienda dejar secar entre aplicaciones para evitar que se apelmace. No se aconseja estar metiendo y sacando el cepillo en el envase porque esto secará rápidamente el producto.

Las opiniones que tienen las usuarias que han comprado ese modelo son muy positivas, afirmando que "es una máscara muy buena que no hace grumos y que dura en perfectas condiciones por varios meses". También aseguran que "es un producto ideal para e uso diario, se seca rápidamente y te deja las pestañas sin apelmazar". Es un producto de nivel profesional, que te ofrece una gran relación calidad-precio para que te maquilles fácilmente.

3. Rimmel de pestañas L’Oréal Paris Paradise Extatic

Esta es una máscara de pestañas diseñada para que puedas tener un gran volumen y que tu mirada sea totalmente penetrante. Ofrece un efecto de volumen instantáneo y tiene una aplicación que es ligera y suave. Tiene una fórmula con aceite de ricino, lo que permite que tengas unas pestañas mucho más sanas y fuertes, consiguiendo así fortalecerlas y que no se vayan a caer.

Tiene un cepillo de fibras rectas y onduladas, lo que te permitirá conseguir el efecto deseado con tan solo una pasada. Es un modelo que es apto incluso para los ojos más sensibles, y se puede conseguir una gran calidad. Se recomienda el uso de una pre base para que se consiga un mejor efecto, y que así puedas lograr tener un maquillaje de ojos de nivel profesional.

Según las opiniones que tienen las usuarias que han comprado este modelo, aseguran que "deja las pestañas increíbles alargándolas y dando volumen con una leve curvatura". Por otra parte, aseguran que "es maravillosa, y pareciera que tuvieras el doble de pestañas cuando la aplicas, y aporta un toque muy natural a tus pestañas". Esta cuenta con una gran calidad, pero algunas usuarias aseguran que deja algunos grumos tras su aplicación que se pueden solucionar con un peine de pestañas.

4. Máscara de pestañas Maybelline New York Lash Sensational

Es una máscara de pestañas que permite aportar un gran volumen a tus pestañas, para que puedas tener un efecto inmediato de que tienes más pestañas. Su efecto abanico te ofrece un gran volumen incluso en las pestañas más finas, dejándolas completamente desplegadas y sin ningún tipo de grumos. Esto hace que puedas tener un maquillaje completamente profesional, y que durará en perfectas condiciones por mucho tiempo.

No deja grumos, y simplemente bastará con aplicar la máscara desde la raíz hasta los extremos. Para conseguir un mayor efecto, se recomienda repetir el proceso en varias pasadas. Su cepillo curvo tiene 10 capas de cerdas, lo que permite la máxima distribución de la fórmula por todas las pestañas. Cuenta con una fórmula oftalmológicamente probada, lo que la hace ideal para personas con ojos sensibles o que usen lentes de contacto.

Son muchas las opiniones positivas que tienen las usuarias que han comprado este modelo, asegurando que "se aplica algo diferente al resto de máscaras, pero cuando le pillas el truco queda realmente genial". También aseguran que "es una máscara que hace milagros, y dura intacta todo el día incluso con clima húmedo". Es una de las mejores opciones que puedes considerar, en especial por su cepillo que te brindará un gran acabado en tus pestañas.

5. Rimmel de pestañas Maybelline New York The Falsies Lash Lift

Esta es una máscara de pestañas que está inspirada en las técnicas profesionales, y que permite tener un efecto lifting en tus pestañas. Esto quiere decir que les aportará más volumen, longitud y una curvatura muy natural sin ningún tipo de esfuerzo. Su cepillo permite curvar todas las pestañas, incluso las más pequeñas para que puedas conseguir un efecto único, con un gran volumen y totalmente curvo en tus pestañas.

Para una correcta aplicación se debe usar desde la raíz hasta las puntas de las pestañas, extendiendo de forma pareja. Tiene una fórmula enriquecida, que permite que incluso las pestañas más pequeñas puedan alargarse fácilmente. Es una gran opción si buscas una gran duración, porque puede durar intacta hasta por 16 horas sin ningún tipo de inconveniente.

Este modelo tiene muy buenas reseñas, asegurando que "realmente hace un efecto lifting, alargando bastante, pero le falta al efecto volumen en las pestañas". Por otra parte, aseguran que "es un rímel ideal para alargar las pestañas sin que te vaya a causar ningún tipo de molestias y a buen precio". Sin embargo, algunas usuarias se quejan de que cuando compran este modelo les llega sin precintar.

6. Máscara de pestañas L’Oréal Paris Make Up Artist Mega Volume Collagene

Si buscas una máscara de pestañas que te aporte un gran volumen, no debes dudar de que esta es la mejor opción que podrás conseguir en el mercado. Esta cuenta con un cepillo 2 veces más grueso que el normal, lo que permitirá que puedas tener un mayor volumen en tus pestañas fácilmente. De esta forma, podrás tener unas pestañas muy largas y totalmente negras, consiguiendo una mirada muy llamativa.

Su fórmula con colágeno, permite tener un mayor volumen, mayor impacto y una mayor intensidad en tus pestañas. Es una pestaña que no se apelmaza, por lo cual no tendrás ningún tipo de grumos cuando te maquilles. Además, permanece perfecta durante 24 horas, por lo que no tendrás que retocarla durante todo el día, consiguiendo así la máxima comodidad posible.

Es un modelo que tiene muy buenas reseñas por parte de las usuarias que lo han comprado, asegurando que "tiene una buena calidad, y sí se consigue más volumen en las pestañas después de su aplicación". También aseguran que "consigue rellenar las pestañas sin apelmazar y no deja ningún tipo de pegotes siendo muy fácil de extender". Sin embargo, una queja recurrente de las usuarias es que viene sin precinto y sin ningún tipo de blíster donde venga totalmente sellado.

7. Rimmel de pestañas NYX Professional Makeup Worth the Hype

Esta es una máscara de pestañas que se destaca por su facilidad en la aplicación, consiguiendo unas pestañas largas y voluminosas. Es perfecta para el uso diario, consiguiendo una mirada mucho más radiante y llamativa. Tiene un color muy pigmentado, lo que permite que puedas tener un efecto muy bueno en tus pestañas, y lo puedes modular dependiendo del número de capas que apliques.

Su cepillo de punta cónica permite que te la puedas aplicar muy fácilmente, incluso en pestañas que sean cortas. Se recomienda aplicar desde la raíz hasta las puntas con movimientos de zig-zag para conseguir un mejor acabado. Su fórmula con aceite de jojoba permite suavizar las pestañas de forma natural, y tiene una gran duración, que permite mantener tus pestañas en perfecto estado durante todo el día.

Según las opiniones que tienen las usuarias que han comprado este modelo aseguran que "si quieres un buen volumen necesitarás dar un par de capas y dedicar tiempo a ponerla bien". Además, aseguran que "el cepillo es tupido y cómodo para aplicar la máscara, siendo duradera y si caerse a lo largo del día". Es una máscara que tiene una gran relación calidad-precio, y que ofrece un toque profesional a tu maquillaje.

8. Máscara de pestañas Rimmel London Volume Colourist

Si estás buscando una máscara de pestañas barata, y que te ofrezca una gran calidad esta es sin duda una gran opción. Esta aportará un volumen y tinte progresivo a tus pestañas, tiñendo tus pestañas poco a poco con cada aplicación. Tiene colorantes naturales, lo que permite que se pueda conseguir un acabado natural y que no causa ningún tipo de irritación.

Ofrece un volumen natural gracias a su cepillo cónico, el cual permite llegar a todas las pestañas de una forma realmente sencilla y aportar así un gran volumen. Tiene un efecto de tinte natural, que comenzará a ser visible a partir de la segunda semana de aplicación, y va intensificando el color de tus pestañas después de cada aplicación.

Las opiniones que tienen las usuarias que han comprado este modelo son muy buenas afirmando que "deja las pestañas muy bonitas sin el efecto megapestañas y es duradera". También aseguran que "es una buena máscara de pestañas, con un envase muy bonito, y con un tamaño que es muy manejable". Sin embargo, muchas usuarias reportan que este modelo llega sin precintar, por lo que no es fácil saber si ha sido usada o no.

¿Cómo elegir una buena máscara de pestañas?

Debes tener claro que antes de escoger la máscara de pestañas, debes tener presente que existen algunos puntos que debes considerar. De esta forma podrás elegir una que se adapte a la perfección a tus necesidades, y por ello debes fijarte en los siguientes puntos básicos:

Efecto potenciador que buscas

Es uno de los puntos más importantes que debes tener en consideración, en especial porque dependerá en gran medida de la forma de tus ojos y la de tus pestañas. Puedes potenciar tu mirada para darle un efecto mucho más profundo, y que se ajuste al look que quieres tener.

Existen 3 tipos de efectos que debes tener en cuenta que son: rizado, definido o con volumen. Si tienes las pestañas muy lisas lo mejor será rizarlas mientras que si las tienes largas y con volumen simplemente tendrás que definirlas, y si tus pestañas son cortas y escasas, debes buscar que aporte el volumen que buscas.

Colores

El color es muy importante, y este puede variar en función del efecto que busques y de tu tipo de piel o el color de tus ojos. En todo caso, existen transparentes que permiten tener un aspecto muy natural, pero los colores sin duda te ayudarán a que consigas un toque único en tus pestañas.

El color más tradicional es el negro, y ofrece una expresión muy intensa en tus ojos, mientras que el tono marrón creará una mirada más romántica. Sin embargo, si eres atrevida puedes optar por tonos morados, rosa, violeta, o cualquier color diferente que puedas encontrar.

Tipo de piel

Puede que no parezca muy importante, pero el tipo de piel afectará en gran medida a la hora de elegir tu rímel. Esto determinará si necesitas un modelo que sea totalmente a prueba de agua o que no lo sea.

En las pieles grasas, las que no son resistentes al agua podrían correrse fácilmente ocasionando manchas. Si tu piel es seca o normal, puedes utilizar con la que te sientas más cómoda, aunque también debes tener en cuenta el clima, y muchas mujeres optan por las waterproof porque son las que se mantendrán en perfecto estado por más tiempo.

Fecha de caducidad

Las máscaras de pestañas tienen una vida útil aproximada de 3 meses, tiempo en el cual tendrás que reemplazarla por una nueva. Esto porque debido al oxígeno la composición de la máscara de pestañas va cambiando, y se vuelve más espesa.

Además, durante este tiempo se puede producir la proliferación de bacterias lo que puede hacer que el producto no sea seguro para tus pestañas. Por este motivo, antes de comprar tu máscara de pestañas siempre debes estar atento a la fecha de vencimiento para que puedas comprar una que sea totalmente segura para tus ojos.

¿Qué es la máscara de pestañas?

La máscara de pestañas, es un producto de maquillaje que se aplica directamente sobre las pestañas para conseguir el efecto que quieras en tu mirada. Estas aportan un extra de volumen, de color, longitud, entre otros aspectos, todo para conseguir un toque realmente único para tus ojos.

Estas se ajustan perfectamente a los diferentes tipos de pestañas, y cuentan con cepillos especiales para ayudar a conseguir el efecto deseado. Es por este motivo que debes asegurarte de que comprarás una de acuerdo a tus necesidades, y así conseguirás el efecto deseado en tu máscara de pestañas.

Tipos de máscaras de pestañas

Las máscaras de pestañas se pueden clasificar en función del cepillo que traen, y en este orden de ideas puedes encontrarte con diferentes tipos que aportan un efecto concreto. Los tipos de máscaras de pestañas que te encuentras en el mercado serán los siguientes:

Cepillo plano y fino: este tipo de cepillo permite tener una gran precisión sin apelmazar las pestañas- Es perfecta para mujeres que tengan unas pestañas con un buen grosor y color y que solo busquen definición.

este tipo de cepillo permite tener una gran precisión sin apelmazar las pestañas- Es perfecta para mujeres que tengan unas pestañas con un buen grosor y color y que solo busquen definición. Cepillo delgado rígido: estos cepillos suelen ser de silicona, y las cerdas son más rígidas que en otras versiones. Son perfectos para las pestañas naturalmente rizadas y con cierto grosor.

estos cepillos suelen ser de silicona, y las cerdas son más rígidas que en otras versiones. Son perfectos para las pestañas naturalmente rizadas y con cierto grosor. Cepillo recto con cerdas separadas: está pensado especialmente para pestañas muy delgadas, y deposita más cantidad del producto que otros cepillos.

está pensado especialmente para pestañas muy delgadas, y deposita más cantidad del producto que otros cepillos. Cepillo tipo peine: Permite alargar y separar las pestañas sin dejar grumos. Este es perfecto para mujeres que tengan pestañas rebeldes y que necesiten controlar bien el acabado.

Permite alargar y separar las pestañas sin dejar grumos. Este es perfecto para mujeres que tengan pestañas rebeldes y que necesiten controlar bien el acabado. Cepillo recto clásico: este tipo de máscaras están pensadas para pestañas que no tienen la necesidad de alargar o curvar. Estos ofrecen la posibilidad de marcar y engrosar las pestañas fácilmente.

este tipo de máscaras están pensadas para pestañas que no tienen la necesidad de alargar o curvar. Estos ofrecen la posibilidad de marcar y engrosar las pestañas fácilmente. Cepillo cónico: es muy popular en la actualidad, y tiene énfasis en la mitad externa, lo que permite teñir y abrir las pestañas más cortas. Es perfecto para mujeres con suficiente longitud de pestañas, pero rectas.

es muy popular en la actualidad, y tiene énfasis en la mitad externa, lo que permite teñir y abrir las pestañas más cortas. Es perfecto para mujeres con suficiente longitud de pestañas, pero rectas. Cepillo helicoidal: es una forma muy llamativa, que está pensada para las pestañas cortas y finas. Permiten alargar visualmente las pestañas al mismo tiempo que permiten engrosarlas.

Estos son los tipos de cepillos más comunes, y puedes escoger uno que se ajuste a la perfección a tus necesidades. Todo dependerá del efecto que busques en tus pestañas.

¿Cómo ponerse la máscara de pestañas?

Aplicar la máscara de pestañas es realmente sencillo y lo único que tienes que hacer es seguir unos sencillos pasos:

Lo primero que debes hacer es peinar tus pestañas antes de aplicar el rímel , porque así conseguirás un mejor efecto.

, porque así conseguirás un mejor efecto. Comienza por las pestañas superiores , aplicando la máscara primero por encima y luego por debajo de la pestaña.

, aplicando la máscara primero por encima y luego por debajo de la pestaña. No olvides maquillar tus pestañas inferiores , pero debes hacerlo con mucho cuidado para que no te vayas a manchar la piel.

, pero debes hacerlo con mucho cuidado para que no te vayas a manchar la piel. Antes de que se seque, debes aplicar una segunda capa en las puntas que rematará el look de tu mirada. Asegúrate de aplicar esta capa solo de medios a puntas y moviendo el cepillo de un lado a otro, para que así consigas un mayor volumen en las mismas.

Como puedes ver, aplicar la máscara de pestañas es muy fácil, en especial si sigues estos pasos al pie de la letra. De esta forma, evitarás mancharte mientras que aplicas el producto en tus pestañas.

¿Cómo quitar la máscara de pestañas?

Debes tener en cuenta que, existen varias opciones para que puedas quitar la máscara de pestañas. Sin embargo, debes tener en cuenta que incluso si usas un modelo que no sea a prueba de agua puedes optar por utilizar toallas desmaquillantes para conseguir retirar todo el exceso de producto.

También se puede optar por el agua micelar, la cual ayudará a hacer una limpieza profunda y a retirar todo el exceso de producto. En todo caso, no se aconseja que retires el rímel únicamente con agua porque en el caso del resistente al agua no tendrás un buen resultado.

A pesar de ello, siempre que te desmaquilles, se aconseja lavar tu cara con agua tibia para retirar todos los posibles residuos que puedan existir en tu piel. Asegúrate de utilizar una buena crema hidratante después de lavarte la cara, para que mantengas tu piel siempre sana y bella.

Recuerda también que, existen cremas para el contorno de los ojos y productos que permiten alargar tus pestañas de forma natural y que puedas aplicar después de quitar el maquillaje. De esta forma, cuidarás la salud de tu piel y la mantendrás sana y bella.

¿Es lo mismo el rimmel y la máscara para pestañas?

Sí, ambos conceptos se refieren al mismo producto que permite tener un maquillaje de pestañas realmente único. En todo caso, el término rímel surgió de la marca cosmética Rimmel, y según la RAE es un cosmético para engrandecer y endurecer las pestañas.

La diferencia entre rímel y máscara de pestañas no existe, porque estamos hablando del mismo producto. Por este motivo, puedes encontrarlo con ambos nombres en el mercado, y siempre estarás comprando el mismo producto.

La mayoría de marcas lo denominan como máscaras de pestañas, por lo que es el nombre más común con el que encontrarás estos productos en el mercado. Ambos te permiten simplemente hacer que tus pestañas se vean más grandes y bonitas.