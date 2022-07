Una vez que llega el verano, protegernos de los rayos solares intensos es imprescindible para que mantengamos nuestra piel completamente sana. Para ello, un fotoprotector facial como el ISDIN Fusion Water Color Light SPF 50 , es imprescindible, porque así protegeremos nuestra piel de los rayos solares que pueden producir daño en nuestra piel.

¿Cuál es el mejor fotoprotector facial del mercado?

Encontrar un buen fotoprotector facial para tu rostro no siempre es fácil, porque tendremos que escoger una opción que nos proteja de forma efectiva contra los rayos solares. Es por ello que hoy hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones que encontraremos en el mercado actual para que tomar una decisión de compra sea mucho más fácil. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Fotoprotector facial ISDIN Fusion Water Color Light SPF 50

Fotoprotector facial ISDIN Fusion Water Color Light SPF 50

Sin duda este es uno de los mejores fotoprotectores faciales que podremos encontrar en el mercado y que cuenta con un color ultraligero. Es de uso diario, y garantiza una protección frente a la radiación UVA y UVB, aportando una cobertura natural, y sin irritar los ojos en absoluto. Además, permite disimular las imperfecciones y unificar el tono de la piel, estando disponible en 3 tonos para adaptarse a todas las necesidades. Su factor de protección SPF50 ha sido evaluado en laboratorio con condiciones reales de alta radiación solar.

Se recomienda la aplicación de forma generosa sobre la piel seca o mojada y por lo menos media hora antes de la exposición solar. Para conseguir un buen resultado, es aconsejable reaplicar cada 2 horas, así como después de transpirar, nadar o secarse con una toalla, porque esto puede reducir el factor de protección. Es apto para todo tipo de pieles, no es comedogénico y es hipoalergénico estando formulado para minimizar el riesgo de alergias.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es perfecto, deja la piel con una textura aterciopelada sin nada de grasa y da aspecto de maquillaje". Por otra parte, destacan que "esta crema solar es perfecta cuando no te apetece maquillarte, pero dar un toque de color en tu cara, se adapta bastante a tu tono de piel y protege bastante bien". Este es un producto de muy alta calidad, que es de fácil absorción y que permite dejar tu piel completamente natural.

2. Fotoprotector facial FotoUltra 100 ISDIN Active Unisy SPF 50+

Fotoprotector facial FotoUltra 100 ISDIN Active Unisy SPF 50+

Este es un fotoprotector facial que permite reducir en un 25% la extensión y gravedad del melasma, con resultados visibles en un mes. Ofrece un grado de protección muy elevado, de hasta 2 veces superior al mínimo requerido frente a los rayos UVA, que son los que estimulan el proceso de pigmentación. Además, cuenta con DP3 Unify Complex, que nos ayudará a regular la producción de melanina actuando en las principales fases de la melanogénesis.

Se recomienda utilizar diariamente agitando el producto y aplicándolo sobre la piel limpia y seca. Para unos buenos resultados lo mejor es aplicarlo durante un período mínimo de 3 meses, y es perfecto para todas las personas que buscan tratar las manchas en la piel debidas al sol especialmente en la frente, mejillas y en el labio superior. Tiene una textura muy suave que se funde con la piel, y que ayuda a disimular las imperfecciones y unificar el tono de la misma.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que "se notan las manchas de sol más difuminadas después de su uso, mejora el cutis y unifica en gran medida el tono". También destacan que "es maravillosa, se aplica sobre la piel y se absorbe completamente y con tan solo un poco de producto se distribuye muy bien siendo muy ligera". Esta es una opción perfecta, en especial para las pieles en las que se tienen manchas causadas por el sol porque ayudará a eliminarlas de forma eficiente.

3. Fotoprotector facial Eucerin Oil Control

Fotoprotector facial Eucerin Oil Control

Se trata de una crema facial solar que es unisex y que tiene una formulación especial para proteger la piel de los adultos. Aporta un cuidado de la piel de alto nivel gracias a su fórmula de SPF 50+ lo que permite que se pueda tener una protección completa contra los rayos solares tanto UVA como UVB.

Está recomendado para pieles normales a grasas, debido a que contiene un sistema de control de sebo, lo que permite que sea perfecta en estos casos. Gracias a su textura de gel se absorbe fácilmente y no te dejará la piel grasosa con su uso, y viene en una presentación de 50 ml para que tengas suficiente producto para varias aplicaciones. Se aconseja el uso diario y estar reaplicando cada vez que sea necesario.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "el producto cumple con su función correctamente, cunde bastante y permite cubrir todo el rostro y el cuello sin dejar una sensación grasa sobre la piel". Además, destacan que "es baja en grasa, con un buen factor de protección y dura mucho, siendo perfecta para la piel grasa con bastantes granitos". Este es un producto que es muy eficaz, no provoca granos y tiene un tacto seco por lo que no requiere poner mucha cantidad.

Fotoprotector facial Heliocare 360° Oil Free SPF 50+

Esta es una gran opción para tener una buena protección solar, y que cuenta con tecnología Fernblock+. Con esta tecnología se pueden tener filtros específicos y activos reparadores y antioxidantes que permiten proteger contra las radiaciones UVA, UVB, visible e infrarrojo, neutralizando el daño solar y ayudando a reparar tu piel. Es ideal para pieles grasas con tendencia al acné, porque tiene una acción matificante y de regulación del sebo para tener un acabado mate en todo momento.

Su textura es de gel, por lo que su aplicación es muy sencilla, y está completamente libre de aceites para dejar la piel lisa y sin brillos. Además, cuenta con un tacto seco, y no es comedogénica, lo que te permitirá disfrutar de una gran versatilidad al utilizarla. Tiene un amplio espectro y te mantendrá tu piel sana, suave y radiante, siendo una opción ideal para el uso diario.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es un producto de buena calidad, tiene color y nunca falla, puesto que permite desinflamar la cara, alisar y proteger muchísimo". Por otra parte, destacan que "es un modelo perfecto al no ser crema, al mismo tiempo que oil-free, lo que permite aplicarla con total confianza y sin dejar la piel grasosa absorbiéndose enseguida". Este es un gel que matifica, se absorbe bastante bien y deja la piel muy suave después de la aplicación.

5. Fotoprotector facial Sesderma Repaskin

Fotoprotector facial Sesderma Repaskin

Se trata de un fotoprotector facial que ofrece una gran reparación para tu piel, en especial porque actúa a nivel del ADN celular. Permite tener una protección frente a la radiación UVA, UVB, visible e infrarroja de alta calidad. Cuenta con factor de protección solar alto de SPF 30, que permite una filtración de los rayos solares bastante efectiva para que puedas conseguir así una buena protección.

Su sistema de escudo, permite que tu piel pueda estar completamente protegida, y es un producto fabricado con nanotecnología lo que lo convierte en un producto de muy alta calidad. Ofrece encinas que se activan con la luz solar para reparar tu piel, y tiene tanto filtros físicos como químicos de última generación para garantizar que tendrás una protección completa contra el sol.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tiene una muy buena textura de tipo gel y deja la piel suave, y protege bien la piel frente a los rayos solares". También afirman que "es un excelente protector solar facial, no es graso, es una solución transparente y es de fácil aplicación". Es sin duda una muy buena opción a considerar, en especial si buscas un protector solar de primer nivel.

6. Fotoprotector facial Heliocare 360° Mineral Tolerance Fluid SPF 50

Fotoprotector facial Heliocare 360° Mineral Tolerance Fluid SPF 50

Esta es una crema solar que cuenta con una protección facial Fermblock+, para proteger contra todo tipo de radiaciones. Además, cuenta con activos reparadores y antioxidantes, para reparar el daño causado por el sol en tu piel de una forma bastante efectiva. Es un protector solar de alta tolerancia, que ofrece unos filtros 100% minerales, y es perfecto para pieles sensibles, reactivas, intolerantes y es ideal para el uso después de procedimientos dermatológicos.

Este fotoprotector cuenta con una textura ligera y fluida, es totalmente hipoalergénico, no tiene un efecto blanqueante y ofrece un acabado invisible incluso en las pieles oscuras. Tiene un amplio espectro de actuación, y permite tener una piel mucho más sana. Es resistente al agua, por lo que podrás tener una protección total de tu piel incluso si hay sudoración.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es uno de los mejores protectores solares que podremos encontrar, es perfecto para la piel sensible y con rosácea, y su textura es bastante líquida por lo que se absorbe con facilidad". Además, destacan que "no deja una sensación pegajosa, no te deja un tono blanco y se seca muy rápidamente sobre la piel". Este es un protector solar que deja la piel muy bonita con toque sutil de color que se funde a la perfección.

7. Fotoprotector facial Bella Aurora piel mixta-grasa

Fotoprotector facial Bella Aurora piel mixta-grasa

Se trata de un fotoprotector facial con una excelente relación calidad-precio, y que es ideal para piel mixta o grasa, y que proporciona una gran protección. Tiene una fórmula mejorada que permite la protección frente a rayos UVA, UVB e IR, lo que garantizará la máxima protección frente a la exposición solar. Reduce en gran medida las manchas cutáneas y evita la aparición de nuevas manchas, gracias a que su fórmula incluye activos despigmentantes.

Permite calmar la piel y reducir la inflamación ante la exposición solar, gracias a que cuenta con ingredientes hidratantes, calmantes y antioxidantes. Se recomienda aplicar diariamente por la mañana, y también se puede utilizar como una crema para la prevención de manchas con un elevado factor de protección. Su textura ligera y fluida se funde a la perfección con la piel, dejando un acabado mate y transparente.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es perfecta para la piel sensible, evita que salgan manchas en especial si estás mucho tiempo bajo el sol, y se extiende con mucha facilidad sin dejar brillo o sensación grasa". Por otra parte, destacan que "se absorbe bastante bien, no es nada pegajosa y deja la piel completamente suave sin sensación incómoda".

8. Fotoprotector facial Piz Buin Allergy

Fotoprotector facial Piz Buin Allergy

Si estás buscando un fotoprotector facial barato, no cabe duda de que esta es una buena opción para ti. Es una loción que cuenta con un factor de protección SPF 50+, y que está especialmente diseñado para la piel sensible. Tiene una absorción que es muy rápida, y proporciona hidratación para que puedas calmar tu piel de forma sencilla.

Te ofrecerá una protección perfecta para tu piel con sus filtros solares UVA y UVB, y contiene Calmanelle, que es un complejo protector y anti-irritante que reforzará las defensas de tu piel contra los rayos UV e incrementará la tolerancia al sol. También contiene un complejo llamado FEVERVEW PFE, que es calmante y antioxidante de forma muy efectiva.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "deja la piel muy suave, tiene una potente protección solar, sin producir un efecto desagradable sobre la piel". También afirman que "es perfecta para las pieles muy delicadas, no provoca ningún tipo de alergia, y no deja nada de granitos, con un precio que es muy asequible". Esta es una crema que funciona muy bien y que permite mantener tu piel completamente protegida.

Recomendaciones para comprar un buen fotoprotector facial: ¿Qué debes tener en cuenta?

Antes de comprar un fotoprotector facial, tienes que fijarte en algunos aspectos que resultarán claves para tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales a considerar estarán:

Textura

Los protectores solares actuales han evolucionado mucho con respecto a los que veíamos anteriormente, y estos ya no dejan una capa blanquecina sobre la piel. Debes fijarte bien en el tipo de textura que ofrecen, porque muchos ofrecen un toque seco que es perfecto para las pieles que son muy grasas.

Por otra parte, también existen cremas que permiten una hidratación e la piel, pero debes asegurarte de que sean cremas que se absorban rápidamente para evitar efectos indeseados en tu rostro.

Tipo de piel

Es importante saber el tipo de piel que tienes para elegir el fotoprotector facial que mejor se ajuste a tus necesidades. Para las pieles grasas o mixtas, lo mejor es optar por los modelos oil-free, porque estos no producirán brotes de acné ni obstruirán tus poros.

Por otra parte, para las pieles secas, lo más aconsejable es una crema que sea untosa y que sea hidratante, porque de lo contrario no tendrás el efecto deseado. Si tienes una piel muy sensible, lo ideal es utilizar filtros físicos, porque son más densos y no producen intolerancias o alergias.

Factor de protección solar

Este es un aspecto importante a tener en consideración, en especial porque esto tiene que ver con la protección que podrás tener frente a los rayos solares. No será recomendable comprar fotoprotectores que te ofrezcan una protección SPF 15, puesto que esta es una protección muy baja.

Para el rostro, siempre será recomendable comprar un protector que tenga una protección mínima de SPF 30, aunque lo más adecuado será utilizar siempre uno de SPF 50, incluso si tienes la piel bronceada.

Resistencia al agua

Es importante que, si vas a darte zambullidos en una piscina o en el mar, el protector solar tenga un buen grado de resistencia al agua. Pero, estas no son las únicas ocasiones en las que tendrás que lidiar con la humedad.

Debes asegurarte de que el protector solar pueda soportar el sudor y la humedad ambiental, para que así puedas mantener tu piel completamente protegida. También será importante que, si es necesario lo apliques todas las veces necesarias durante el día.

¿Qué es un fotoprotector facial?

Un fotoprotector facial es un producto de belleza que puede ser en gel, crema o líquido, y que permite tener una buena protección de la piel frente a las agresiones causadas por la exposición al sol. Normalmente el producto viene en un tubo o en un frasco de plástico y viene en un tamaño compacto para llevarlo a todas partes.

Este tipo de productos se deben aplicar a diario sobre el rostro, en especial cuando vamos a tener exposición al sol. También se puede utilizar sobre los labios, sin necesidad de comprar un producto específico para ello.

¿Para qué sirve un fotoprotector facial?

Debemos considerar que un fotoprotector facial es un producto que no es únicamente cosmético, sino que nos ayudará a proteger nuestra piel. Estos permiten que hagamos frente a los rayos solares UVA, UVB, infrarrojos y a la luz visible, los cuales pueden llegar a producir manchas en la piel e incluso enfermedades como el melanoma.

Es un producto de uso diario, y que se debe aplicar según las recomendaciones del fabricante, porque algunos requieren de una aplicación cada 2 horas para mantener su efecto. Por este motivo, es un producto que nos permite tener siempre una buena protección para la piel y que nos ayudará en gran medida a evitar problemas graves en la misma.

¿Por qué debemos protegernos de los rayos solares?

Debes tener en cuenta que la radiación solar nociva se puede dividir en tres tipos que son: radiación UV, radiación infrarroja, y la luz visible. Este tipo de radiación puede entrar en nuestra piel y producir problemas graves, en especial cuando hablamos de los rayos UVA y UVB.

Los rayos UVA son un 95% de la radiación que recibimos del sol, y no dañan directamente el ADN de la piel, pero si favorecen la formación de radicales libres. Por otra parte, los rayos UVB representan el 5% de la radiación que recibimos en nuestra piel, y estos causan un daño directo sobre el ADN siendo los principales causantes del cáncer de piel.

¿Por qué es tan importante usar protector solar en el rostro?

El fotoprotector solar nos permitirá mantener nuestra piel completamente sana, y es una de las mejores formas de prevenir el fotoenvejecimiento. Aunque depende de muchos otros factores, bloquear los rayos que producen daños en nuestra piel es una de las mejores formas de mantenerla sana y joven.

Lo ideal es que estos productos no se utilicen únicamente durante el verano, sino que se deben usar durante los 365 días del año. De esta forma, podremos prevenir cualquier tipo de daños que se puedan producir en nuestra piel. Además, evitará cualquier tipo de quemaduras y mantendrás tu piel mucho más joven.

¿Cómo aplicar correctamente un fotoprotector facial?

Aplicar un fotoprotector facial no tiene ningún tipo de inconvenientes, porque únicamente debemos distribuirlo uniformemente sobre nuestro rostro, cubriendo todas las zonas del mismo. Sin embargo, al combinarlo con otros productos como el maquillaje o cremas hidratantes suelen surgir dudas.

Lo primero que tendremos que aplicar sobre nuestra piel es la crema hidratante, y se debe hacer siempre sobre la piel bien limpia. Cuando se haya absorbido por completo tendrás que pasar al protector solar, y en el caso de que vayas a maquillarte, el maquillaje será lo último que colocarás sobre tu piel. Ten en cuenta que, debes esperar hasta que el protector solar se haya secado para que no vayas a tener problemas con el maquillaje y para que no tengas problemas con la radiación solar.

¿Se puede utilizar la misma crema solar en el rostro que en el resto del cuerpo?

En caso de que no quede más remedio podrías hacerlo, sin embargo, la piel del rostro tiene sus propias características, siendo mucho más sensible que el resto del cuerpo. Además, está constantemente expuesta al sol y al resto de las inclemencias meteorológicas, por lo que es importante protegerla adecuadamente.

Además, lo ideal es adecuar el protector solar al tipo de piel que tengamos, para que no vayamos a sufrir ningún tipo de reacciones adversas o tener brotes de acné. Lo más recomendable es contar con un SPF más elevado en el rostro que en el resto del cuerpo, para que puedas evitar los daños producidos por el sol.

Signos de que tenemos daño en la piel del rostro

La piel del rostro es mucho más sensible a los rayos solares, y dentro de los daños y síntomas que son más habituales tenemos:

Envejecimiento prematuro de la piel del rostro.

Fotodermatosis poliamorfa.

Hiperpigmentación.

Eritema solar.

Herpes simple labial.

Cáncer de piel.

Si ya tienes cualquiera de estos síntomas, será imprescindible que tomes acción y comiences a utilizar de inmediato un fotoprotector facial. Esto con la finalidad de evitar que los síntomas vayan a empeorar y siempre debes acudir al dermatólogo para recibir un tratamiento adecuado para los mismos.