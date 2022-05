La batalla con los pelos siempre ha sido difícil de librar, pero por suerte en la actualidad contamos con técnicas que permiten lidiar mejor con los mismos. Algo que no puede faltar en tu set de belleza es una depiladora facial para mujer como la Gurelax PL001 , puesto que estas máquinas te ayudarán a mantener tu rostro libre de pelos.

¿Cuáles son las mejores depiladoras faciales para mujer del mercado?

Encontrar una buena depiladora facial para mujer no es una tarea sencilla, porque actualmente existen muchos modelos diferentes entre los cuales elegir. Es por este motivo que, hoy hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones que encontrarás en el mercado para que tomes una decisión de compra más sencilla. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Depiladora facial para mujer Gurelax PL001

Depiladora facial para mujer Gurelax PL001

Sin duda alguna, esta es una de las mejores depiladoras faciales para mujer que nos encontramos en el mercado. Cuenta con un cabezal de corte que es totalmente seguro y sin dolor y que se adaptará a todos los contornos de tu rostro fácilmente. No produce ningún tipo de tirones, raspaduras, rasguños o enrojecimiento, y el diseño de sus cabezales es redondeado para evitar los daños en la piel. Su cabezal tiene cuchillas giratorias dobles, lo que expande la zona de contacto para que puedas recortar de forma instantánea y a fondo el pelo no deseado del rostro.

Esta depiladora está alimentada por cable USB, por lo que no tendrás que reemplazar la batería de forma frecuente, y se puede usar con cualquier fuente de energía USB. Viene con 2 cabezales de repuesto, lo que hace que la máquina tenga una mayor durabilidad. El cabezal es desmontable y resistente al agua bajo la certificación IPX6, lo que hace que la limpieza sea mucho más sencilla. Tiene un diseño elegante en forma de lápiz labial que se ajusta cómodamente a tu mano, y se puede llevar a cualquier parte de una forma muy cómoda.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es un producto muy bonito, de buena calidad, y cumple por completo con lo que dice". Por otra parte, destacan que "permite depilar la cara sin dejar ningún sarpullido y sin cortar la piel, además es muy pequeña lo que permite llevarla a todas partes".

Ver precio

2. Depiladora facial para mujer Veet Sensitive Precision

Depiladora facial para mujer Veet Sensitive Precision

Esta es una depiladora para las zonas sensibles, que te dará unos resultados perfectos para eliminar el vello de tu rostro. Permite conseguir una gran versatilidad a la hora de utilizarla, porque también puede utilizarse tanto en las ingles como en las axilas. Es apta para todo tipo de pieles, sin generar ningún tipo de irritación. Es un modelo que es resistente al agua, por lo que se puede usar tanto en seco como bajo el agua.

Esta depiladora viene con diferentes accesorios que permitirán obtener una forma y estilo muy precisos, y no tendrás ningún tipo de riesgo de cortes al usarla. Viene con un práctico neceser el cual es adecuado para llevarlo a todas partes, y que es perfecto para hacerte retoques rápidos en cualquier parte. Las cuchillas están fabricadas en titanio y funciona con pilas, por lo que podrás utilizarla en cualquier parte que desees.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es una máquina perfecta para la piel muy sensible, no irrita y deja un buen acabado". También destacan que "funciona bastante bien, trae muchos accesorios, y es perfecta para quitar el vello de la cara, así como de las cejas, bigote, ingles y axilas". Esta es una muy buena opción a tener en consideración, en especial porque es muy pequeña y cómoda de transportar.

Ver precio

3. Depiladora facial para mujer Wilkinson Sword Intuition 4 in 1 Perfect Finish

Depiladora facial para mujer Wilkinson Sword Intuition 4 in 1 Perfect Finish

Se trata de una depiladora facial para mujer, que permite la eliminación del vello del rostro y otras áreas sensibles del cuerpo de una forma sencilla. Tiene un diseño que evitará que las cuchillas toquen la piel, lo que garantizará que puedas conseguir una gran protección. Eliminará suavemente el vello de todas las zonas sensibles, dejando un brillo natural en la piel, y ofrece una gran precisión.

Tiene diferentes cabezales, que se ajustarán a todas las zonas sensibles de tu cuerpo de una forma realmente sencilla. Es completamente indolora, y viene con un mango ergonómico que permite un agarre perfecto para cualquier situación. Funciona con 1 pila AA, lo que hace que sea totalmente inalámbrica y portátil. Está diseñada especialmente para satisfacer todas tus necesidades de aseo y cuidado, lo que te permitirá que puedas conseguir una gran comodidad al utilizarla.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "funciona bastante bien, rasura sin pellizcar ni hacer daño sin importar la zona en la que se esté utilizando". Además, destacan que "las tres cuchillas cortan bastante bien, su tamaño es cómodo y viene en un estuche para llevar a todas partes".

Ver precio

4. Depiladora facial para mujer Braun Face FS1000

Depiladora facial para mujer Braun Face FS1000

Este es un modelo que te ofrece un rasurado del vello de una forma muy limpia, y que corta muy cerca de la piel lo que permitirá facilitar la aplicación de maquillaje sobre el rostro. Es una máquina diseñada para tener una depilación eficaz, al mismo tiempo que rápida y suave, sin ningún tipo de irritación o cortadas. Este modelo es muy portátil, por lo que puedes utilizarla en cualquier lugar que lo necesites simplemente llevándola en tu bolso.

Esta máquina detecta y aísla el vello facial fácilmente gracias a que cuenta con una luz Smartlight incorporada, lo que permite tener una mayor precisión en el proceso de rasurado. Esta rasuradora se puede utilizar en todas las zonas del rostro de una forma sencilla, dejando un acabado perfecto en todo momento. La forma compacta de la depiladora hace que sea discreta cuando necesites un retoque en cualquier lugar.

Son muchas las reseñas positivas las que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es un gran producto, ideal para zonas pequeñas o para los pelillos invisibles y deja la piel con una gran suavidad". Por otra parte, destacan que "corresponde por completo con la descripción es de muy fácil manejo, y se puede llevar en el bolso fácilmente". Esta es una muy buena opción que es rápida y eficiente, permitiendo una depilación precisa en pocos minutos.

Ver precio

5. Depiladora facial para mujer Mroobest BZ-202B

Depiladora facial para mujer Mroobest BZ-202B

Se trata de una depiladora facial que sirve tanto para las cejas como para el rostro, y que viene con un potente motor que hace que sea muy rápida y efectiva. Tiene una luz LED que permanece brillante cuando se recorta, lo que garantizará una mejor vista, y puede ofrecer una experiencia completamente sin dolor y sin riesgo de enrojecimiento y de infección en la piel. Tiene dos cabezales diferentes para adaptarse a todas las necesidades que puedas tener y garantizando así una gran eficacia.

Es un modelo completamente recargable mediante un cable USB, y con cada carga puede proporcionar una autonomía total de 45 minutos. Los cabezales de corte se pueden enjuagar fácilmente sin que vayan a sufrir ningún daño porque son resistentes al agua. El exterior está fabricado en ABS robusto lo que aporta una gran durabilidad del mismo. Tiene un tamaño compacto y un peso ligero de tan solo 100 gramos, lo que hace que el dispositivo sea fácil de transportar.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "ofrece un depilado sin dolor, rápido y fácil, siendo muy buena opción para la zona del bigote". También destacan que "es un pequeño aparato que facilita mucho la depilación facial, es muy fácil de usar, con mucha potencia y la depilación facial resulta menos engorrosa".

Ver precio

6. Depiladora facial para mujer Moulei C6002

Depiladora facial para mujer Moulei C6002

Esta es una depiladora facial para mujer que cuenta con un tamaño compacto y un diseño muy moderno, lo que la hace ideal para llevar en tu bolso a todas partes. Funciona con una pila AA, con la cual puede tener una duración de varios días. Es un modelo muy suave que elimina el vello de la piel sin producir enrojecimiento, dolor o defectos en la misma.

Viene con una luz LED incorporada que permite ver los pelos más claramente, y así no se te escapará ninguno de la recortadora. Está diseñada para ser usada en condiciones de humedad, puesto que tiene certificación IPX6, y su cabezal es desmontable y fácil de cepillar y limpiar bajo el agua. Al ser compacta se podrá utilizar en todos los lugares que necesites y así conseguirás una gran versatilidad.

Las opiniones que tiene este modelo son muy positivas, asegurando que "es una máquina que merece la pena por su precio, no hace nada de daño, es super cómodo y quita todos los pelitos sin irritaciones". Además, destacan que "es ideal para depilar la pelusilla de la cara, y funciona bastante bien, viene en una caja que es perfecta para regalar". Esta es una depiladora con un tamaño muy compacto y que ofrece un funcionamiento muy efectivo.

Ver precio

7. Depiladora facial para mujer VG VOGCREST HF-8933

Depiladora facial para mujer VG VOGCREST HF-8933

Se trata de una depiladora facial para mujer que tiene una muy buena relación calidad-precio, y que cuenta con unas cuchillas de doble rotación que remueven el vello facial de forma instantánea. Es ideal para todas las zonas de tu rostro sin dar tirones y sin dejar irritación en tu piel. Viene con un diseño 2 en 1 con dos cabezales, por lo que podrás usarla tanto en el rostro como para perfilar las cejas.

Es ideal para todo tipo de pieles, y las cuchillas están fabricadas en acero inoxidable totalmente hipoalergénico que no causará ningún enrojecimiento o irritación en la piel. Su tamaño es delgado y portátil, lo que te permitirá que puedas llevarlo a todas partes de una forma sencilla, y el cabezal de la cuchilla es lavable y desmontable para limpiarlo fácilmente con un cepillo y agua corriente.

Son muchas las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo asegurando que "viene con dos cabezales que permiten rasurar las zonas pequeñas y tiene un capuchón para vaciar, es muy fácil de usar". Por otra parte, destacan que "rasura el pelo bastante bien, tiene una batería y se acomoda bastante bien en la mano". Este es un modelo que tiene una muy buena calidad, y que funciona muy bien para su precio.

Ver precio

8. Depiladora facial para mujer BEENLE 2 en 1

Depiladora facial para mujer BEENLE 2 en 1

Si estás buscando una depiladora facial para mujer barata y con una muy buena calidad, no cabe duda de que esta será la mejor opción a tener en cuenta. Es ideal para todas las zonas de tu rostro, y funciona con el vello más fino, siempre que se utilice haciendo movimientos circulares. Es segura para todo tipo de pieles, lo que permitirá que se tenga un depilado sin irritación, tirones o cortes.

Esta máquina se acerca mucho a la piel y corta el vello, lo que evitará cualquier tipo de inconvenientes a la hora de utilizarlo. Cuenta con un diseño perfecto con una luz LED incorporada lo que permitirá seguir cada curva de tu rostro de una forma bastante efectiva y rápida. Es un modelo muy práctico que puede usarse no solo en la cara sino también en el cuerpo, y es ideal para lucir bella en cualquier momento.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es genial, en solo 2 minutos te depilas fácilmente, sin dolor ni irritación". También destacan que "funciona bastante bien, es depilación fácil, rápida, segura y muy suave". Esta es una muy buena opción si necesitas una depiladora facial para mujer barata y de muy buena calidad.

Ver precio

Recomendaciones para escoger una buena depiladora facial para mujer: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar una depiladora facial para mujer, debes fijarte en algunos aspectos que resultarán cruciales para tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Tolerancia al dolor

Es importante fijarse en la tolerancia al dolor que tengas en el rostro, porque de esta forma podrás saber si te conviene más un modelo que arranque el vello o que solo lo recorte. Si tienes una piel muy sensible, lo mejor es optar por modelos que únicamente recorten el vello y que no lo vayan a arrancar de raíz.

Por este motivo, cada vez vemos más modelos que recortan muy cerca a la piel, pero que no arrancan el vello por las consecuencias que esto puede tener. Esto evitará que se puedan formar granos, que se tengan tirones o que se produzca cualquier tipo de irritación.

Diseño

Tendrás que asegurarse que el modelo que escojas tenga un diseño que sea completamente ergonómico que te permita manejar el dispositivo de una forma sencilla. De lo contrario será muy difícil de manipular y puede llegar a ocurrir un accidente.

Algunos modelos vienen con varios cabezales, los cuales están pensados para usarlos en las diferentes zonas de una forma sencilla. Algunos modelos vienen con cabezales para cejas, nariz y orejas, bigote, barba o incluso para axilas o ingles.

Duración de los resultados

Es importante tener en cuenta que, en este punto los resultados más durables los ofrecen los modelos que arrancan el vello de raíz. En estos casos los resultados pueden llegar a durar hasta 4 semanas, lo que permitirá que luzcas un rostro perfecto por más tiempo.

Pero, si no quieres un proceso doloroso y traumático, lo mejor es escoger un modelo que recorte el vello. En estos casos la duración de los resultados será de aproximadamente una semana, y siempre debes buscar un modelo que corte el vello a partir de los 0,3mm.

Fuente de energía

Debes fijarte bien en la fuente de alimentación que ofrece el modelo que vas a escoger, en especial porque dependiendo de la forma de carga podrás escoger uno u otro. Ten en cuenta que, algunos modelos son recargables, lo que puede hacer que sean muy prácticos y fáciles de utilizar.

Sin embargo, otros funcionan con pilas, y estos equipos pueden ser más pequeños y livianos. En estos casos, normalmente se usan pilas AA o AAA. En estos casos no necesitarás esperar para empezar, porque si se descarga bastará con cambiar las pilas para que puedas depilarte de inmediato.

¿Qué es una depiladora facial para mujer?

Una depiladora facial para mujer es un aparato eléctrico, el cual permite que puedas llegar a recortar el vello facial de una forma sencilla. Este tipo de aparatos están pensados para eliminar el vello de las diferentes zonas del rostro.

Estas pueden ser de dos tipos, unas cuentan con pinzas que arrancan el vello facial desde la raíz, pero estas producen dolor e irritación. Por otra parte, están las que recortan el vello, las cuales tienen un sistema de cuchillas fabricadas en acero inoxidable que permiten un corte sin ningún tipo de dolor.

¿Para qué sirve una depiladora facial para mujer?

La utilidad de este tipo de máquinas básicamente se reduce a eliminar el vello facial para tener un rostro mucho más terso y suave. En todos los casos, esto permitirá que se puedan aplicar los productos de maquillaje de una forma más sencilla.

Normalmente al hablar de este tipo de depiladoras, nos encontraremos con un producto que no producirá irritación, dolor o cualquier tipo de tirones. Además, cuentan con un tamaño muy compacto lo que permitirá llevarla a todas partes y hacer retoques en cualquier momento que sea necesario.

¿Cómo se debe depilar el vello facial?

Lo primero que debes saber es que debes tener una depiladora especialmente pensada para tu rostro, y que te permita mantener domado el vello facial. Este tipo de dispositivos están diseñados para que puedas tratar todo tu rostro de una forma muy sencilla. Sin embargo, antes de utilizar este tipo de máquinas, tendrás que fijarte en lo siguiente:

Se debe tener siempre el cutis limpio.

Asegúrate de deslizar el aparato de forma adecuada, dependiendo del área que vas a tratar.

Cada producto puede tener un modelo de uso diferente, algunos pueden recomendar un uso lineal mientras que otros pueden necesitar un uso circular. Por este motivo, siempre será importante verificar bien el manual de funcionamiento para saber cómo se pueden lograr los mejores resultados para tu rostro.

Ventajas que tienen las depiladoras faciales para mujer

Las depiladoras faciales tienen muchas ventajas frente a otros métodos como son la cera o las pinzas tradicionales. Dentro de las principales ventajas que te pueden ofrecer estarán:

Son máquinas especialmente diseñadas para el rostro.

Tienen una gran durabilidad.

Se pueden usar de una forma rápida y fácil.

No son tan agresivas con la piel como otros métodos de depilación.

Se pueden usar en cualquier lugar, incluso fuera de casa.

No es necesario que los vellos estén muy largos para usar la máquina.

Sin embargo, algunas depiladoras faciales pueden hacer que la piel se irrite, o requieren de una carga previa o de baterías para ser utilizadas. Por este motivo, es imprescindible que te fijes bien en el modelo que vas a escoger para que se ajuste a tus necesidades.

¿Es mejor un modelo que corte el vello o que lo arranque?

Ten en consideración que en este punto no hay una sola respuesta, porque nos encontramos con las dos opciones. Sin embargo, debes elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades, dependiendo de los siguientes aspectos:

Depiladoras que arrancan el vello: están diseñadas para arrancar el vello desde la raíz, y son aptas para casi todo tipo de piel. Los resultados son más durables siendo de hasta 4 semanas, pero producen un dolor de medio a intenso.

están diseñadas para arrancar el vello desde la raíz, y son aptas para casi todo tipo de piel. Los resultados son más durables siendo de hasta 4 semanas, pero producen un dolor de medio a intenso. Depiladoras que recortan: estas únicamente cortan el vello muy cerca de la piel, y están pensadas especialmente para las pieles sensibles porque no producen irritación. Los resultados en estos casos pueden durar 1 semana y el dolor es prácticamente nulo.

Dependiendo del modelo que escojas, podrás tener unos beneficios u otros, lo que hace que sea una decisión propia que tendrás que tomar.

¿Se puede usar una depiladora facial teniendo acné?

Para las personas que sufren de trastornos cutáneos, se tienen dudas sobre la posibilidad de someterse a un proceso de depilación. Si se tiene una tendencia al acné, se deben tener muchos más cuidados con la piel que los demás. Además, la zona de la cara es muy delicada y es muy común que este padecimiento se manifieste allí.

Dependiendo del tipo de acné que tengas, podrás decidir si es buena opción utilizarlos o no. Normalmente, si estás en medio de un brote, lo mejor será que no te depiles porque la piel estará mucho más sensible y esto podría empeorar tu condición actual. Por este motivo, en los casos de acné, siempre será mejor visitar a tu médico de confianza, para que te pueda decir si puedes realizar el proceso de depilación o si no es procedente en tu caso.