Las Kardashians se sinceran sobre sus cirugías: de las prótesis mamarias de Kylie a la detallada lista facial de Khloé

Las hermanas Kardashian han influenciado a una generación entera a través de las redes sociales imponiendo cánones de belleza prácticamente imposibles de alcanzar si no es gracias a la cirugía estética. En los últimos 10 años su estilo ha sido uno de los más copiados y valiéndose de ello, han amasado fortunas multimillonarias con marcas de maquillaje, cuidado de la piel y ropa.

Ninguna se libra de haber pasado por el cirujano a pesar de que durante años han negado haberse sometido a retoques estéticos. La realidad es muy diferente y por eso son cada vez más sinceras en cuanto a su aspecto físico.

Kylie Jenner, menor de las hermanas, sorprendió a sus seguidores de Tiktok recientemente hablando de las prótesis mamarias exacta que se había implantado y el cirujano al que acudió. "445 cc, perfil moderado. ¡La mitad debajo del músculo! ¡Silicona! ¡Garth Fisher! Espero que os sirva LOL", escribió con sinceridad consciente de que hasta su delantera es motivo de debate en las redes sociales.

Khloé Kardashian ha experimentado el cambio más sonado de las hermanas no solo en el rostro, también en su cuerpo. La empresaria siempre se ha considerado el patito feo de la familia, una mentalidad que ha dejado atrás con mucho trabajo físico y médico estético.

El doctor Jonathan Betteridge especuló en redes sociales sobre qué procedimientos se habría hecho y para confirmar las sospechas, Khloé confirmó cuáles han sido. "Aquí va una lista de las cosas que me he hecho. Siempre he sido muy sincera al respecto, así que aquí va", apuntó para terminar con las habladurías.

"Operación de nariz, láser para la línea del cabello y en todas partes, botox y esculpir donde me quitaron el tumor facial en la mejilla, láser de onda suave para tensar la piel, relleno en el pasado, pero ninguno en los últimos años (escuché que nunca desaparece, así que estoy segura de que todavía está allí), perdí 80 libras (casi 40 kilos) a lo largo de los años (fue lento y constante), hilos de colágeno debajo de mi barbilla y cuello, faciales de esperma de salmón / faciales regulares, péptidos, vitaminas y cuidado diario de la piel".